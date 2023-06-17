Деревни и усадьбы реки

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наряду с Ижорой, река Оредеж, самый большой правый приток Луги — главная по значимости река Ингерманландии.

Она начинается из родниковых источников в районе урочища Донцо и прорезая Ижорскую возвышенность, образует удивительно красивую долину с характерными обнажениями красных девонских песчаников.

Издавна долина Оредежа славилась дворянскими усадьбами и многочисленными разнообразными по архитектуре храмами. С некоторыми из них нам предстоит познакомиться в ходе нашей экскурсии.
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Деревни и усадьбы реки
Ближайшие даты:
17
июн
28
окт

Что вас ожидает:

  • Вырица (Царский Бор)
  • Куровицы
  • Белогорка
  • Орлино
  • Лампово (дома старообрядцев)
  • Дружноселье
  • Даймище
  • Чикино
  • Батово
  • Рождествено
  • Сиворицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вырица или Царский Бор

Это место стало знаменитым благодаря прославленному подвижнику XX столетия — святому Серафиму Вырицкому. Его мощи покоятся в часовне, примостившейся у алтаря деревянного Казанского храма, построенного в начале XX века. Там же с 1905 года находилась и Община христиан-трезвенников братца Иоанна Чурикова. Они являлись новыми беспоповцами. Богообщение происходило путём сжигания записок, а причащение — кусочками сахара. Примечательно, что христиане-трезвенники уже в 1910 году стали вегетарианцами. Кроме этого, Вы увидите восстановленную Петропавловскую церковь 1906 – 1908 годов постройки.
Подлинным шедевром Оредежа до сих пор является усадьба Белогорка, построенная в стиле модерн. Она появилась в начале XX века во владениях помещика Новинского, женившегося на любимой дочери купца-миллионера Александра Елисеева — Елизавете. На средства отца она смогла благоустроить усадьбу и возвести Никольский храм.
Восстановленную Спасо-Преображенскую церковь начала XIX века вы увидите в Орлино, где когда-то располагалось имение графини Анны Стефановны Протасовой — графов Строгановых.

Чикино

В царские времена на силе воды здесь работал медеплавильный завод, принадлежавший братьям Чикиным. Их продукцию: посуду, самовары, первую армейскую алюминиевую фляжку можно было встретить почти в каждом доме. По дороге до Чикинского водохранилища мы остановимся у деревянной часовни святого Николая Чудотворца в Даймище.

Вы сможете осмотреть усадьбу Сиворицы

Усадьба принадлежала Петру Григорьевичу Демидову, правнуку самого известного русского промышленника Никиты Демидова. Усадебный дом, построенный по проекту архитектора Старова, вместе с другими парковыми затеями и храмом, в начале XX века был выкуплен под психоневрологическую клинику под патронажем императрицы Марии Федоровны. Несмотря на переустройство усадьбы, здесь осталось много интересного. Вы также сможете зайти внутрь усадебного дома.

по субботам в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
  • Забронированное место в автобусе туристического класса
  • Экскурсия по усадьбе Сиворицы
Что не входит
  • Без дополнительных оплат
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)
Завершение: СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На автобусе
Для подростков
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Выездные
На выходные
На весь день
Парки и усадьбы
Усадьбы и дворцы
По Ленинградской области
Для жителей Петербурга
Экскурсии по северо-западу
Заброшенные места
Интерьерные
Туры по России

Похожие туры из Санкт-Петербурга

По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
62 отзыва
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня
Завтра
24 мая
25 мая
10 000 за всё до 11 чел.
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
Казанская площадь / м. Улица Дыбенко
27 мая
3 июня
10 июня
11 июня
2 488 за человека
Крепости и усадьбы Северо-Запада
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
149 отзывов
Крепости и усадьбы Северо-Запада
24 мая
27 мая
28 мая
31 мая
от 2 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ