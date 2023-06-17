Вырица или Царский Бор

Это место стало знаменитым благодаря прославленному подвижнику XX столетия — святому Серафиму Вырицкому. Его мощи покоятся в часовне, примостившейся у алтаря деревянного Казанского храма, построенного в начале XX века. Там же с 1905 года находилась и Община христиан-трезвенников братца Иоанна Чурикова. Они являлись новыми беспоповцами. Богообщение происходило путём сжигания записок, а причащение — кусочками сахара. Примечательно, что христиане-трезвенники уже в 1910 году стали вегетарианцами. Кроме этого, Вы увидите восстановленную Петропавловскую церковь 1906 – 1908 годов постройки.

Подлинным шедевром Оредежа до сих пор является усадьба Белогорка, построенная в стиле модерн. Она появилась в начале XX века во владениях помещика Новинского, женившегося на любимой дочери купца-миллионера Александра Елисеева — Елизавете. На средства отца она смогла благоустроить усадьбу и возвести Никольский храм.

Восстановленную Спасо-Преображенскую церковь начала XIX века вы увидите в Орлино, где когда-то располагалось имение графини Анны Стефановны Протасовой — графов Строгановых.

Чикино

В царские времена на силе воды здесь работал медеплавильный завод, принадлежавший братьям Чикиным. Их продукцию: посуду, самовары, первую армейскую алюминиевую фляжку можно было встретить почти в каждом доме. По дороге до Чикинского водохранилища мы остановимся у деревянной часовни святого Николая Чудотворца в Даймище.

Вы сможете осмотреть усадьбу Сиворицы

Усадьба принадлежала Петру Григорьевичу Демидову, правнуку самого известного русского промышленника Никиты Демидова. Усадебный дом, построенный по проекту архитектора Старова, вместе с другими парковыми затеями и храмом, в начале XX века был выкуплен под психоневрологическую клинику под патронажем императрицы Марии Федоровны. Несмотря на переустройство усадьбы, здесь осталось много интересного. Вы также сможете зайти внутрь усадебного дома.