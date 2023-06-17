Наряду с Ижорой, река Оредеж, самый большой правый приток Луги — главная по значимости река Ингерманландии.
Она начинается из родниковых источников в районе урочища Донцо и прорезая Ижорскую возвышенность, образует удивительно красивую долину с характерными обнажениями красных девонских песчаников.
Издавна долина Оредежа славилась дворянскими усадьбами и многочисленными разнообразными по архитектуре храмами. С некоторыми из них нам предстоит познакомиться в ходе нашей экскурсии.
Она начинается из родниковых источников в районе урочища Донцо и прорезая Ижорскую возвышенность, образует удивительно красивую долину с характерными обнажениями красных девонских песчаников.
Издавна долина Оредежа славилась дворянскими усадьбами и многочисленными разнообразными по архитектуре храмами. С некоторыми из них нам предстоит познакомиться в ходе нашей экскурсии.
Ближайшие даты:
17
июн
июн
28
окт
окт
Что вас ожидает:
- Вырица (Царский Бор)
- Куровицы
- Белогорка
- Орлино
- Лампово (дома старообрядцев)
- Дружноселье
- Даймище
- Чикино
- Батово
- Рождествено
- Сиворицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вырица или Царский Бор
Это место стало знаменитым благодаря прославленному подвижнику XX столетия — святому Серафиму Вырицкому. Его мощи покоятся в часовне, примостившейся у алтаря деревянного Казанского храма, построенного в начале XX века. Там же с 1905 года находилась и Община христиан-трезвенников братца Иоанна Чурикова. Они являлись новыми беспоповцами. Богообщение происходило путём сжигания записок, а причащение — кусочками сахара. Примечательно, что христиане-трезвенники уже в 1910 году стали вегетарианцами. Кроме этого, Вы увидите восстановленную Петропавловскую церковь 1906 – 1908 годов постройки.
Подлинным шедевром Оредежа до сих пор является усадьба Белогорка, построенная в стиле модерн. Она появилась в начале XX века во владениях помещика Новинского, женившегося на любимой дочери купца-миллионера Александра Елисеева — Елизавете. На средства отца она смогла благоустроить усадьбу и возвести Никольский храм.
Восстановленную Спасо-Преображенскую церковь начала XIX века вы увидите в Орлино, где когда-то располагалось имение графини Анны Стефановны Протасовой — графов Строгановых.
Чикино
В царские времена на силе воды здесь работал медеплавильный завод, принадлежавший братьям Чикиным. Их продукцию: посуду, самовары, первую армейскую алюминиевую фляжку можно было встретить почти в каждом доме. По дороге до Чикинского водохранилища мы остановимся у деревянной часовни святого Николая Чудотворца в Даймище.
Вы сможете осмотреть усадьбу Сиворицы
Усадьба принадлежала Петру Григорьевичу Демидову, правнуку самого известного русского промышленника Никиты Демидова. Усадебный дом, построенный по проекту архитектора Старова, вместе с другими парковыми затеями и храмом, в начале XX века был выкуплен под психоневрологическую клинику под патронажем императрицы Марии Федоровны. Несмотря на переустройство усадьбы, здесь осталось много интересного. Вы также сможете зайти внутрь усадебного дома.
по субботам в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия в сопровождении автора
- Забронированное место в автобусе туристического класса
- Экскурсия по усадьбе Сиворицы
- Что не входит
- Без дополнительных оплат
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)Завершение: СТ.М. Московская
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 8:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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