10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Десять святынь Петербурга

Увидеть главные памятники православия и проследить судьбу страны через связь города и религии

Елена и Маргарита
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Елена и Маргарита – ваш гид
Петербург — это не только история Российской империи, но и средоточие важных для православия мест.

Совершите культурное и духовное паломничество по Северной столице в компании историка, чтобы прикоснуться к святыням и узнать, как религия и её последователи повлияли на облик города и судьбу государства.
От 8200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча по согласованию
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Десять святынь Петербурга
Десять святынь Петербурга

Что вас ожидает

По святым местам
Религиозные архитектурные памятники в Петербурге, как на подбор, значительны и интересны: начиная от самого раннего, дошедшего до нас храма – Петропавловского собора, и заканчивая самым крупным духовным центром Петербурга – Алесандро-Невской лаврой. Вы осмотрите Князь-Владимирский собор, Андреевскую церковь и Собор Воскресения Христова, более известный как храм Спаса на Крови — построенный на месте, где был смертельно ранен российский император. Перед вами предстанут Исаакиевский и Казанский соборы, поражающие своей мощью и монументальностью и способные рассказать многое об истории страны. А также вы посетите знаменитую часовню Ксении Петербургской, подворье Оптиной Пустыни, Николо-Богоявленский собор и прогуляетесь по старинному Смоленскому кладбищу.

Вокруг религии
Во время экскурсии у вас будет возможность приобщиться не только к важнейшим православным святыням нашего города, но и окунуться в рассказы о строительстве храмов, формировании вокруг них православных общин и приходов. Мы поговорим о трагических страницах истории православной церкви в 20 веке. Вы увидите могилы погибших в первые годы советской власти митрополитов, церковных учителей и новых исповедников, почитаемых в Петербурге, но еще не известных широкому кругу верующих.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна не только паломникам, но и всем, кто увлечён историей Петербурга в целом.

Организационные детали

Просим сообщать заранее, если в составе группы более 7 детей в возрасте до 18 лет.

Десять святынь Петербурга
Десять святынь Петербурга
Десять святынь Петербурга
Десять святынь Петербурга
Десять святынь Петербурга
Десять святынь Петербурга
Десять святынь Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по согласованию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Маргарита
Елена и Маргарита
Мы — историки с академическим образованием и гордимся этим. Кураторы выставок «Яхта «Штандарт» и семья последнего российского императора», «Николай II. К 150-летию со дня рождения» и «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина». Поэтому наше главное кредо — нет дилетантизму. Наши экскурсии отличаются отличным знанием города и отсутствием лапши на ваших ушах по завершению. Мы категорически против мифологизации истории. Зачем заниматься мифотворчеством, когда в самой исторической действительности cеверной столицы сокрыты такие головокружительные сюжеты, что им могли бы позавидовать самые талантливые романисты?
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Экскурсия «Десять святынь Петербурга» была очень интересная и хорошо организованная. Маргарита рассказала подробно и интересно и для взрослых и для детей. Водитель — аккуратный и вежливый. Микроавтобус — комфортабельный и чистый. Спасибо!
27 декабря 2019
Великолепная экскурсия, прекрасный маршрут, профессиональный гид Маргарита оставили самые приятные впечатления! Рекомендуем к посещению!
23 сентября 2019
В августе этого года мы побывали на экскурсии Десять святынь Петербурга. Нашим экскурсоводом была Маргарита. Она оказалась очень интересным гидом и собеседником. Узнали много интересного и нового для нас из истории религии, да и самого города Петербурга. Мы очень благодарны Маргарите, что она дала нам дополнительное время, чтобы мы смогли дождаться своей очереди и поклониться святым мощам Ксении Петербургской. Очень рекомендуем эту эскурсию и гида всем, кому интересна эта тема и особенно тем у кого мало времени в Петербурге, а хочется посетить как можно больше святых мест.
26 июля 2019
Добрый день! Замечательная экскурсия, нам все очень понравилось. Отдельное СПАСИБО водителю Евгению за комфортное путешествие. Маргарите особая благодарность за рассказ, за ответы на вопросы и терпеливое ожидание по ходу маршрута. Мы узнали много интересных подробностей и о Санкт-Петербурге, и о храмах. Маргарита ведет свой рассказ как близкий друг, не акцентируя внимание на общеизвестных фактах, говорит о малоизвестных и очень интересных деталях. Большое спасибо от всей нашей семьи!
PS во время прогулки в одном из храмов мы забыли нашу коробочку с перекусом для младшего путешественника, и Маргарита тут же пришла нам на помощь. Позвонила в храм и мы смогли после экскурсии забрать нашу "драгоценность". Спасибо!
22 июля 2019
Здравствуйте,мы были в Петербурге с группой паломников. Экскурсовод Маргарита которая нам была представлена,человек очень интеллигентный,образованный а самое главное очень любит свой город что этой любовью заразила и нас. Мы с нетерпением ждём следующего года чтобы приехать сюда. Огромное спасибо!!!
18 июля 2019
Экскурсия понравилась. Гид старалась преподнести материал
Интересно . Я не плохо знаю Храмы Питера,
Но Маргарите удалось показать мне места
О которых я не знала
Очень душевно, так как и должна проходить
Экскурсия по Храмам.
8 июля 2019
Экскурсию провела Елена. Очень грамотный и интересный рассказчик. На все интересующие нас вопросы были получены ответы. Внимательная , отзывчивая очень располагающая к общению. Получили массу положительных эмоций . СПАСИБО.
27 мая 2019
24 мая 2019г. мы посетили экскурсию "Десять святынь Петербурга", которую проводила Маргарита.
Мы - коренные жители центра Петербурга, поэтому по достоинству оценили знания, эрудицию, доброжелательность, желание максимально разнообразить экскурсию и показать не только парадные, но и вновь восстановленные Храмы Петербурга. Благодаря Маргарите эту экскурсию можно рассматривать не только и не столько паломническим, а именно светским просветительским мероприятием. Спасибо большое организаторам!
28 августа 2018
Получился чудесный день паломничества по святыням Петербурга. Интересные истории в кругу замечательной команды. И сыну и мне запомнится на долго. От всей души вам благодарны.
13 мая 2018
Ездили на экскурсию 10 православных святынь Санкт-Петербурга по индивидуальной программе с Маргаритой. Замечательная,заинтересованная своим делом девушка-экскурсовод, комфортабельный микроавтобус, море впечатлений!!! Очень рекомендуем эту команду!

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