10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По святым местам

Религиозные архитектурные памятники в Петербурге, как на подбор, значительны и интересны: начиная от самого раннего, дошедшего до нас храма – Петропавловского собора, и заканчивая самым крупным духовным центром Петербурга – Алесандро-Невской лаврой. Вы осмотрите Князь-Владимирский собор, Андреевскую церковь и Собор Воскресения Христова, более известный как храм Спаса на Крови — построенный на месте, где был смертельно ранен российский император. Перед вами предстанут Исаакиевский и Казанский соборы, поражающие своей мощью и монументальностью и способные рассказать многое об истории страны. А также вы посетите знаменитую часовню Ксении Петербургской, подворье Оптиной Пустыни, Николо-Богоявленский собор и прогуляетесь по старинному Смоленскому кладбищу.

Вокруг религии

Во время экскурсии у вас будет возможность приобщиться не только к важнейшим православным святыням нашего города, но и окунуться в рассказы о строительстве храмов, формировании вокруг них православных общин и приходов. Мы поговорим о трагических страницах истории православной церкви в 20 веке. Вы увидите могилы погибших в первые годы советской власти митрополитов, церковных учителей и новых исповедников, почитаемых в Петербурге, но еще не известных широкому кругу верующих.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна не только паломникам, но и всем, кто увлечён историей Петербурга в целом.