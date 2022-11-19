во вторник и пятницу в 11:00

👑 Наш путь начнется у памятника Екатерине Великой на Невском проспекте: с помощью мини-квеста ребята откроют его особенности и запомнят интересные факты из истории России.
🐈 Увлеченные поиском волшебного, мы проследуем к Елисеевскому магазину-дворцу, чтобы узнать, которая из люстр сделана из чистого золота и как клубника помогает обрести богатство. Компанию нам составят главный страж Невского — кот Елисей — и его супруга Василиса.
🏰 По аллее Михайловского прогуляемся с Павлом Петровичем и прикоснемся к страшным тайнам его дворца… По дороге «спасем» несколько утопающих и будем вознаграждены «удачей» на год вперед.
🌠 А завершится приключение в необычном и малоизвестном уголке Петербурга — в мозаичном дворике, где дома украшены кусочками разноцветной смальты.