во вторник и пятницу в 11:00

Дорогие дети и их помощники-взрослые, приготовьтесь на 1,5 часа стать первооткрывателями и древними путешественниками. Вы отправитесь в приключение по центру Северной столицы от Невского проспекта до дворика-калейдоскопа и услышите городские секреты. Разгадаете загадки на внимательность, ответите на вопросы и отыщете нужные элементы на зданиях, а еще, возможно, встретите привидение!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Сыграем с Петербургом?

👑 Наш путь начнется у памятника Екатерине Великой на Невском проспекте: с помощью мини-квеста ребята откроют его особенности и запомнят интересные факты из истории России.

🐈 Увлеченные поиском волшебного, мы проследуем к Елисеевскому магазину-дворцу, чтобы узнать, которая из люстр сделана из чистого золота и как клубника помогает обрести богатство. Компанию нам составят главный страж Невского — кот Елисей — и его супруга Василиса.

🏰 По аллее Михайловского прогуляемся с Павлом Петровичем и прикоснемся к страшным тайнам его дворца… По дороге «спасем» несколько утопающих и будем вознаграждены «удачей» на год вперед.

🌠 А завершится приключение в необычном и малоизвестном уголке Петербурга — в мозаичном дворике, где дома украшены кусочками разноцветной смальты.

Организационные детали