во вторник и пятницу в 11:00

Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу

Отправляемся на поиски сокровищ и открываем тайны города, решая загадки

Дорогие дети и их помощники-взрослые, приготовьтесь на 1,5 часа стать первооткрывателями и древними путешественниками.

Вы отправитесь в приключение по центру Северной столицы от Невского проспекта до дворика-калейдоскопа и услышите городские секреты.

Разгадаете загадки на внимательность, ответите на вопросы и отыщете нужные элементы на зданиях, а еще, возможно, встретите привидение!
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Детская обзорная игровая экскурсия по Петербургу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Сыграем с Петербургом?

👑 Наш путь начнется у памятника Екатерине Великой на Невском проспекте: с помощью мини-квеста ребята откроют его особенности и запомнят интересные факты из истории России.

🐈 Увлеченные поиском волшебного, мы проследуем к Елисеевскому магазину-дворцу, чтобы узнать, которая из люстр сделана из чистого золота и как клубника помогает обрести богатство. Компанию нам составят главный страж Невского — кот Елисей — и его супруга Василиса.

🏰 По аллее Михайловского прогуляемся с Павлом Петровичем и прикоснемся к страшным тайнам его дворца… По дороге «спасем» несколько утопающих и будем вознаграждены «удачей» на год вперед.

🌠 А завершится приключение в необычном и малоизвестном уголке Петербурга — в мозаичном дворике, где дома украшены кусочками разноцветной смальты.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на ребят 9-13 лет, участие детей помладше на усмотрение родителей
  • Детей на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и пятницу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Екатерининский сад
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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