Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Новогодние истории 📖 от Деда Мороза до Петра I

Шаг за шагом детям предстоит погрузиться в чудесную историю всеми любимого праздника. Выясним, почему раньше на «ёлки» ходили только взрослые и как хвойное дерево 🌲 стало символом Нового года. Поговорим об интересных рождественских традициях разных времён, интересных фактах, поверьях и легендах, связанных с Новым годом. Ребята сосчитают, сколько на самом деле лет Деду Морозу, и узнают, что такое Колядки. А еще разберутся, почему Пётр I перенёс празднование Нового года с осени на зиму и как его отмечали бедные и богатые люди в средневековой Руси и царской России.

Загадки, игры и чудеса!

Во время квеста ребятам предстоит найти старинное послание Петра I и разгадать все тайны празднования Нового года. Зимние развлечения, веселые загадки, новогодние предсказания и музыкальная игра на сияющей огоньками площади — скучать будет некогда! Без угощений и сюрпризов тоже не обойдется: кульминацией нашего приключения состоится около самой красивой ёлки на Дворцовой площади, где дети будут вынимать подарки с использованием волшебных заклинаний.

Кому подойдет квест

Маленьким и взрослым путешественникам, желающим прикоснуться к новогодней магии Петербурга.