Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

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Детский новогодний квест по центру Петербурга

Погрузиться в сказочную атмосферу и раскрыть секреты Петра I, выполняя веселые задания

Елизавета
Елизавета – Гид из Санкт-Петербурга
Каждый раз под Новый год сказки оживают — и именно сказкам посвящено наше квест-приключение! Мы совершим волшебное путешествие из средневековой Руси в эпоху Петра I, а оттуда — в Петербург 20 века.

Дети сыграют в игры и разгадают шарады, зажгут бенгальские огни или взорвут хлопушки.

И, конечно, загадают желание у ёлочки на самой нарядной площади города.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎄На новый год!
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 27002 295 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Детский новогодний квест по центру Петербурга
Детский новогодний квест по центру Петербурга

Что вас ожидает

Новогодние истории 📖 от Деда Мороза до Петра I
Шаг за шагом детям предстоит погрузиться в чудесную историю всеми любимого праздника. Выясним, почему раньше на «ёлки» ходили только взрослые и как хвойное дерево 🌲 стало символом Нового года. Поговорим об интересных рождественских традициях разных времён, интересных фактах, поверьях и легендах, связанных с Новым годом. Ребята сосчитают, сколько на самом деле лет Деду Морозу, и узнают, что такое Колядки. А еще разберутся, почему Пётр I перенёс празднование Нового года с осени на зиму и как его отмечали бедные и богатые люди в средневековой Руси и царской России.

Загадки, игры и чудеса!
Во время квеста ребятам предстоит найти старинное послание Петра I и разгадать все тайны празднования Нового года. Зимние развлечения, веселые загадки, новогодние предсказания и музыкальная игра на сияющей огоньками площади — скучать будет некогда! Без угощений и сюрпризов тоже не обойдется: кульминацией нашего приключения состоится около самой красивой ёлки на Дворцовой площади, где дети будут вынимать подарки с использованием волшебных заклинаний.

Кому подойдет квест

Маленьким и взрослым путешественникам, желающим прикоснуться к новогодней магии Петербурга.

Детский новогодний квест по центру Петербурга
Детский новогодний квест по центру Петербурга
Детский новогодний квест по центру Петербурга
Детский новогодний квест по центру Петербурга
Детский новогодний квест по центру Петербурга
Детский новогодний квест по центру Петербурга
Детский новогодний квест по центру Петербурга

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Люблю свой город и с радостью поделюсь знаниями о нём :)
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Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

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