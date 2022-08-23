Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вас ждут Пеппи, Моряк и Мэри Поппинс, а также Бармалей и его пираты! Ребята станут участниками настоящего театрального действа, которое развернется на комфортабельном теплоходе. Дополнят профессиональную актерскую игру теневой и кукольный театр. А в это время родители смогут насладиться аудиоэкскурсией и архитектурой города с воды.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морское приключение

В этот день мы устроим сказку на воде: пока корабль неспешно плывет по акватории Невы, юные пассажиры окажутся в центре удивительных событий. Перед ребятами выступят профессиональные актеры, а еще будут большие куклы, шоу светотеней, игры и разные задания.

Маршрут прогулки

За время спектакля теплоход проплывет вдоль прекрасных набережных Санкт-Петербурга, мимо пышных дворцов и особняков и, конечно, топовых достопримечательностей: Петропавловской крепости, Крейсера Авроры, Летнего сада и других.

Комфортный круиз

На теплоходе есть и открытая палуба, где родители смогут послушать аудиогида во время представления, и крытый уютный салон с панорамными окнами и сценой — именно здесь развернется спектакль. Желающие могут заказать напитки в баре; все удобства предусмотрены.

Кому подойдет прогулка-спектакль

Детям от 2 до 12 лет и их родителям

Организационные детали

Сопровождение детей и детские билеты

Дети допускаются на борт судна только в сопровождении взрослых старше 18 лет. Каждого ребенка младше 6 лет должен сопровождать минимум один взрослый

Для детей до 1 года необходимо оформить бесплатный билет без предоставления отдельного места (на посадке при себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст). Бесплатный билет необходимо оформлять заранее по наличию билетов, так как пассажировместимость судна строго ограничена.

Как проходит прогулка