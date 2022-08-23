Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

В этот день мы устроим сказку на воде: пока корабль неспешно плывет по акватории Невы, юные пассажиры окажутся в центре удивительных событий. Перед ребятами выступят профессиональные актеры, а еще будут большие куклы, шоу светотеней, игры и разные задания.
За время спектакля теплоход проплывет вдоль прекрасных набережных Санкт-Петербурга, мимо пышных дворцов и особняков и, конечно, топовых достопримечательностей: Петропавловской крепости, Крейсера Авроры, Летнего сада и других.
На теплоходе есть и открытая палуба, где родители смогут послушать аудиогида во время представления, и крытый уютный салон с панорамными окнами и сценой — именно здесь развернется спектакль. Желающие могут заказать напитки в баре; все удобства предусмотрены.