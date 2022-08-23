Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Детский сказочный круиз на теплоходе

Проплыть по рекам и каналам Петербурга и увидеть представление с профессиональными актерами

5
1 отзыв
Вас ждут Пеппи, Моряк и Мэри Поппинс, а также Бармалей и его пираты! Ребята станут участниками настоящего театрального действа, которое развернется на комфортабельном теплоходе. Дополнят профессиональную актерскую игру теневой и кукольный театр. А в это время родители смогут насладиться аудиоэкскурсией и архитектурой города с воды.
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Детский сказочный круиз на теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морское приключение

В этот день мы устроим сказку на воде: пока корабль неспешно плывет по акватории Невы, юные пассажиры окажутся в центре удивительных событий. Перед ребятами выступят профессиональные актеры, а еще будут большие куклы, шоу светотеней, игры и разные задания.

Маршрут прогулки

За время спектакля теплоход проплывет вдоль прекрасных набережных Санкт-Петербурга, мимо пышных дворцов и особняков и, конечно, топовых достопримечательностей: Петропавловской крепости, Крейсера Авроры, Летнего сада и других.

Комфортный круиз

На теплоходе есть и открытая палуба, где родители смогут послушать аудиогида во время представления, и крытый уютный салон с панорамными окнами и сценой — именно здесь развернется спектакль. Желающие могут заказать напитки в баре; все удобства предусмотрены.

Кому подойдет прогулка-спектакль

Детям от 2 до 12 лет и их родителям

Организационные детали

Сопровождение детей и детские билеты

  • Дети допускаются на борт судна только в сопровождении взрослых старше 18 лет. Каждого ребенка младше 6 лет должен сопровождать минимум один взрослый
  • Для детей до 1 года необходимо оформить бесплатный билет без предоставления отдельного места (на посадке при себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст). Бесплатный билет необходимо оформлять заранее по наличию билетов, так как пассажировместимость судна строго ограничена.

Как проходит прогулка

  • Программа проводится профессиональными актерами интерактивного театра «Сказкин дом»
  • Длительность программы — 1 час 20 минут: 1 час интерактивного спектакля и 20 минут свободного времени для памятных фото с актерами и видами города
  • Маршрут может быть изменен, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала рядом с Большим Драматическим Театром
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 авг 2022
Все чудесно! Ребёнку очень понравилось!

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