Полуторачасовая обзорная экскурсия ⛳ на комфортабельном теплоходе-ресторане «Astra» с выходом в Финский залив раскроет вам красоту Балтийских просторов. Что вас ожидает: Маршрут проложен по Неве, её крупнейшим рукавам (Большой и Малой Неве) и акватории Финского залива. У вас будет удивительная возможность насладиться панорамой Финского залива, парадно-исторической частью Санкт-Петербурга, великолепными дворцовыми постройками и гранитным обрамлением Невы.
Теплоход «Астра» пройдет по тому самому старинному пути, по которому долгое время вступали корабли в Санкт-Петербург со стороны моря 🌊, устремляясь в порт города — к Стрелке Васильевского острова. Наш теплоход обогнет Стрелку полностью, и у вас будет прекрасная возможность рассмотреть удивительные творения архитектуры — бывшие портовые здания XVIII-XIX веков.
Также вы увидите трудовые реки города, судостроительные заводы, многочисленные острова Санкт-Петербурга, узнаете, почему Финский залив называют «Маркизовой лужей», какой разводной мост стал символом города на Неве и многое-многое другое.
Вы увидите Петропавловскую крепость и Петропавловский собор — сердце города, легендарный крейсер «Аврора», знаменитую тюрьму «Кресты», старейший стадион 🏟️ Петербурга — «Петровский», на котором проходят футбольные соревнования с участием городской команды «Зенит», и многое другое, без чего город 🏙️ на Неве просто не вообразить!
Ланч-круиз «Парадный Петербург с выходом в Финский залив» — уникальная возможность совместить увлекательную экскурсию с ланчем на воде. Вы сможете заказать блюда из специально разработанного меню, которое произведёт впечатление даже на самых искушённых гурманов. Организационные детали:• Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
- Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
- Дети до 3 лет без предоставления отдельного места – бесплатно.
- По правилам безопасности приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается. На теплоходе работает ресторан.
- Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет. Важная информация:Эту экскурсию можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне — забронируйте её у нас на сайте и придите на причал за 1 час до отправления теплохода! Также мы рекомендуем вам изучить экскурсию по рекам и каналам Петербурга на катере.