Полуторачасовая обзорная экскурсия ⛳ на комфортабельном теплоходе-ресторане «Astra» с выходом в Финский залив раскроет вам красоту Балтийских просторов. Что вас ожидает: Маршрут проложен по Неве, её крупнейшим рукавам (Большой и Малой Неве) и акватории Финского залива. У вас будет удивительная возможность насладиться панорамой Финского залива, парадно-исторической частью Санкт-Петербурга, великолепными дворцовыми постройками и гранитным обрамлением Невы.

Теплоход «Астра» пройдет по тому самому старинному пути, по которому долгое время вступали корабли в Санкт-Петербург со стороны моря 🌊, устремляясь в порт города — к Стрелке Васильевского острова. Наш теплоход обогнет Стрелку полностью, и у вас будет прекрасная возможность рассмотреть удивительные творения архитектуры — бывшие портовые здания XVIII-XIX веков.

Также вы увидите трудовые реки города, судостроительные заводы, многочисленные острова Санкт-Петербурга, узнаете, почему Финский залив называют «Маркизовой лужей», какой разводной мост стал символом города на Неве и многое-многое другое.

Вы увидите Петропавловскую крепость и Петропавловский собор — сердце города, легендарный крейсер «Аврора», знаменитую тюрьму «Кресты», старейший стадион 🏟️ Петербурга — «Петровский», на котором проходят футбольные соревнования с участием городской команды «Зенит», и многое другое, без чего город 🏙️ на Неве просто не вообразить!

Ланч-круиз «Парадный Петербург с выходом в Финский залив» — уникальная возможность совместить увлекательную экскурсию с ланчем на воде. Вы сможете заказать блюда из специально разработанного меню, которое произведёт впечатление даже на самых искушённых гурманов. Организационные детали:• Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.