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Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив

4.5
296 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
За полтора часа на теплоходе вы успеете пропитаться ветром Финского залива, сделать красивые 🤩 фотографии 📸 самой популярной у туристов части Петербурга и поесть в ресторане.

Мы пройдем вдоль стрелки Васильевского острова и мимо старинных сооружений, расположенных в этой части города.

Увидим знаменитую Петропавловскую крепость и легендарный крейсер «Аврора», петербургские «Кресты» и стадион 🏟️ «Петровский».
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.75 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 850 ₽ за человека

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Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив

Что вы увидите

  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
  • Стрелка Васильевского острова
  • крейсер «Аврора»
  • тюрьма «Кресты»
  • стадион «Петровский»
  • бывшие портовые здания XVIII-XIX веков
Полуторачасовая обзорная экскурсия ⛳ на комфортабельном теплоходе-ресторане «Astra» с выходом в Финский залив раскроет вам красоту Балтийских просторов. Что вас ожидает: Маршрут проложен по Неве, её крупнейшим рукавам (Большой и Малой Неве) и акватории Финского залива. У вас будет удивительная возможность насладиться панорамой Финского залива, парадно-исторической частью Санкт-Петербурга, великолепными дворцовыми постройками и гранитным обрамлением Невы.
Теплоход «Астра» пройдет по тому самому старинному пути, по которому долгое время вступали корабли в Санкт-Петербург со стороны моря 🌊, устремляясь в порт города — к Стрелке Васильевского острова. Наш теплоход обогнет Стрелку полностью, и у вас будет прекрасная возможность рассмотреть удивительные творения архитектуры — бывшие портовые здания XVIII-XIX веков.
Также вы увидите трудовые реки города, судостроительные заводы, многочисленные острова Санкт-Петербурга, узнаете, почему Финский залив называют «Маркизовой лужей», какой разводной мост стал символом города на Неве и многое-многое другое.
Вы увидите Петропавловскую крепость и Петропавловский собор — сердце города, легендарный крейсер «Аврора», знаменитую тюрьму «Кресты», старейший стадион 🏟️ Петербурга — «Петровский», на котором проходят футбольные соревнования с участием городской команды «Зенит», и многое другое, без чего город 🏙️ на Неве просто не вообразить!
Ланч-круиз «Парадный Петербург с выходом в Финский залив» — уникальная возможность совместить увлекательную экскурсию с ланчем на воде. Вы сможете заказать блюда из специально разработанного меню, которое произведёт впечатление даже на самых искушённых гурманов. Организационные детали:• Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
  • Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
  • Дети до 3 лет без предоставления отдельного места – бесплатно.
  • По правилам безопасности приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается. На теплоходе работает ресторан.
  • Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет. Важная информация:Эту экскурсию можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне — забронируйте её у нас на сайте и придите на причал за 1 час до отправления теплохода! Также мы рекомендуем вам изучить экскурсию по рекам и каналам Петербурга на катере.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном теплоходе
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Мобильный аудиогид на иностранных языках - залог 1000 руб.
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2, т/х Астра
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб., д.2
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив
Дневной круиз по Неве «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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296 отзывов оставили туристы

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