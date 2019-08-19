19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Общее впечатление отрицательное. В описании экскурсии указано, что её продолжительность составляет 3 часа. Однако по факту экскурсия состоит из двух частей и проходит в разных частях города. Первая часть заняла приблизительно 1 час (замечаний нет). После этого за счет компании вас перевозят на такси в другую часть города, чтобы побывать на крышах и во время переезда экскурсия не проводится, так как гид вас не сопровождает, то есть по факту экскурсия прерывается. Когда мы приехали на место, то в установленное время второго экскурсовода не оказалось на месте. С нами никто не связался. Мне самой пришлось обзванивать и экскурсовода и представителей компании чтобы выяснить причину отсутствия нашего сопровождающего. После 30 минут звонков выяснилось, что экскурсовод не сможет провести вторую часть экскурсии. Уточняю, что к этому времени нами уже полностью оплачена экскурсия. Нам было предложено осуществить возврат половины денежных средств от стоимости экскурсии или провести прогулку по крышам в другой день. Мы согласились на перенос. Однако за день до экскурсии (звонили мы сами) представитель компании уведомил нас, что не смогут провести для нас индивидуальную экскурсию, а предлагают присоединиться к группе. На вопрос о том какую стоимость нам вернут в этом случае, заявили, что 300 руб. Мы отказались от этого заманчивого предложения и заявили, что хотим, чтобы нам вернули денежные средства за несостоявшуюся экскурсию. Напоминаю о стоимости. Общая стоимость экскурсии 3990 руб. Нам вернули 1100 руб., что не составляет 50% от уплаченной нами стоимости. Здесь я не упоминаю о том, что мы дважды перестраивали свои планы в связи с тем, что компания не выполнила свои обязательства в установленные сроки.