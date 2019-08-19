19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия состояла из двух частей. Первая часть - экскурсия по дворикам и подъездам доходных домов - длилась 1,5 часа, её вела очень приятная, открытая девушка Наталья. Материал она знала на отлично, рассказывала интересно, подробно, складно, чувствовалось, что поначалу немного волновалась, но это волнение прошло быстро. Когда первая часть закончилась, Наталья вызвала нам такси и мы поехали на вторую часть экскурсии - по крыше дома (крыша была одна, без переходов на крыши других домов). Наш путь занял 30 минут, такси мы не оплачивали. Вторя часть экскурсии длилась около 45 минут, нашим гидом был молодой человек Георгий. Увы, эта часть нас не настолько впечатлила как первая. Гид рассказывал немного поспешно и поверхностно о зданиях вокруг и отвечал на наши вопросы о том, что можно посетить, речь была быстрой и слегка сбивчивой.