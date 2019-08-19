19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри (индивидуальная экскурсия)

Рассмотреть красоту старинных построек с разных ракурсов и прогуляться по нескольким крышам города

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Данная пешеходная экскурсия дает уникальную возможность увидеть городскую застройку сразу с нескольких ракурсов: снизу, изнутри и сверху.

Мы познакомим вас с историей и богатым убранством старинных жилых домов Санкт-Петербурга, расскажем об их владельцах и жильцах и, конечно же, легенды, которые обитают в стенах каждого из них.

А затем вы прогуляетесь по крышам этих зданий и насладитесь городом с высоты.
1790 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 3.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Владимирская
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У этой экскурсии19 отзывов
4.74
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри (индивидуальная экскурсия)
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри (индивидуальная экскурсия)

Что вас ожидает

  • В ходе экскурсии я объясню вам, что такое — жилой дом, расскажу, кто в них жил, кто их строил и почему вообще они появились.
  • Вы узнаете о внутреннем убранстве домов, о том, как оно выглядело до революции, что поменялось в советские времена и что добавилось в наши.
  • Услышите множество историй о знаменитых и простых хозяевах и жильцах, о странных, веселых и мрачных событиях, здесь происходивших.
  • В маршрут входит посещение 5-7 самых интересных и добротных «домов под жильцов», представляющих несомненную культурную и художественную ценность.

Маршрут

  • Наше путешествие начнётся у станции метро Владимирская и продолжится на тихих улочках старинного округа, недалеко от метро. Вы увидите самые пышные фасады, оформленные в стилях модерн, неоренессанс и других, и обязательно заглянете в закрытые парадные с широкими лестницами, где сохранились остатки былой роскоши. Я очень люблю показывать детали, рассказывать о мелочах, на которые почти никто не обращает внимания. Например, на сохранившиеся с XIX века именные таблички или на витиеватые шпингалеты в окнах чьих-то квартир… Вы поймете, как эти дома «приспосабливались» под разные эпохи.
  • Вы непременно погуляете по таинственным проходным дворикам-колодцам, где царит своя уникальная атмосфера. Затем подниметесь на безопасную крышу, с которой увидите соседние постройки и перспективу городских крыш, фактурные ржавые мансарды художников и интересный лепной декор, который находится так высоко, что его сложно рассмотреть снизу. Но и это еще не всё!
  • Гуляя по таким местам, вы прикоснетесь к прекрасной истории, буквально рассмотрите её со всех сторон. Увидите остатки дореволюционной роскоши и советского быта, проникнетесь атмосферой времен петербургской интеллигенции, насладитесь городом с высоты и поймете, что фасад дома — это лишь обложка книги.

Организационные детали

  • Часть маршрута будет проходить по кровле, поэтому обязательно (!) наденьте удобную нескользящую обувь. Также нам предстоит довольно много подниматься пешком по лестницам. При желании можно воспользоваться лифтом.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды и ваших предпочтений.
  • Крыши оборудованы защитными ограждениями, не скользкие.
  • В зимней программе возможны изменения.
  • Вы можете забронировать экскурсию в качестве подарка вашим родным и близким и получить подарочный сертификат. Подробности уточняйте при бронировании.
  • Эту экскурсию можно подарить, заказав у нас красивые подарочные сертификаты. Мы отправим их по почте, или вы можете их забрать в центре города.
  • ВНИМАНИЕ!
    На крышу не допускаются:
    — дети в возрасте до 12-ти лет
    — беременные женщины
    — лица в состоянии алкогольного или любого другого опьянения
  • Экскурсия состоит из двух частей. После пешеходной прогулки вам предстоит часовая прогулка по крыше, расположенной в историческом районе — в минуте ходьбы от станции метро Петроградская.
    Программа экскурсии построена с учетом времени, необходимого для трансфера на метро со станции Владимирская до станции Петроградская. На этой прогулке вы встретитесь с двумя гидами-историками и услышите два рассказа о жизни Петербурга: один на пешеходной части, второй — с высоты птичьего полета с видом на городские крыши.

Фотографии предоставлены Иваном Смеловым и Ириной Северовой.

Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри (индивидуальная экскурсия)
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри (индивидуальная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2019
Выбрались на один день в солнечный Питер из дождливой и холодной Москвы)) Были до этого несколько раз и основные достопримечательности видели. И тут наткнулась на эту экскурсию. Такой Санкт - Петербург мы ещё не видели! Спасибо гиду Марии за прекрасный увлекательный рассказ о доходных домах!!! Столько интересных фактов о фасадах, парадных, дворах и образе жизни жителей этих доходных домой!!!
А потом были на крыше с гидом Павлом. По чёрной лестнице, через чердак мы оказались на крыше , чтобы увидеть Питер с высоты) здорово, что на крыше были сделаны дорожки из материала, на котором не скользишь. Это позволило попутешествовать по крыше , сделать прекрасные фото!
Спасибо гидам за новые впечатления и знания!!!
Екатерина
3 августа 2019
Экскурсия состояла из двух частей. Первая часть - экскурсия по дворикам и подъездам доходных домов - длилась 1,5 часа, её вела очень приятная, открытая девушка Наталья. Материал она знала на отлично, рассказывала интересно, подробно, складно, чувствовалось, что поначалу немного волновалась, но это волнение прошло быстро. Когда первая часть закончилась, Наталья вызвала нам такси и мы поехали на вторую часть экскурсии - по крыше дома (крыша была одна, без переходов на крыши других домов). Наш путь занял 30 минут, такси мы не оплачивали. Вторя часть экскурсии длилась около 45 минут, нашим гидом был молодой человек Георгий. Увы, эта часть нас не настолько впечатлила как первая. Гид рассказывал немного поспешно и поверхностно о зданиях вокруг и отвечал на наши вопросы о том, что можно посетить, речь была быстрой и слегка сбивчивой.
2 августа 2019
Отличная прогулка по парадным и крыше. Гид Михаил просто эрудит умеющий рассказывать и прекрасно владеющий материалом. Было очень интересно и позновательно. Обязательно продолжим сотрудничать.
1 июля 2019
Гид Валерия чудесна! Спасибо!
29 июня 2019
Гид Анастасия, прекрасная подача, интересный материал, очень атмосферная экскурсия! Мы погрузились в быт жителей доходных домов и насладились видом Петербурга с высоты!
28 июня 2019
Общее впечатление отрицательное. В описании экскурсии указано, что её продолжительность составляет 3 часа. Однако по факту экскурсия состоит из двух частей и проходит в разных частях города. Первая часть заняла приблизительно 1 час (замечаний нет). После этого за счет компании вас перевозят на такси в другую часть города, чтобы побывать на крышах и во время переезда экскурсия не проводится, так как гид вас не сопровождает, то есть по факту экскурсия прерывается. Когда мы приехали на место, то в установленное время второго экскурсовода не оказалось на месте. С нами никто не связался. Мне самой пришлось обзванивать и экскурсовода и представителей компании чтобы выяснить причину отсутствия нашего сопровождающего. После 30 минут звонков выяснилось, что экскурсовод не сможет провести вторую часть экскурсии. Уточняю, что к этому времени нами уже полностью оплачена экскурсия. Нам было предложено осуществить возврат половины денежных средств от стоимости экскурсии или провести прогулку по крышам в другой день. Мы согласились на перенос. Однако за день до экскурсии (звонили мы сами) представитель компании уведомил нас, что не смогут провести для нас индивидуальную экскурсию, а предлагают присоединиться к группе. На вопрос о том какую стоимость нам вернут в этом случае, заявили, что 300 руб. Мы отказались от этого заманчивого предложения и заявили, что хотим, чтобы нам вернули денежные средства за несостоявшуюся экскурсию. Напоминаю о стоимости. Общая стоимость экскурсии 3990 руб. Нам вернули 1100 руб., что не составляет 50% от уплаченной нами стоимости. Здесь я не упоминаю о том, что мы дважды перестраивали свои планы в связи с тем, что компания не выполнила свои обязательства в установленные сроки.
26 июня 2019
Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Юлии и Анастасии!
21 июня 2019
Все понравилось ! Дарья отменный экскурсовод !
16 июня 2019
У нас была экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось, было интересно и мы узнали много нового. Экскурсия была адаптирована к тому что нам было интересно и время пролетело незаметно. Будем рады следующий раз взять ещё одну экскурсию с Ольгой.
9 июня 2019
Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании!
Ещё 9 отзывов

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