6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры

Открыть тайны доходных домов эпохи модерна в окрестностях площади Восстания

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Петербургские парадные — это машина времени, которая за минуту перенесет вас в начало прошлого столетия.

Приготовьтесь снаружи и изнутри исследовать доходные дома в районе Рождественской слободы: пройти по местам съемок «Мастера и Маргариты», рассмотреть убранство парадных с витражами и изразцовыми печами и прокатиться на старинном советском лифте.
1200 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро «Площадь Восстания»
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры

Что вас ожидает

Детали петербургского модерна — снаружи и внутри
Главной целью нашей прогулки станут фактурные доходные в стиле модерн: вы посетите восемь из них, познакомитесь с особенностями французского модерна и псевдорусского стиля, рассмотрите интересные детали лепнины и «прочитаете» зашифрованные послания скульпторов на фасадах. А в парадных вас встретят красивые дореволюционные витражи, чудом уцелевшие изразцовые печи и советский лифт 1950-х годов, на котором вы сможете прокатиться. Мы поговорим об устройстве петербургских доходных домов, оценим интерьеры прошлой эпохи и, конечно, отыщем небанальные, но атмосферные ракурсы для фотографий.

Знаковые места Рождественской слободы
Маршрут охватит окрестности площади Восстания — одного из центральных районов Петербурга. У Московского вокзала вы откроете тайны и исторические вехи площади, а по старинным фотографиям поймете, как это место выглядело в начале прошлого столетия. Именно Рождественская слобода стали первым электрифицированным районом в городе: мы пройдем мимо одной из старейших российских электростанций и поговорим об особенностях этого предприятия. На Слоновом проспекте вы вспомните о сюжете басни Крылова «Слон и моська», а затем окажетесь у дома с архитектурой в духе средневековых замков, где снимали сцены для «Мастера и Маргариты». Поговорим об истории и судьбах создателей утраченных церквей Слободы, а еще разберем архитектурные нюансы знаменитого дома Станового.

«Барская» квартира в старинном доходном доме
В финале нашей прогулки мы посетим «барскую» квартиру в доходном доме 1911 года. Вы увидите не только фасады в стиле неоклассицизма с элементами модерна, но и сохранившиеся интерьеры квартиры: лепнину на высоких потолках, внутреннее убранство, старинные печи и романтичный эркер — все это ждет вас внутри «квартиры с историей».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсию можно провести и в индивидуальном формате (уточняйте в переписке с гидом).
  • Рекомендуем прийти на место встречи за 5-10 минут до начала прогулки.
  • Длительность экскурсии может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, темпа группы и других факторов.
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры

Экскурсия проводится в субботу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро «Площадь Восстания».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 августа 2019
Мне было интересно посмотреть дома и парадные, о которых я только читала в книгах но никогда не видела. К сожалению в тот день шел дождь и остановится на улице что-бы рассмотреть дома снаружи возможности не было. А жаль.
26 августа 2019
Очень понравилась экскурсия ! Элина рассказала много интересного, нового, сумела заинтересовать темой! Маршрут составлен удобно и небанально. Впечатления прекрасные, экскурсовод выложился на все 100! Будем в Питере - обязательно постараемся попасть к ней на экскурсию опять.
24 августа 2019
круто
15 августа 2019
Интересная экскурсия и очень эрудированный гид Мария!
4 августа 2019
Огромное спасибо Эвелине за "другой Петербург". Много раз была в Вашем замечательном городе, но первый раз пробую что-то совсем неклассическое. Такой выбор был сделан из-за подростка, который первый раз в Санкт-Петербурге. Хотелось не оттолкнуть академичностью экскурсий, а влюбить его в город.
Цель достигнута на 100 процентов!
Да и сама я в восторге.
Ребята, процветания Вам!
21 июля 2019
спасибо Никите за интереснейшие 1,5 часа. Побывали в таких красивых парадных, о которых никогда бы и не узнали самостоятельно, и, конечно, не нашли. Очень живо, ярко, с хорошим чувством юмора. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть чуть больше, чем Дворцовую и Петропавловку

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