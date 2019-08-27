6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Детали петербургского модерна — снаружи и внутри

Главной целью нашей прогулки станут фактурные доходные в стиле модерн: вы посетите восемь из них, познакомитесь с особенностями французского модерна и псевдорусского стиля, рассмотрите интересные детали лепнины и «прочитаете» зашифрованные послания скульпторов на фасадах. А в парадных вас встретят красивые дореволюционные витражи, чудом уцелевшие изразцовые печи и советский лифт 1950-х годов, на котором вы сможете прокатиться. Мы поговорим об устройстве петербургских доходных домов, оценим интерьеры прошлой эпохи и, конечно, отыщем небанальные, но атмосферные ракурсы для фотографий.

Знаковые места Рождественской слободы

Маршрут охватит окрестности площади Восстания — одного из центральных районов Петербурга. У Московского вокзала вы откроете тайны и исторические вехи площади, а по старинным фотографиям поймете, как это место выглядело в начале прошлого столетия. Именно Рождественская слобода стали первым электрифицированным районом в городе: мы пройдем мимо одной из старейших российских электростанций и поговорим об особенностях этого предприятия. На Слоновом проспекте вы вспомните о сюжете басни Крылова «Слон и моська», а затем окажетесь у дома с архитектурой в духе средневековых замков, где снимали сцены для «Мастера и Маргариты». Поговорим об истории и судьбах создателей утраченных церквей Слободы, а еще разберем архитектурные нюансы знаменитого дома Станового.

«Барская» квартира в старинном доходном доме

В финале нашей прогулки мы посетим «барскую» квартиру в доходном доме 1911 года. Вы увидите не только фасады в стиле неоклассицизма с элементами модерна, но и сохранившиеся интерьеры квартиры: лепнину на высоких потолках, внутреннее убранство, старинные печи и романтичный эркер — все это ждет вас внутри «квартиры с историей».