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1 отзыв
Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Дома и люди
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 950 ₽ за экскурсию

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Дома и люди
Дома и люди

Что вы увидите

  • Большая Морская ул., Малая Морская ул., Гороховая ул., Вознесенский пр., Исаакиевская пл., наб. реки Мойки, Новая Голландия
Прогуливаясь по центру Санкт-Петербурга, не перестаешь любоваться домами; куда не глянь, каждый со своим «лицом», индивидуальными чертами, не похожими на другие. Герой фильма «Питер FM» говорит: «Дома, как …., ну как люди… родные и близкие, можно договориться. Иногда такое расскажут, можно тома писать…».
Действительно, у зданий, как у людей, есть своя судьба, своя биография, являющаяся отражением личностей и биографии их хозяев, их вкусов и предпочтений, а также исторических и политических событий.
Я предлагаю Вам прогуляться 👣 по маршруту, соединяющему старейшие исторические кварталы центра Санкт-Петербурга с очень живописным и богемным районом Коломны.
Во время приятной пешей прогулки вы увидите много шедевров архитектуры Санкт-Петербурга, некоторые из которых широко известны, другие, вполне возможно, будут для Вас открытием, узнаете интересные факты из истории 📖 этих знаний и их владельцев, знаменитых петербуржцев.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 ст. метро "Адмиралтейская"
Место завершения
🏁 Новая Голландия
Дома и люди
Дома и люди
Дома и люди

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lily A.
Lily A.
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