Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

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«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга

Малоизвестные или труднодоступные водопады Северного Приладожья и Рускеала в вечерней подсветке

Ярослав
Ярослав – Гид из Санкт-Петербурга
Ийкоски и Ляскеля, Юканкоски, Прокинкоски и Пеюхинкоски — за этими «заклинаниями» таятся сокровища Ладожской Карелии, которые вы соберете в ярком однодневном приключении.

В дополнение, я проведу вас к месту силы, с которого открываются картинные виды Ладожских шхер.

А осенью или зимой вы оцените знаменитую Рускеалу в необычном облике — вечерней иллюминации.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2100016 800 ₽ за экскурсиюскидка20%

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«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга

Что вас ожидает

Магия карельских водопадов

  • Долина водопадов, или каскад Ийкоски встретит вас живописным комплексом небольших водопадов — вы пройдете по благоустроенному маршруту с эко-тропами, лестницами, скамейками и обзорными площадками для фото.
  • Ладожские шхеры откроются с высоты птичьего полета с горы ⛰️ Хийденвуори. На вершине горы вы откроете одно из карельских мест силы, а также посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов.
  • Водопад Ляскеля у ГЭС — наша следующая остановка. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского ГЭС.
  • Андроновский водопад (Молочный) интересен тем, что вода в нем белого цвета, а не торфяного, как в остальных водопадах.
  • Водопад Белые мосты (Юканкоски) — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии. Юканкоски на реке Кулисмайоки — крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии, его высота 17 метров. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом!
  • Водопад 9-го мая (Прокинкоски) — небольшой, но «милый» водопадик на остатках финской мельницы.
  • Водопад Пеюхинкоски, он же Ворошилка, он же водопад 13-го мая. Малоизвестный и труднодоступный водопад. Его общая высота — 40 метров, но из-за каскадов вы не ощутите этих размеров.

Вечерняя Рускеала: горный парк 🌳 и водопады Ахвенкоски
Последние два красивейших объекта вы посетите в нестандартное для традиционных местных маршрутов время суток — вечером. Поздней осенью и зимой, с наступлением темноты в парке включают иллюминацию, на водопадах — в выходные и праздники. Это очень красивое 🤩 зрелище и прекрасный финальный аккорд путешествия.

Организационные детали

Тайминг и питание

  • Чтобы все успеть, нужно рано выехать (в 6. 30) и не заезжать в кафе обедать (с собой берем перекус), быть дисциплинированными и укладываться в отведенное для посещения объектов время. Это объясняется коротким световым днем и большой удаленностью от Петербурга — за день мы проедем больше 800 км.
  • Поужинать вы сможете в парке Рускеала, в местном кафе. Но стоит иметь в виду, что по будням часы закрытия раньше, чем по выходным.
  • Возвращение в Петербург ~ в 23. 00.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на автомобиле 🚘 УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями, а также топливо входят в цену поездки
  • Дополнительно оплачиваются все входные билеты 🎫 (действуют льготы), доп. услуги парка Рускеала (экскурсия, посещение «Подземной Рускеалы» и др), личные расходы на питание и другие покупки.
Начало и место завершения
🚩 у ст. метро Озерки
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга
«Другая Карелия» — авторская поездка из Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ярослав
Ярослав
Привет всем! Меня зовут Ярослав. Я профессиональный путешественник. Я много где был, но больше всего мне нравятся природные красоты нашей планеты. Такие места, порой неизведанные и неожиданные, я и хочу показать вам в своих авторских маршрутах по Ленинградской области.
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