Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

Долина водопадов, или каскад Ийкоски встретит вас живописным комплексом небольших водопадов — вы пройдете по благоустроенному маршруту с эко-тропами, лестницами, скамейками и обзорными площадками для фото.
Ладожские шхеры откроются с высоты птичьего полета с горы ⛰️ Хийденвуори. На вершине горы вы откроете одно из карельских мест силы, а также посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов.
Водопад Ляскеля у ГЭС — наша следующая остановка. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского ГЭС.
Андроновский водопад (Молочный) интересен тем, что вода в нем белого цвета, а не торфяного, как в остальных водопадах.
Водопад Белые мосты (Юканкоски) — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии. Юканкоски на реке Кулисмайоки — крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии, его высота 17 метров. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом!
Водопад 9-го мая (Прокинкоски) — небольшой, но «милый» водопадик на остатках финской мельницы.
Водопад Пеюхинкоски, он же Ворошилка, он же водопад 13-го мая. Малоизвестный и труднодоступный водопад. Его общая высота — 40 метров, но из-за каскадов вы не ощутите этих размеров.
Вечерняя Рускеала: горный парк 🌳 и водопады Ахвенкоски Последние два красивейших объекта вы посетите в нестандартное для традиционных местных маршрутов время суток — вечером. Поздней осенью и зимой, с наступлением темноты в парке включают иллюминацию, на водопадах — в выходные и праздники. Это очень красивое 🤩 зрелище и прекрасный финальный аккорд путешествия.
Организационные детали
Тайминг и питание
Чтобы все успеть, нужно рано выехать (в 6. 30) и не заезжать в кафе обедать (с собой берем перекус), быть дисциплинированными и укладываться в отведенное для посещения объектов время. Это объясняется коротким световым днем и большой удаленностью от Петербурга — за день мы проедем больше 800 км.
Поужинать вы сможете в парке Рускеала, в местном кафе. Но стоит иметь в виду, что по будням часы закрытия раньше, чем по выходным.
Возвращение в Петербург ~ в 23. 00.
Что включено в стоимость, а что — нет
Трансфер на автомобиле 🚘 УАЗ «буханка» с переделанным салоном и удобными сидениями, а также топливо входят в цену поездки
Дополнительно оплачиваются все входные билеты 🎫 (действуют льготы), доп. услуги парка Рускеала (экскурсия, посещение «Подземной Рускеалы» и др), личные расходы на питание и другие покупки.
Начало и место завершения
🚩 у ст. метро Озерки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет всем! Меня зовут Ярослав. Я профессиональный путешественник. Я много где был, но больше всего мне нравятся природные красоты нашей планеты. Такие места, порой неизведанные и неожиданные, я и хочу показать вам в своих авторских маршрутах по Ленинградской области.