Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Магия карельских водопадов

Долина водопадов , или каскад Ийкоски встретит вас живописным комплексом небольших водопадов — вы пройдете по благоустроенному маршруту с эко-тропами, лестницами, скамейками и обзорными площадками для фото.

, или каскад Ийкоски встретит вас живописным комплексом небольших водопадов — вы пройдете по благоустроенному маршруту с эко-тропами, лестницами, скамейками и обзорными площадками для фото. Ладожские шхеры откроются с высоты птичьего полета с горы ⛰️ Хийденвуори. На вершине горы вы откроете одно из карельских мест силы, а также посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов.

откроются с высоты птичьего полета с горы ⛰️ Хийденвуори. На вершине горы вы откроете одно из карельских мест силы, а также посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов. Водопад Ляскеля у ГЭС — наша следующая остановка. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского ГЭС .

у — наша следующая остановка. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского . Андроновский водопад (Молочный) интересен тем, что вода в нем белого цвета, а не торфяного, как в остальных водопадах.

(Молочный) интересен тем, что вода в нем белого цвета, а не торфяного, как в остальных водопадах. Водопад Белые мосты (Юканкоски) — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии. Юканкоски на реке Кулисмайоки — крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии, его высота 17 метров. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом!

(Юканкоски) — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии. Юканкоски на реке Кулисмайоки — крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии, его высота 17 метров. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом! Водопад 9-го мая (Прокинкоски) — небольшой, но «милый» водопадик на остатках финской мельницы.

(Прокинкоски) — небольшой, но «милый» водопадик на остатках финской мельницы. Водопад Пеюхинкоски, он же Ворошилка, он же водопад 13-го мая. Малоизвестный и труднодоступный водопад. Его общая высота — 40 метров, но из-за каскадов вы не ощутите этих размеров.

Вечерняя Рускеала: горный парк 🌳 и водопады Ахвенкоски

Последние два красивейших объекта вы посетите в нестандартное для традиционных местных маршрутов время суток — вечером. Поздней осенью и зимой, с наступлением темноты в парке включают иллюминацию, на водопадах — в выходные и праздники. Это очень красивое 🤩 зрелище и прекрасный финальный аккорд путешествия.

Организационные детали

Тайминг и питание

Чтобы все успеть, нужно рано выехать (в 6. 30) и не заезжать в кафе обедать (с собой берем перекус), быть дисциплинированными и укладываться в отведенное для посещения объектов время. Это объясняется коротким световым днем и большой удаленностью от Петербурга — за день мы проедем больше 800 км.

Поужинать вы сможете в парке Рускеала, в местном кафе. Но стоит иметь в виду, что по будням часы закрытия раньше, чем по выходным.

Возвращение в Петербург ~ в 23. 00.

Что включено в стоимость, а что — нет