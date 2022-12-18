понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11.33

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Описание

Время нашего путешествия около 4 часов. Оно будет проходить в Русской бане. Первый час мы посвятим парной процедуре" Второе рождение". Также в парной проведем сеанс дыхательной практики с ароматерапии: Лаванда или чабрец (завар только из трав). Далее проведем практику очищения вашей энергоструктуры под душем" Очищение Светом Источника". Следующие 30 минут пьем травяной чай и даю вводную информацию по главной регрессивной практики "Знакомство со своим Высшим Духом". Она идет около 1 часа. Собираемся домой.