Духовное развитие сверхспособностей человека

Духовное развитие сверхспособностей человека
Духовное развитие сверхспособностей человека
Духовное развитие сверхспособностей человека
Ближайшие даты:
20
дек
22
дек
27
дек
29
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Время нашего путешествия около 4 часов. Оно будет проходить в Русской бане. Первый час мы посвятим парной процедуре" Второе рождение". Также в парной проведем сеанс дыхательной практики с ароматерапии: Лаванда или чабрец (завар только из трав). Далее проведем практику очищения вашей энергоструктуры под душем" Очищение Светом Источника". Следующие 30 минут пьем травяной чай и даю вводную информацию по главной регрессивной практики "Знакомство со своим Высшим Духом". Она идет около 1 часа. Собираемся домой.

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11.33

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доставка машиной до Русской бани от метро Купчино до ул. Земская, 36
  • Аренда русской бани на 3 часа.
  • Парная процедура с веником" Второе Рождение"
  • Дыхательная практика с Ароматепарией в парной: лаванда или чабрец на выбор.
  • Практика очищения энергоструктуры под душем "Очищение Светом, Источника"
  • Чайная традиция (пьем травяной чай)
  • Основная энергетическая регресс практика" Знакомство со своим Высшим Духом"
  • Трансфер на машине от бани до метро Купчино
Место начала и завершения?
Метро Купчино
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11.33
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Минимальное количество группы 3 человека. При себе обязательно иметь: купальник для женщин, шорты или плавки для мужчин, свое полотенце, халат, банные тапочки, кому нужен фен.
  • 48 часов трезвости без алкоголя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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