Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Время нашего путешествия около 4 часов. Оно будет проходить в Русской бане. Первый час мы посвятим парной процедуре" Второе рождение". Также в парной проведем сеанс дыхательной практики с ароматерапии: Лаванда или чабрец (завар только из трав). Далее проведем практику очищения вашей энергоструктуры под душем" Очищение Светом Источника". Следующие 30 минут пьем травяной чай и даю вводную информацию по главной регрессивной практики "Знакомство со своим Высшим Духом". Она идет около 1 часа. Собираемся домой.
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11.33
Ответы на вопросы
Что входит
Доставка машиной до Русской бани от метро Купчино до ул. Земская, 36
Аренда русской бани на 3 часа.
Парная процедура с веником" Второе Рождение"
Дыхательная практика с Ароматепарией в парной: лаванда или чабрец на выбор.
Практика очищения энергоструктуры под душем "Очищение Светом, Источника"
Чайная традиция (пьем травяной чай)
Основная энергетическая регресс практика" Знакомство со своим Высшим Духом"
Трансфер на машине от бани до метро Купчино
Место начала и завершения?
Метро Купчино
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11.33
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Минимальное количество группы 3 человека. При себе обязательно иметь: купальник для женщин, шорты или плавки для мужчин, свое полотенце, халат, банные тапочки, кому нужен фен.
48 часов трезвости без алкоголя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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