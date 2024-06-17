Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру

Увидеть всё то, с чем ассоциируется город, с живыми обсуждениями
Чтобы понять человека, нужно узнать о его детстве.

С городом то же самое: чтобы почувствовать его душу, нужно погрузиться в прошлое, побывать в местах, где всё начиналось. И мы с вами это сделаем: проживём, прочувствуем историю центра Петербурга.

Вы увидите Исаакий, Мариинский дворец, Адмиралтейство, Александровский сад, Зимний дворец, Главный штаб и другие места Северной столицы!
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Три площади — три великолепных ансамбля

  • Исаакиевская площадь: Исаакиевский собор, гостиницы «Англетер» и «Астория», Мариинский дворец, здание бывшего посольства Германии, памятник Николаю I.
  • Сенатская площадь: здания Сената и Синода, Адмиралтейство, памятник Петру I, Александровский сад.
  • Дворцовая площадь: Зимний дворец, здание Главного штаба, Александровская колонна.

Вы узнаете:

  • Почему Сенатская — главная площадь города.
  • Как Максим Горький спас Дворцовую от участи советского кладбища.
  • Где Елизавета II охотилась на зайцев.
  • Почему Наполеон виноват в восстании декабристов.
  • Чью гибель Николай I оплакивал до конца своих дней.
  • Как Екатерина Великая поссорилась с творцом монумента Петру I.
  • Почему памятник Николаю I не уничтожили в советское время.

Комфортная и нескучная экскурсия

  • Я выдаю приборы с наушниками, чтобы меня всегда было слышно.
  • Вовлекаю участников в повествование, создаю диалог и обсуждение.
  • Использую портфель экскурсовода с визуальным материалом: показываю старые карты, фотографии города, картины и литографии событий. А также провожу аналогии, сравнения с другими зданиями и памятниками.
  • Погружаю участников в прошлое за счёт яркой эмоционально подачи — мы вместе проживаем историю города глазами её участников.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 000 ₽
Дети до 16 лет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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