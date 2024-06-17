Чтобы понять человека, нужно узнать о его детстве.
С городом то же самое: чтобы почувствовать его душу, нужно погрузиться в прошлое, побывать в местах, где всё начиналось. И мы с вами это сделаем: проживём, прочувствуем историю центра Петербурга.
Вы увидите Исаакий, Мариинский дворец, Адмиралтейство, Александровский сад, Зимний дворец, Главный штаб и другие места Северной столицы!
С городом то же самое: чтобы почувствовать его душу, нужно погрузиться в прошлое, побывать в местах, где всё начиналось. И мы с вами это сделаем: проживём, прочувствуем историю центра Петербурга.
Вы увидите Исаакий, Мариинский дворец, Адмиралтейство, Александровский сад, Зимний дворец, Главный штаб и другие места Северной столицы!
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Три площади — три великолепных ансамбля
- Исаакиевская площадь: Исаакиевский собор, гостиницы «Англетер» и «Астория», Мариинский дворец, здание бывшего посольства Германии, памятник Николаю I.
- Сенатская площадь: здания Сената и Синода, Адмиралтейство, памятник Петру I, Александровский сад.
- Дворцовая площадь: Зимний дворец, здание Главного штаба, Александровская колонна.
Вы узнаете:
- Почему Сенатская — главная площадь города.
- Как Максим Горький спас Дворцовую от участи советского кладбища.
- Где Елизавета II охотилась на зайцев.
- Почему Наполеон виноват в восстании декабристов.
- Чью гибель Николай I оплакивал до конца своих дней.
- Как Екатерина Великая поссорилась с творцом монумента Петру I.
- Почему памятник Николаю I не уничтожили в советское время.
Комфортная и нескучная экскурсия
- Я выдаю приборы с наушниками, чтобы меня всегда было слышно.
- Вовлекаю участников в повествование, создаю диалог и обсуждение.
- Использую портфель экскурсовода с визуальным материалом: показываю старые карты, фотографии города, картины и литографии событий. А также провожу аналогии, сравнения с другими зданиями и памятниками.
- Погружаю участников в прошлое за счёт яркой эмоционально подачи — мы вместе проживаем историю города глазами её участников.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 000 ₽
|Дети до 16 лет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3054 туристов
Меня зовут Никола Гид. Вожу экскурсии более 7 лет, имею официальную аккредитацию. Я люблю свой город и поэтому хочу поделиться с вами его историей, чтобы вы, как и я, влюбилисьЗадать вопрос
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