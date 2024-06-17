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Чтобы понять человека, нужно узнать о его детстве.



С городом то же самое: чтобы почувствовать его душу, нужно погрузиться в прошлое, побывать в местах, где всё начиналось. И мы с вами это сделаем: проживём, прочувствуем историю центра Петербурга.



Вы увидите Исаакий, Мариинский дворец, Адмиралтейство, Александровский сад, Зимний дворец, Главный штаб и другие места Северной столицы!