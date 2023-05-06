Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге

Провела 1166 экскурсий для 1666 туристов

Когда мы были детьми, мы любили гулять по крышам, а когда выросли — решили сделать это своим делом. Ведь взрослым иногда так не хватает этих детских эмоций и впечатлений! И мы с радостью ими поделимся с вами:) Ещё мы любим историю… и Петербург… и историю Петербурга. А главное — умеем преподнести ее интересно, без россыпи дат и фамилий, которые почти сразу вылетают из головы. Уже три года мы проводим нестандартные экскурсии по Петербургу. С нами вы сможете погрузиться в атмосферу руферства и побороть страх высоты, подарить своей половинке свидание на крыше или понаблюдать за разведением мостов с высоты птичьего полёта. Заглянуть за закрытые двери доходных домов и особняков, а также повеселиться и найти новых друзей, гуляя с нами по барам. А ещё нам доверяют звезды: наши экскурсии посещали такие известные персоны, как группа «Каста», «Franz Ferdinand» и «Therr Maitz».