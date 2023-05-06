Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры

Оценить внутреннее убранство «Фонтанного дома» и узнать о его владельцах на групповой экскурсии

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За стенами изящного дворца на Фонтанке можно обнаружить много любопытного: великолепные покои графов Шереметевых, старинную мебель и предметы быта, самую большую коллекцию музыкальных инструментов в России. Гид проведёт вас по залам, покажет потайные уголки, расскажет о графах-хозяевах, их быте и досуге. Вы насладитесь интерьерами и узнаете, как менялся «Фонтанный дом» с 18 по 21 век.
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
Дворец Шереметевых: истории, легенды и роскошные интерьеры
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Родовая усадьба Шереметевых

«Фонтанный дом» принадлежал графам с 1712 по 1917 гг. — это одна из старейших дворянских усадеб в черте Петербурга и почти что ровесница самого города. Времена менялись — и дворец менялся вместе со столицей Российской империи, отражая веяния эпох. При графах Шереметевых дом был одним из великосветских центров Петербурга — внутреннее убранство поможет вам перенестись в ту эпоху.

Во время экскурсии вы:

  • познакомитесь с известным родом графов Шереметевых, подарившем России выдающихся полководцев, государственных деятелей, меценатов и артистов;
  • погрузитесь в историю дома и семьи;
  • откроете для себя мир традиций, связанных с дворцом на Фонтанке и его хозяевами;
  • узнаете, как со временем менялось пространство дома: что сохранилось в нём первозданным, а что было воссоздано благодаря многолетнему труду реставраторов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Билеты во дворец включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от СТ.М. «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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