Оценить внутреннее убранство «Фонтанного дома» и узнать о его владельцах на групповой экскурсии
За стенами изящного дворца на Фонтанке можно обнаружить много любопытного: великолепные покои графов Шереметевых, старинную мебель и предметы быта, самую большую коллекцию музыкальных инструментов в России. Гид проведёт вас по залам, покажет потайные уголки, расскажет о графах-хозяевах, их быте и досуге. Вы насладитесь интерьерами и узнаете, как менялся «Фонтанный дом» с 18 по 21 век.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Родовая усадьба Шереметевых
«Фонтанный дом» принадлежал графам с 1712 по 1917 гг. — это одна из старейших дворянских усадеб в черте Петербурга и почти что ровесница самого города. Времена менялись — и дворец менялся вместе со столицей Российской империи, отражая веяния эпох. При графах Шереметевых дом был одним из великосветских центров Петербурга — внутреннее убранство поможет вам перенестись в ту эпоху.
Во время экскурсии вы:
- познакомитесь с известным родом графов Шереметевых, подарившем России выдающихся полководцев, государственных деятелей, меценатов и артистов;
- погрузитесь в историю дома и семьи;
- откроете для себя мир традиций, связанных с дворцом на Фонтанке и его хозяевами;
- узнаете, как со временем менялось пространство дома: что сохранилось в нём первозданным, а что было воссоздано благодаря многолетнему труду реставраторов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Билеты во дворец включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от СТ.М. «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 1166 экскурсий для 1666 туристов
Когда мы были детьми, мы любили гулять по крышам, а когда выросли — решили сделать это своим делом. Ведь взрослым иногда так не хватает этих детских эмоций и впечатлений! И мы с радостью ими поделимся с вами:) Ещё мы любим историю… и Петербург… и историю Петербурга. А главное — умеем преподнести ее интересно, без россыпи дат и фамилий, которые почти сразу вылетают из головы. Уже три года мы проводим нестандартные экскурсии по Петербургу. С нами вы сможете погрузиться в атмосферу руферства и побороть страх высоты, подарить своей половинке свидание на крыше или понаблюдать за разведением мостов с высоты птичьего полёта. Заглянуть за закрытые двери доходных домов и особняков, а также повеселиться и найти новых друзей, гуляя с нами по барам. А ещё нам доверяют звезды: наши экскурсии посещали такие известные персоны, как группа «Каста», «Franz Ferdinand» и «Therr Maitz».Задать вопрос
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