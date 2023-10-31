Доменико Трезини — первый архитектор Петербурга в стиле петровского барокко.



В 18 веке на Университетской набережной по его проекту построили дом для него же — туда вы и отправитесь. Сегодня в нём располагается 5-звёздочный отель.



Вы побываете в комнате с нетронутыми интерьерами, узнаете о любви архитектора и его разбитом сердце и по желанию отдохнёте в ресторане отеля.