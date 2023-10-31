Побывать в доме Трезини, куда не пускают других путешественников, и узнать, как жил архитектор
Доменико Трезини — первый архитектор Петербурга в стиле петровского барокко.
В 18 веке на Университетской набережной по его проекту построили дом для него же — туда вы и отправитесь. Сегодня в нём располагается 5-звёздочный отель.
Вы побываете в комнате с нетронутыми интерьерами, узнаете о любви архитектора и его разбитом сердце и по желанию отдохнёте в ресторане отеля.
В 18 веке на Университетской набережной по его проекту построили дом для него же — туда вы и отправитесь. Сегодня в нём располагается 5-звёздочный отель.
Вы побываете в комнате с нетронутыми интерьерами, узнаете о любви архитектора и его разбитом сердце и по желанию отдохнёте в ресторане отеля.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
2
ноя
ноя
4
ноя
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5
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по историческим интерьерам отеля «Дворец Трезини», куда нет доступа экскурсионным группам.
- Услышите лекцию о Доменико Трезини, проиллюстрированную фотографиями на телевизоре или с помощью проектора.
- Побываете в одном из номеров отеля с сохранившейся обстановкой.
- Узнаете историю трагичной любви Трезини, которая произошла в стенах здания.
- Полакомитесь чаем, кофе и десертами в ресторане отеля «Дворец Трезини».
Организационные детали
- Дополнительные расходы: чаепитие — 550 руб. /чел. (чай, кофе, выпечка, конфеты).
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Университетской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Daria — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 321 туриста
Всем привет! Меня зовут Дарья, и я — гид магазина купцов Елисеевых. Я провожу авторские экскурсии и руковожу музейным отделом Магазина Купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Я знаю о магазине все и с удовольствием покажу вам его секретные места, открою много новых фактов, расскажу правдивую историю Елисеевых и перенесу вас на 100 лет назад, в необычную атмосферу начала 20 века.
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