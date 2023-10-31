Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля

Побывать в доме Трезини, куда не пускают других путешественников, и узнать, как жил архитектор

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Ответы на вопросы
Доменико Трезини — первый архитектор Петербурга в стиле петровского барокко.

В 18 веке на Университетской набережной по его проекту построили дом для него же — туда вы и отправитесь. Сегодня в нём располагается 5-звёздочный отель.

Вы побываете в комнате с нетронутыми интерьерами, узнаете о любви архитектора и его разбитом сердце и по желанию отдохнёте в ресторане отеля.
Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля
Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля
Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля
Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля
Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля
Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля
Дворец Трезини: эксклюзивная экскурсия в историческом здании отеля
Ближайшие даты:
31
окт
2
ноя
4
ноя
5
ноя
7
ноя
9
ноя
11
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы пройдёте по историческим интерьерам отеля «Дворец Трезини», куда нет доступа экскурсионным группам.
  • Услышите лекцию о Доменико Трезини, проиллюстрированную фотографиями на телевизоре или с помощью проектора.
  • Побываете в одном из номеров отеля с сохранившейся обстановкой.
  • Узнаете историю трагичной любви Трезини, которая произошла в стенах здания.
  • Полакомитесь чаем, кофе и десертами в ресторане отеля «Дворец Трезини».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: чаепитие — 550 руб. /чел. (чай, кофе, выпечка, конфеты).
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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