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Дворцовое ожерелье Новой Голландии

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Дворцовое ожерелье Новой Голландии
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 550 ₽ за человека

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Дворцовое ожерелье Новой Голландии
Дворцовое ожерелье Новой Голландии

Что вы увидите

  • Николаевский дворец
  • дворцы: Бобринских
  • великого князя Александра Михайловича
  • великого князя Алексея Александровича
  • особняки Гильзе фан дер Пальса и Матильды Кшесинской
  • Новая Голландия.
Новая Голландия – одна из самых романтичных и интересных достопримечательностей 🏛️ Петербурга. Приезжая погулять на этот рукотворный остров 🏝️ петровской эпохи, мы далеко не всегда задумываемся о том, что вокруг него находится целое ожерелье дворцов. Некоторые из них масштабные и величественные, другие - камерные и уютные. Есть здесь дворцы, напоминающие французские замки 🏰 эпохи Возрождения, а есть особняки, позволяющие почувствовать себя в Нидерландах...
Одним словом, прогулка 👣 в этом спокойном и уютном районе, подарит новые впечатления, и позволит почувствовать себя в Европе, не выезжая за пределы северной столицы ⭐️ узнаете о судьбах владельцев дворцового окружения Новой Голландии и посетите этот остров, где мы поговорим о самых интересных событиях в его истории 📖, вспомним, откуда произошло выражение «не лезь в бутылку» и узнаем о том, как простой инженер исправил ошибки двух выдающихся зодчих...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Дворец Труда (пл. Труда, 4)
    Место завершения
    🏁 Новая Голландия
    Дворцовое ожерелье Новой Голландии
    Дворцовое ожерелье Новой Голландии
    Дворцовое ожерелье Новой Голландии
    Дворцовое ожерелье Новой Голландии
    Дворцовое ожерелье Новой Голландии

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Наталия Д.
    Наталия Д.
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