Новая Голландия – одна из самых романтичных и интересных достопримечательностей 🏛️ Петербурга. Приезжая погулять на этот рукотворный остров 🏝️ петровской эпохи, мы далеко не всегда задумываемся о том, что вокруг него находится целое ожерелье дворцов. Некоторые из них масштабные и величественные, другие - камерные и уютные. Есть здесь дворцы, напоминающие французские замки 🏰 эпохи Возрождения, а есть особняки, позволяющие почувствовать себя в Нидерландах...

Одним словом, прогулка 👣 в этом спокойном и уютном районе, подарит новые впечатления, и позволит почувствовать себя в Европе, не выезжая за пределы северной столицы ⭐️ узнаете о судьбах владельцев дворцового окружения Новой Голландии и посетите этот остров, где мы поговорим о самых интересных событиях в его истории 📖, вспомним, откуда произошло выражение «не лезь в бутылку» и узнаем о том, как простой инженер исправил ошибки двух выдающихся зодчих...