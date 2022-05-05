Что вас ожидает

Прогулка по Петербургу

Мы начнем экскурсию в «Катькином саду» у памятника Екатерине II: вы узнаете, как юная немецкая принцесса стала российской императрицей и кто помог ей в этом. По пути к Михайловскому замку осмотрим особняк Шувалова (обсудим и его тайны!) и уже на месте встретим еще двух императоров: Петра Великого, а также бедного Павла I: поговорим о его напряженных отношениях с матерью и о том, почему его называют русским Гамлетом.

Экскурсия по Михайловскому замку

Архитектурный портрет Павла I, долгострой России XVIII века — это замок оброс множеством легенд за свою историю. Как менялось его назначение и что здесь в итоге находится, о чем молчат его стены — гид расскажет самое любопытное. А вы оцените интерьеры дворца: увидите Тронный и Георгиевский зал, побываете в столовой, заглянете в опочивальню Марии Федоровны и Романовскую галерею.

Организационные детали