Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка

Пройти по следам заговорщиков и исследовать залы самого загадочного дворца в Петербурге

Групповая
Почти весь 18 век — это череда дворцовых заговоров и переворотов: на экскурсии в группе до 45 человек вы попробуете разобраться в хитросплетениях вокруг престола.

Пройдете по улицам и площадям города, а после осмотрите интерьеры Михайловского замка.

Услышите о русском Гамлете, о самых известных переворотах и о заговорщиках — знаменитых и затерявшихся во времени.
Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка
Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка
Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка
Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка
Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка
Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка
Дворцовые интриги: прогулка с посещением Михайловского замка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по Петербургу

Мы начнем экскурсию в «Катькином саду» у памятника Екатерине II: вы узнаете, как юная немецкая принцесса стала российской императрицей и кто помог ей в этом. По пути к Михайловскому замку осмотрим особняк Шувалова (обсудим и его тайны!) и уже на месте встретим еще двух императоров: Петра Великого, а также бедного Павла I: поговорим о его напряженных отношениях с матерью и о том, почему его называют русским Гамлетом.

Экскурсия по Михайловскому замку

Архитектурный портрет Павла I, долгострой России XVIII века — это замок оброс множеством легенд за свою историю. Как менялось его назначение и что здесь в итоге находится, о чем молчат его стены — гид расскажет самое любопытное. А вы оцените интерьеры дворца: увидите Тронный и Георгиевский зал, побываете в столовой, заглянете в опочивальню Марии Федоровны и Романовскую галерею.

Организационные детали

  • Экскурсию по городу проведет один из гидов нашей профессиональной команды; экскурсию по замку проводит гид музея
  • Входной билет с экскурсией по Михайловскому замку входит в стоимость
  • Выбор залов Михайловского дворца может меняться в зависимости от того, какие из них не находятся на реставрации и доступны для посеще

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ст. метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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