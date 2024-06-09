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лет назад. Каждый раз, когда ко мне приходят и приезжают путешественники, я волнуюсь как на своей первой экскурсии. Мне так хочется показать все великолепие того, что нас здесь окружает. Иногда мне кажется, что даже слова лишние — достаточно просто открыть глаза, и вы уже никогда не будете прежними. Вернувшись домой, в каком бы городе вы ни жили, вы увидите, как подъезды превращаются в парадные, а бордюры — в поребрики. Дороги облачаются в гранит, а огромные петергофские фонтаны бьют во всю силу прямо у ваших ворот!