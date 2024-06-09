Члены Императорского Дома Романовых — царствующие императоры и императрицы, великие князья и великие княгини —оставили важный след не только в культуре и искусстве, науке и образовании, но и на карте Петербурга.
Вы получите представление о парадной и частной жизни членов семьи Романовых, увидите 8 дворцов и при желании посетите один из них.
Вы получите представление о парадной и частной жизни членов семьи Романовых, увидите 8 дворцов и при желании посетите один из них.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Михайловский дворец
- Михайловский замок
- Мраморный дворец
- Николаевский дворец
- Дворец Николая Николаевича Младшего
- Владимирский дворец
- Ново-Михайловский дворец
- Мариинский дворец
И узнаете неожиданные подробности из жизни династии:
- о финансовом обеспечении членов семьи
- о равных и морганатических браках
- о воспитании царских детей
- о праздновании Рождества, о знаменитом бале, об игральных картах
- о долге и любви
- о свадебном дворце
- о том как поженились дядя и племянница Романовы
- о появлении знаменитых духов Chanel #5
- о том, как Романовы породнились с семьями Наполеона и Пушкина
- о великом князе, имя которого было вычеркнуто из Родословной книги семьи
- о современных потомках, возглавляющих дом Романовых
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станций метро "Гостиный Двор" или "Маяковская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 229 туристов
Меня зовут Надежда, я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. В редкие минуты отдыха люблю прогуливаться по набережным и мостовым, рассматривать знакомые места и представлять, как все здесь было сотниЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 3 950₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
13 июня в 13:00
17 июня в 15:00
1 340₽ за человека