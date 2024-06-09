Дворцовые тайны семьи Романовых

Пройти по центральным улицам Петербурга и увидеть дворцы, где жили представители царской фамилии
Члены Императорского Дома Романовых — царствующие императоры и императрицы, великие князья и великие княгини —оставили важный след не только в культуре и искусстве, науке и образовании, но и на карте Петербурга.

Вы получите представление о парадной и частной жизни членов семьи Романовых, увидите 8 дворцов и при желании посетите один из них.
Дворцовые тайны семьи Романовых
Дворцовые тайны семьи Романовых
Дворцовые тайны семьи Романовых
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Михайловский дворец
  • Михайловский замок
  • Мраморный дворец
  • Николаевский дворец
  • Дворец Николая Николаевича Младшего
  • Владимирский дворец
  • Ново-Михайловский дворец
  • Мариинский дворец

И узнаете неожиданные подробности из жизни династии:

  • о финансовом обеспечении членов семьи
  • о равных и морганатических браках
  • о воспитании царских детей
  • о праздновании Рождества, о знаменитом бале, об игральных картах
  • о долге и любви
  • о свадебном дворце
  • о том как поженились дядя и племянница Романовы
  • о появлении знаменитых духов Chanel #5
  • о том, как Романовы породнились с семьями Наполеона и Пушкина
  • о великом князе, имя которого было вычеркнуто из Родословной книги семьи
  • о современных потомках, возглавляющих дом Романовых

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станций метро "Гостиный Двор" или "Маяковская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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