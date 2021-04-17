Что вас ожидает:
Захватывающее путешествие из XVIII в XIX век начнётся в знаменитом «Катькином саду» у памятника Екатерине II с рассказа о том, как маленькой немецкой принцессе, не имевшей совершенно никаких прав на российский престол, удалось стать «матушкой-императрицей». Кем были её помощники, окружающие сегодня пьедестал памятника, и почему их так люто и бешено ненавидел наследник Великой императрицы «бедный, бедный Павел»?
Экскурсионные остановки:
- Площадь Островского, Итальянская ул. , Михайловский замок, Марсово поле, Спас на Крови, Площадь Искусств.
- Вы узнаете, в честь какого Михаила был назван замок, которым бредил «русский Гамлет», и в котором всего через сорок дней после новоселья он был убит заговорщиками. Вдоль Марсова поля, которое всё ещё помнит многочасовые вахтпарады Павла, набережной Мойки, выйдем к тому самому месту, где ровно через 80 лет, практически день в день, террористами был смертельно ранен внук Павла, император Александр II. Вам расскажут, каким по счёту было это покушение и как сбылось страшное предсказание парижской гадалки, Мы научим вас «читать» то, что зашифровано в архитектуре Храма Спаса на Крови, возведенного на месте покушения.
Важная информация:
- Протяженность экскурсии: 2 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.