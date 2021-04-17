Дворцовые заговоры и перевороты

Практически вся российская история XVIII века - это череда дворцовых заговоров и переворотов, скандалов...

Практически вся российская история XVIII века — это череда дворцовых заговоров и переворотов, скандалов и интриг, в расследование которых вам предстоит немедленно окунуться.

По следам заговорщиков, знаменитых и потерявшихся во времени, вы пройдёте улицами и площадями нашего города.

Только для вас мы заставим «заговорить» свидетелей — памятники и исторические здания.

Спустя два часа вам останется лишь вынести приговор — «виновны» или «невиновны»!
Дворцовые заговоры и перевороты
Дворцовые заговоры и перевороты
Дворцовые заговоры и перевороты
Дворцовые заговоры и перевороты
Дворцовые заговоры и перевороты
Дворцовые заговоры и перевороты

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Екатерине II
  • Особняк Шувалова
  • Михайловский замок
  • Памятник Петру I у Михайловского замка
  • Памятник Павлу I
  • Марсово поле
  • Спас на Крови
  • Михайловский дворец
  • Памятник А. С. Пушкину

Что вас ожидает:

    Захватывающее путешествие из XVIII в XIX век начнётся в знаменитом «Катькином саду» у памятника Екатерине II с рассказа о том, как маленькой немецкой принцессе, не имевшей совершенно никаких прав на российский престол, удалось стать «матушкой-императрицей». Кем были её помощники, окружающие сегодня пьедестал памятника, и почему их так люто и бешено ненавидел наследник Великой императрицы «бедный, бедный Павел»?

    Экскурсионные остановки:

    • Площадь Островского, Итальянская ул. , Михайловский замок, Марсово поле, Спас на Крови, Площадь Искусств.
    • Вы узнаете, в честь какого Михаила был назван замок, которым бредил «русский Гамлет», и в котором всего через сорок дней после новоселья он был убит заговорщиками. Вдоль Марсова поля, которое всё ещё помнит многочасовые вахтпарады Павла, набережной Мойки, выйдем к тому самому месту, где ровно через 80 лет, практически день в день, террористами был смертельно ранен внук Павла, император Александр II. Вам расскажут, каким по счёту было это покушение и как сбылось страшное предсказание парижской гадалки, Мы научим вас «читать» то, что зашифровано в архитектуре Храма Спаса на Крови, возведенного на месте покушения.

    Важная информация:

    • Протяженность экскурсии: 2 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    🚩 Начало: ст. м. «Гостиный двор» (выход на канал Грибоедова)
    🏁 Место завершения: ст. м. «Гостиный двор»
     Что входит
    • услуги экскурсовода
     Что не входит
    • Личные расходы
    Важная информация
    • Протяженность экскурсии: 2 км. Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Время проведения: По субботам в 11:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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