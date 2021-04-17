Практически вся российская история XVIII века — это череда дворцовых заговоров и переворотов, скандалов и интриг, в расследование которых вам предстоит немедленно окунуться.



По следам заговорщиков, знаменитых и потерявшихся во времени, вы пройдёте улицами и площадями нашего города.



Только для вас мы заставим «заговорить» свидетелей — памятники и исторические здания.



Спустя два часа вам останется лишь вынести приговор — «виновны» или «невиновны»!