в субботу и воскресенье в 12:00

Ответ гида:
Всегда рад конструктивной критике, но такие отзывы просто повергают в шок: были рассказаны не только те истории, которые указаны в анонсе, но и десятки других. В Соборе останавливались у каждой могилы царя и узавали его историю: про рубиновое кольцо Алисы Гессенской, про пророчества монаха Авеля, про старца Федора Кузьмича и разные версии смерти Петра 1. У каждого дворца был рассказ не только, "кто там жил", но о преступлениях, спиритических сенасах, любовных историях, призраках, магическом числе Павле 1, надписи-пророчестве на его замке, краже брильянтов в Мраморном дворце, скандалах в романовском семействе, история с веснушками Бекетова, тайна смерти Екатерины, пророчество Мнишек, перечислять можно бесконечно. Ждешь людей полчаса, берешь им последние билеты перед закрытием касс, чтобы они успели посмотреть Собор, а тебя просто не слушают и пишут вот такие отзывы. Странно!