в субботу и воскресенье в 12:00

Яркие перипетии и мистические события в жизни династии на обзорной экскурсии по центру Петербурга

4.5
21 отзыв
Романовы — старейший дворянский род, вознесшийся к вершинам власти и правивший Россией более трехсот лет.

Мои рассказы о жизни этой династии основаны на воспоминаниях современников и членов царской семьи.

В ходе экскурсии мы посетим ключевые дворцы Романовых: Зимний, Мраморный, Владимирский.

А закончим экскурсию в Михайловском замке, раскрыв тайну убийства императора Павла I.
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых
Дворцы и тайны Романовых

Что вас ождидает

Секреты императорской семьи

  • Вы увидите красивейшие дворцы Романовых, которые редко показывают туристам, — Мраморный дворец, дворец великого князя Владимира Александровича, Малый Эрмитаж, где проказница Екатерина Вторая любила устраивать увеселительные вечера.
  • И, конечно, познакомитесь с характерами обитателей этих дворцов, которые таят в себе множество страстей и загадок. Вы узнаете о том, как император Александр II влюбился в 13-летнюю княжну Долгорукову; почему Павел I не вернул перчатку Анне Лопухиной, которую та обронила на балу и к чему это привело; сбылось ли страшное проклятие Марины Мнишек, которая прокляла весь род Романовых и множество других интересных историй.
  • Романтичные и жестокие, коварные и милосердные, царственные и человечные: история семьи Романовых неотделима от истории Российской Империи и ее блистательной столицы — Санкт-Петербурга.
    В результате экскурсии мы прогуляемся по блистательному центру Петербурга, увидим главные достопримечательности сквозь призму истории венценосной семьи.

Маршрут экскурсии

Дворцовая площадь и Александрийский столп
Атланты Нового Эрмитажа
Владимирский дворец
Мраморный дворец
Марсово поле
Михайловский замок

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым любителям истории, так и самым юным слушателям

Организационные детали

  • Пожалуйста, смотрите перед выходом прогноз погоды, берите зонтики на случай дождя
  • По вашему желанию экскурсию для 1-4 человек её можно провести на автомобиле — пожалуйста, указывайте это при заказе. Стоимость при этом не изменится.
  • Возможно проведение и на автобусе для большего количества человек (уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
возле станции метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в субботу и воскресенье в 12:00

Георгий
Георгий
Приветствую, меня зовут Георгий. Я и моя команда гидов делаем необычные экскурсии уже много лет. Наши экскурсии отличаются театральными спецэффектами, элементами квеста и творческим подходом. Лично я специализируюсь на темах для интеллектуалов: масоны, поэзия серебряного века, древние миры Египта и скифов, политическая история России. Буду рад, если наши экскурсии откроют для вас что-то новое и интересное!
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21 реальный отзыв

Е
5 фев 2021
Очень понравилась экскурсия. Георгий очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и в такой жуткий холод искал для нас картинки в телефоне и в своей папке! Экскурсия пролетела на одном дыхании.
Георгий рассказал много историй, информация была преподнесена интересно.
БлагоДарю!
Георгию успехов!
Елена
5 фев 2021
Экскурсия яркая, интересная. Это удивительно увидеть все эти прекрасные дворцы, соотнести их с императорами и услышать факты, пикантные истории и анекдоты из их жизни. Эта экскурсия очеловечивает история. Спасибо большое!
А
20 ноя 2020
Спасибо большое Георгию! Очень понравилась экскурсия, даже не ожидал, что будет так интересно!
М
23 сен 2020
Большое спасибо Георгию за содержательную и запоминающуюся экскурсию. Давно интересуюсь данной темой - приятно встретить начитанного собеседника: вспомнили мемуары Михаила Александровича, подискутировали о праве Кирилловичей
О
23 сен 2020
Очень скучная экскурсия, ожидали большего. Гид опоздал на целый час. И все время забывал, что хотел сказать. Не рекомендую ходить на данную экскурсию.
Георгий
Ответ гида:
Извиняюсь еще раз за опоздание, я вас предупредил заранее, так как другие туристы с экскурсии утром опаздывали.

По качеству экскурсии хотелось бы, чтобы комментарий был более развернутым. Я рассказывал о характере царей, пророчестве Марины Мнишек, похищении великим князем Николаем Константиновичем фамильный иконы, любовных интрига Елизаветы Петровны и Екатерины Великой, казнях Петра 1 и множество других историй. Обычно людям нравятся эти истории. Всегда рад отзывам, которые помогают улучшить качество экскурсии.
И
29 авг 2020
Не понравилось: ждали раскрытия интересной темы, но гид не смог этого сделать
Георгий
Ответ гида:
Здравствуйте, спасибо за отзыв. Вы выбрали тему про масонов, а не династии Романовых, поэтому отзыв относится к ней.

Я рассказывал о истории этого движения, идеях масонов и их ритуалах. Мы увидели масонские символы на Казанском соборе, Михайловском замке и узнали их значение. Не только лучезарную дельту, но и колонна гармонии, сфинкса, цирку ли, наугольники и многое другое.

К сожалению, мне не ясно, что именно вам не понравилось. Тема масонства не развлекательная, она требует от слушателя интеллектуальных усилий. Я считаю, что владею темой достаточно, чтобы сообщить что-то новое даже профессионалам в этой теме. Жаль, что вам не понравилось.
е
27 авг 2020
Интересно, сочно, доступно. Спасибо огромное Георгию!
Б
7 янв 2020
Стиль экскурсии соответствовал Теме. Очень интересно, загадочно, с неизвестными нам ранее подробностями и уточнениями.
Георгий, как хороший преподаватель, заставляет думать, составляет цепочку событий и сразу хочется узнавать ещё и ещё. Теперь у нас есть "домашнее задание". Будем и дальше изучать Тему.
Спасибо.
Г
6 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Георгий поведал много интересного и нам не известного. Не смотря на дождь и ветер, получили огромное удовольствие. Георгий отличный гид. Спасибо.
П
15 апр 2019
Спасибо большое Георгию за нашу замечательную прогулку. В восторге "и стар, и млад"))) Прошлись по знакомым местам незнакомыми тропами, увидели ранее неизвестные улочки и переулки. Гид с отличным чувством юмора рассказал о Романовых и Романовских. А главное, что настолько заинтересовал материалом, что еще потом весь вечер изучали Википедию и интернет. Теперь еще и знаем "тайную" столовую рядом с особняком Кшесинской)))
А
11 сен 2017
У нас была замена темы экскурсии на масонов, экскурсия очень понравилась😊
А
13 авг 2017
Спасибо большое за массу информации и интересную подачу материала. Геогий удивил многими фактами, все лаконично, емко-рекомендую!
Е
5 июля 2017
Второй раз на экскурсии с Георгием. Замечательная экскурсия. Приятно пообщаться со знатоком своего дела.
О
16 янв 2017
Экскурсия интересна и для тех, кто знает многое о династии Романовых и для тех, кто не знает почти ничего. Георгий обладает глубокими знаниями темы и рассказывает увлекательно и интересно, акцентирую внимание на том, какие именно таинственные события связаны с тем или иным представителем династии. Георгий обращает внимание на необычные делали в убранстве зданий и памятников по ходу маршрута и это иногда говорит больше, чем любые описания! Много было новой для меня информации о представителях династии, которые жили в начале прошлого века, именно как о людях, составлявших эту большую семью.
Особняк Матильды Кшесинской, замечательная выставка о ней, детали интерьера очень интересны сами по себе, но именно живой рассказ Григория, дополняющий содержание выставки помогла мне лучше представить образ этой незаурядной личности, а хорошо структурированная подача материала помогла хорошо запомнить новую информацию. Очень доброжелательный, эрудированный гид, внимательный к вопросам, возникающим по ходу рассказа. Благодарю Григория за экскурсию!
Е
7 июня 2016
Тема не раскрыта, никаких тайн династии нам не раскрыли. По ходу следования рассказывал в каком дворце жил тот или иной из рода Романовых. Ожидали большего.
Георгий
Ответ гида:
Всегда рад конструктивной критике, но такие отзывы просто повергают в шок: были рассказаны не только те истории, которые указаны в анонсе, но и десятки других. В Соборе останавливались у каждой могилы царя и узавали его историю: про рубиновое кольцо Алисы Гессенской, про пророчества монаха Авеля, про старца Федора Кузьмича и разные версии смерти Петра 1. У каждого дворца был рассказ не только, "кто там жил", но о преступлениях, спиритических сенасах, любовных историях, призраках, магическом числе Павле 1, надписи-пророчестве на его замке, краже брильянтов в Мраморном дворце, скандалах в романовском семействе, история с веснушками Бекетова, тайна смерти Екатерины, пророчество Мнишек, перечислять можно бесконечно. Ждешь людей полчаса, берешь им последние билеты перед закрытием касс, чтобы они успели посмотреть Собор, а тебя просто не слушают и пишут вот такие отзывы. Странно!
Ещё 6 отзывов

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