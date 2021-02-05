в субботу и воскресенье в 12:00

Экскурсия интересна и для тех, кто знает многое о династии Романовых и для тех, кто не знает почти ничего. Георгий обладает глубокими знаниями темы и рассказывает увлекательно и интересно, акцентирую внимание на том, какие именно таинственные события связаны с тем или иным представителем династии. Георгий обращает внимание на необычные делали в убранстве зданий и памятников по ходу маршрута и это иногда говорит больше, чем любые описания! Много было новой для меня информации о представителях династии, которые жили в начале прошлого века, именно как о людях, составлявших эту большую семью.

Особняк Матильды Кшесинской, замечательная выставка о ней, детали интерьера очень интересны сами по себе, но именно живой рассказ Григория, дополняющий содержание выставки помогла мне лучше представить образ этой незаурядной личности, а хорошо структурированная подача материала помогла хорошо запомнить новую информацию. Очень доброжелательный, эрудированный гид, внимательный к вопросам, возникающим по ходу рассказа. Благодарю Григория за экскурсию!