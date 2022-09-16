Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
(Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Завтрак в отеле.
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять)
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
07:30 – 8:00 Отправление автобуса.
08:30 Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии».
10:00 Прибытие в г. Приозерск.
11:30 Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».
Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной энергетикой – протосаамские лабиринты и языческие капища.
Это уникальные каменные сооружения, тайна которых до сих пор не разгадана.
Здесь Вы, как и представители древних народов раньше, почувствуете покой, умиротворение и прилив сил.
12:30 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию.
13:30 Отправление на остров Койонсаари.
Этот остров – один из самых красивых в Ладожском озере, с его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток.
На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов, здесь открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.
На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии!
Внимание! Пеший маршрут составляет около 9 километров. Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.
На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании вы можете взять с собой купальные костюмы.
* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку на по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию).
18:30 Отправление в отель.
19:30 Заселение в отель. Свободное время. Отдых.
Отель, в котором вы будете проживать, находится в красивейшей локации – на берегу Ладожского озера.
А это не только красивый вид из номера, но и приятная прогулка на свежем воздухе.
09:00 Завтрак в отеле.
10:20 Отправление автобуса в “Долину водопадов”.
11:00 Экопарк “Долина водопадов”.
Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.
Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт.
13:30 Обед в городе Сортавала.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:
Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!
19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.
20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.
08:00 Завтрак в отеле.
08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.
09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».
10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».
Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.
12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.
Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.
Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.
14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:
16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.
В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 Свободное время в городе.
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
По желанию в третий день тура вы сможете посетить экскурсию на о. Валаам или о. Валаам + Ладожские шхеры на катере. Подробную информацию о программах можно узнать в разделе «Важно знать».
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице на берегу Ладожского озера (1 ночь), в г. Сортавала (1 ночь), в г. Санкт-Петербург (3 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1 (Доп. место)
|Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Драйв Парк Ладога + Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose (Карелия)
|33450
|44250
|31850
|Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + Драйв Парк Ладога + Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо (Карелия)
|33950
|47950
|32450
Отель «Драйв Парк Ладога» расположен в Березове, в непосредственной близости от Ладожского озера.
К услугам гостей открытый бассейн, терраса и сауна. В поселке находится музей Викингов и Краеведческий музей, где представлен инвентарь для стрельбы.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор и телефон. В собственной ванной комнате установлена ванна или душ.
Среди удобств в апартаментах — балкон, гостиная и мини-кухня с микроволновой печью, плитой и холодильником.
Каждое утро в отеле «Драйв Парк Ладога» подают завтрак. Гости могут поужинать в ресторане отеля и заказать любимый напиток в баре. Кроме того, в апартаментах установлены автоматы по продаже напитков и закусок.
В числе дополнительных удобств в отеле — общий лаундж, зал для проведения совещаний и зал для игры в бильярд и настольный теннис.
На территории и в окрестностях отеля популярны такие виды активного отдыха, как велоспорт и рыбалка.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1000 руб.
|Школьники
|650 руб.
|Студенты
|500 руб.
|Туристы старше 60 лет
|500 руб.
|ВОВ, инвалиды I группы
|900 руб.
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).
09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.
С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.
Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.
А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».
Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.
Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.
А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.
Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.
12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.
Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.
Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой,
Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.
Экскурсия на катере на Валаам + прогулка по Ладожским шхерам (не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в момент бронирования тура).
08:30 Сбор группы на причале.
09:00 Отправление на Валаам на катере.
Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
10:00 Прибытие в Центральную усадьбу. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе.
Особенно величественным отсюда выглядит монастырь, расположенный на высокой скале.
Далее в сопровождении нашего гида вы отправитесь к подножию горы Фавор, подняться на которую можно по широкой гранитной лестнице 19 века.
Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители, уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда примыкали кельи, в которых останавливались члены царской семьи Романовых.
Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в 18 веке.
Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме и ряд других не менее интересных достопримечательностей, о которых вам обязательно расскажет наш гид.
Главная достопримечательность нашей экскурсии – посещение действующего храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где расположены мощи святых основателей обители.
13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
14:00 Ладожские шхеры.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.
Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и, непременно, оставят только лучшие впечатления!
15:00 Прибытие. Свободное время.
Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.
В первый день тура Вы прибываете и самостоятельно добираетесь до отеля.
В третий день тура:
07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".
07:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:55 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей"
08:00 Отправление автобуса от м. Озерки.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В пятый день тура:
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
20:30 Техническая остановка.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
23:00 – м. Площадь Восстания.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!