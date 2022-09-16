Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии

Необычный природный тур с посещением основных загородных достопримечательностей

5
3 отзыва
Необычный природный тур с посещением основных загородных достопримечательностей. Санкт-Петербург знаменит не только своим центром, но и пригородом. Это настоящий музей под открытым небом, хранящий в себе историю, красоту и настроение 17-19 веков. Прогулки по знаменитому Петергофу никого не оставят равнодушным.

А самый удаленный и необычный пригород Санкт-Петербурга – Кронштадт познакомит вас с военной историей и может даже вдохновит на подвиги. Не даром даже жители Санкт-Петербурга часто приезжают сюда на экскурсии.

Побывав в Гатчине, вы поймете почему раньше это было любимое место отдыха представителей императорской фамилии. Дальше вас будет ждать трехдневное путешествие в Карелию. Оно вернет вам душевное равновесие и подарит новые эмоции. Перезагрузитесь в окружение потрясающей природы и познакомьтесь с самыми известными местами Карелии.

Горный парк, остров с песчаными пляжами, экотропы и многое другое зарядит вас на многие месяцы вперед. Настоящий отпуск в отпуске.
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии
Ближайшие даты:
26
сен

Что вас ожидает 🤩

Петергоф
Петергоф
Нас ждет экскурсия в Большой дворец и Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами
Кронштадт
Кронштадт
Совершим прогулку по городу-крепости и увидим главные его достопримечательности
Остров Койонсаари
Остров Койонсаари
Зарядитесь энергией севера, познакомьтесь с протосаамскими лабиринтами, шепните желание одному из таинственных идолов
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетите самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Удивительный Валаам
Удивительный Валаам
При желании посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
Полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Гатчина
Гатчина
Посетим Гатчинский дворец, в котором жим Павел I и окружающий его первый в России романтический пейзажный парк

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Петергоф: Нижний парк

Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

(Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Встреча группы. Петергоф: Нижний паркВстреча группы. Петергоф: Нижний паркВстреча группы. Петергоф: Нижний паркВстреча группы. Петергоф: Нижний парк
2 день

Кронштадт

Завтрак в отеле.

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять)

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

КронштадтКронштадтКронштадтКронштадт
3 день

Санкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озера

07:30 – 8:00 Отправление автобуса.

08:30 Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии».

10:00 Прибытие в г. Приозерск.

11:30 Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».

Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной энергетикой – протосаамские лабиринты и языческие капища.

Это уникальные каменные сооружения, тайна которых до сих пор не разгадана.

Здесь Вы, как и представители древних народов раньше, почувствуете покой, умиротворение и прилив сил.

12:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию.

13:30 Отправление на остров Койонсаари.

Этот остров – один из самых красивых в Ладожском озере, с его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток.

На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов, здесь открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.

На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии!

Внимание! Пеший маршрут составляет около 9 километров. Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.
На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании вы можете взять с собой купальные костюмы.

* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку на по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию).

18:30 Отправление в отель.

19:30 Заселение в отель. Свободное время. Отдых.

Отель, в котором вы будете проживать, находится в красивейшей локации – на берегу Ладожского озера.

А это не только красивый вид из номера, но и приятная прогулка на свежем воздухе.

Санкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озера
4 день

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала

09:00 Завтрак в отеле.

10:20 Отправление автобуса в “Долину водопадов”.

11:00 Экопарк “Долина водопадов”.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт.

13:30 Обед в городе Сортавала.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!

19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.

20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала
5 день

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

08:00 Завтрак в отеле.

08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.

09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.

Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.

Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.

Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:

  • знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой;
  • смотровую площадку с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Свободное время в городе.

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

По желанию в третий день тура вы сможете посетить экскурсию на о. Валаам или о. Валаам + Ладожские шхеры на катере. Подробную информацию о программах можно узнать в разделе «Важно знать».

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности
6 день

Гатчина: Гатчинский дворец. Отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Гатчина: Гатчинский дворец. ОтъездГатчина: Гатчинский дворец. ОтъездГатчина: Гатчинский дворец. ОтъездГатчина: Гатчинский дворец. Отъезд

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице на берегу Ладожского озера (1 ночь), в г. Сортавала (1 ночь), в г. Санкт-Петербург (3 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1 (Доп. место)
Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Драйв Парк Ладога + Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose (Карелия)334504425031850
Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + Драйв Парк Ладога + Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо (Карелия)339504795032450

Варианты проживания

Отель «Драйв Парк Ладога»

1 ночь

Отель «Драйв Парк Ладога» расположен в Березове, в непосредственной близости от Ладожского озера.

К услугам гостей открытый бассейн, терраса и сауна. В поселке находится музей Викингов и Краеведческий музей, где представлен инвентарь для стрельбы.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор и телефон. В собственной ванной комнате установлена ванна или душ.

Среди удобств в апартаментах — балкон, гостиная и мини-кухня с микроволновой печью, плитой и холодильником.

Каждое утро в отеле «Драйв Парк Ладога» подают завтрак. Гости могут поужинать в ресторане отеля и заказать любимый напиток в баре. Кроме того, в апартаментах установлены автоматы по продаже напитков и закусок.

В числе дополнительных удобств в отеле — общий лаундж, зал для проведения совещаний и зал для игры в бильярд и настольный теннис.

На территории и в окрестностях отеля популярны такие виды активного отдыха, как велоспорт и рыбалка.

Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Гостиница «Октябрьская» 4*

3 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

3 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.

Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.

Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Проживание в отеле выбранной категории (5 ночей)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Посещение мест исполнения желаний
  • Посещение древних протосаамских лабиринтов и сейдов
  • Посещение живописных мест Северного Приладожья
  • Экскурсии в Петергоф, по Нижнему парку, в Кронштадт, Гатчину, по Гатчинскому дворцу
  • Входные билеты в Гатчинский дворец, экопарк Долина Водопадов, горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входной билет и экскурсия по территории национального парка Ладожские шхеры
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия "Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры"
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
  • Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
  • Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
  • Экскурсия по острову Койонсаари с посещением природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
  • Долины мхов и природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экскурсия на о. Валаам и ладожские шхеры на катере: 5750 р. /взр., 5250 р. /дети до 12 лет (включительно).
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин, не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71000 руб.
Школьники650 руб.
Студенты500 руб.
Туристы старше 60 лет500 руб.
ВОВ, инвалиды I группы900 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 5-й день тура?

Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).

09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.

С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.

А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».

Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.

Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.

А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.

Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.

12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.

Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой,

Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.

Экскурсия на катере на Валаам + прогулка по Ладожским шхерам (не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в момент бронирования тура).

08:30 Сбор группы на причале.

09:00 Отправление на Валаам на катере.

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.

10:00 Прибытие в Центральную усадьбу. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе.

Особенно величественным отсюда выглядит монастырь, расположенный на высокой скале.

Далее в сопровождении нашего гида вы отправитесь к подножию горы Фавор, подняться на которую можно по широкой гранитной лестнице 19 века.

Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители, уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда примыкали кельи, в которых останавливались члены царской семьи Романовых.

Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в 18 веке.

Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме и ряд других не менее интересных достопримечательностей, о которых вам обязательно расскажет наш гид.

Главная достопримечательность нашей экскурсии – посещение действующего храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где расположены мощи святых основателей обители.

13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

14:00 Ладожские шхеры.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.

Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и, непременно, оставят только лучшие впечатления!

15:00 Прибытие. Свободное время.

Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура Вы прибываете и самостоятельно добираетесь до отеля.

В третий день тура:

07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".

07:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:55 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей"

08:00 Отправление автобуса от м. Озерки.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия на о. Валаам, Ладожские шхеры: туристы самостоятельно добираются до точки сбора.

В пятый день тура:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

20:30 Техническая остановка.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

23:00 – м. Площадь Восстания.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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