Петербург многолик и разнообразен, и чтобы лучше понять этот город 🏙️, я приглашаю вас в путешествие по старинной Литейной части. Мы увидим типичные доходные дома с дворами-колодцами и неожиданные декоративные приемы их оформления, побываем у Египетского дома, где обосновались боги Солнца и Любви, а позднее окажемся во дворе дома Бака с изящными галереями-переходами, заглянем в уникальный мозаичный дворик и узнаем, что такое курдонер.

Вместе мы прогуляемся по знаменитым проходным дворам, "встретимся" со скульптурными изображениями героев советских мультфильмов и окажемся у дома, где когда-то жил прадед А. С. Пушкина - арап Петра Великого.

О петровской эпохе нам напомнит не только название района – Литейная часть, но и его планировка, связанная с замыслами основателя Северной столицы ⭐️.

Среди замечательных и самых обычных городских домов своеобразными доминантами выглядят великолепные храмы: Аннекирхе, Спасо-Преображенский собор и Пантелеймоновская церковь ⛪. У каждого из них – богатейшая история 📖... Узнать об этом и посетить каждый из этих архитектурных шедевров и центров духовной жизни горожан вы также сможете во время нашего путешествия по многоликому Петербургу.