  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Дворы и храмы старинной Литейной части

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Дворы и храмы старинной Литейной части
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 550 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Дворы и храмы старинной Литейной части
Дворы и храмы старинной Литейной части

Что вы увидите

  • Египетский дом
  • двор с героями советских мультфильмов
  • дом Ганнибала
  • Аннекирхе
  • дом Бака
  • Спасо-Преображенский собор
  • дом с Жар-птицами
  • дом Ратькова-Рожнова
  • Пантелеймоновскую церковь
  • мозаичный дворик.
Петербург многолик и разнообразен, и чтобы лучше понять этот город 🏙️, я приглашаю вас в путешествие по старинной Литейной части. Мы увидим типичные доходные дома с дворами-колодцами и неожиданные декоративные приемы их оформления, побываем у Египетского дома, где обосновались боги Солнца и Любви, а позднее окажемся во дворе дома Бака с изящными галереями-переходами, заглянем в уникальный мозаичный дворик и узнаем, что такое курдонер.
Вместе мы прогуляемся по знаменитым проходным дворам, "встретимся" со скульптурными изображениями героев советских мультфильмов и окажемся у дома, где когда-то жил прадед А. С. Пушкина - арап Петра Великого.
О петровской эпохе нам напомнит не только название района – Литейная часть, но и его планировка, связанная с замыслами основателя Северной столицы ⭐️.
Среди замечательных и самых обычных городских домов своеобразными доминантами выглядят великолепные храмы: Аннекирхе, Спасо-Преображенский собор и Пантелеймоновская церковь ⛪. У каждого из них – богатейшая история 📖... Узнать об этом и посетить каждый из этих архитектурных шедевров и центров духовной жизни горожан вы также сможете во время нашего путешествия по многоликому Петербургу.
Что входит
  • Услуги гида
  • посещение трех храмов.
Что не входит
    Начало
    🚩 Захарьевская улица, д. 23
    Место завершения
    🏁 Ул.Чайковского, д. 2
    Дворы и храмы старинной Литейной части
    Дворы и храмы старинной Литейной части
    Дворы и храмы старинной Литейной части
    Дворы и храмы старинной Литейной части

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталия Д.
    Наталия Д.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Наталия Д. проводит ещё 6 экскурсий

    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
    4 000
    8 часов
    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
    2 отзыва
    Здесь начинался Петербург
    450
    2 часа
    Здесь начинался Петербург
    2 отзыва
    Рождественский Петербург
    500
    2 часа
    Рождественский Петербург
    1 отзыв
    Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
    2 500
    2 часа
    Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
    Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
    550
    2 часа
    Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
    Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна
    3 000
    3 часа
    Портреты на фоне города: императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна

    Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

    Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
    790
    2 часа
    Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
    2148 отзывов
    Весь центр Петербурга с крыши
    800
    1 час
    Весь центр Петербурга с крыши
    1543 отзыва
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    1 890
    10 часов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    769 отзывов
    Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
    790
    2 часа
    Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
    683 отзыва
    Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
    Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
    1 650
    3 часа
    Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
    433 отзыва
    Секретные места Васильевского Острова
    790
    2 часа
    Секретные места Васильевского Острова
    399 отзывов