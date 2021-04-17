"Дворы и парадные" с посещением коммунальной квартиры

Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдёт по дворам и улицам центральной части Петербурга, рядом с тем...

Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдёт по дворам и улицам центральной части Петербурга, рядом с тем местом, которое вот уже более 200 лет петербуржцы называют не совсем обычно — «Пять углов».

Это перекресток Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей.
"Дворы и парадные" с посещением коммунальной квартиры
"Дворы и парадные" с посещением коммунальной квартиры
"Дворы и парадные" с посещением коммунальной квартиры
"Дворы и парадные" с посещением коммунальной квартиры
"Дворы и парадные" с посещением коммунальной квартиры
"Дворы и парадные" с посещением коммунальной квартиры

Что вы увидите 🤩

  • Пять углов
  • парадная дома Григория Григорьевича Елисеева
  • парадная особняка Василия Каншина
  • ул. Рубинштейна

Что вас ожидает:

  • Вас ждут знаменитые петербургские проходные дворы, тянущиеся на целый квартал и необычные парадные со старинными витражами, коваными лестницами и роскошной лепниной. Вы заглянете в известную городскую парадную с неофициальным названием «Ромашка» и роскошную парадную в доме «держателя питейных заведений» С. Каншина.

Экскурсионные остановки:

  • «Пять углов», парадная дома Григория Григорьевича Елисеева, парадная особняка Василия Каншина. ул. Рубинштейна.
  • Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял, поразмышляете, почему встреча с чумазым трубочистом приносит удачу и кто такой петербургский татарин. Вы услышите истории из жизни простых петербургских обывателей и станете гостями настоящей коммунальной квартиры, где когда-то проживал писатель С. Довлатов.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ст. метро «Владимирская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: ул. Рубинштейна
 Что входит
  • услуги экскурсовода
  • посещение парадных
  • посещение квартиры Довлатова
 Что не входит
  • личные расходы
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: По субботам (01.05, 08.05) в 11:00, по четвергам в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГК Т.
ГК Т.
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