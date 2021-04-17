Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдёт по дворам и улицам центральной части Петербурга, рядом с тем местом, которое вот уже более 200 лет петербуржцы называют не совсем обычно — «Пять углов».



Это перекресток Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей.