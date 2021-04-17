Вас ждут знаменитые петербургские проходные дворы, тянущиеся на целый квартал и необычные парадные со старинными витражами, коваными лестницами и роскошной лепниной. Вы заглянете в известную городскую парадную с неофициальным названием «Ромашка» и роскошную парадную в доме «держателя питейных заведений» С. Каншина.
Экскурсионные остановки:
«Пять углов», парадная дома Григория Григорьевича Елисеева, парадная особняка Василия Каншина. ул. Рубинштейна.
Вы узнаете, какие дома в Петербурге называли доходными, когда они появились, и кто их населял, поразмышляете, почему встреча с чумазым трубочистом приносит удачу и кто такой петербургский татарин. Вы услышите истории из жизни простых петербургских обывателей и станете гостями настоящей коммунальной квартиры, где когда-то проживал писатель С. Довлатов.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ст. метро «Владимирская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: ул. Рубинштейна
Что входит
услуги экскурсовода
посещение парадных
посещение квартиры Довлатова
Что не входит
личные расходы
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: По субботам (01.05, 08.05) в 11:00, по четвергам в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда