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Дворы Петроградской стороны

4.9
15 отзывов
Мари М.
Мари М. – Гид из Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербург приезжают за любовью, атмосферой, царственным величием дворцов и достопримечательностей 🏛️.

Но Петербург красив не только своей парадной частью, но и дворами, закоулками и маленькими улочками.

На этой прогулке 👣 я покажу вам как знаменитые, так и секретные дворы Петроградской стороны.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 750 ₽ за человека

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Дворы Петроградской стороны
Дворы Петроградской стороны

Что вы увидите

  • улицы рядом с метро "Горьковская" и "Петроградская"
Петербург красив не только своей парадной частью, но и дворами, закоулками и маленькими улочками. На этой прогулке 👣 я покажу вам как знаменитые, так и секретные дворы Петроградской стороны.

Вы увидите:

  • дом трёх Бенуа (величественная архитектура модерна снаружи и запутанная система дворов внутри, из которых без проводника или карты не выйти);
  • самую маленькую кофейню города;
  • двор Нельсона: знаменитый "кислотный" двор, не похожий ни на какой другой двор Петербурга;
  • дворы Ленфильма;
  • детали старого быта, которых в городе осталось очень мало.

Вы услышите:

  • рассказ об архитектурных особенностях Петроградского района;
  • рассказ об уличном искусстве района;
  • правдивые и не очень истории 📖 о знаменитых жителях домов, которые нам встретятся по пути.
  • Это изнанка Петроградской стороны, которую разглядит не всякий местный.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • напитки
  • закуски
Начало
🚩 метро "Горьковская", на выходе
Место завершения
🏁 улица Полозова 6
Дворы Петроградской стороны
Дворы Петроградской стороны
Дворы Петроградской стороны
Дворы Петроградской стороны
Дворы Петроградской стороны
Дворы Петроградской стороны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мари М.
Мари М.
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15 отзывов оставили туристы

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