Мари М. – Гид из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербург приезжают за любовью, атмосферой, царственным величием дворцов и достопримечательностей 🏛️.



Но Петербург красив не только своей парадной частью, но и дворами, закоулками и маленькими улочками.



На этой прогулке 👣 я покажу вам как знаменитые, так и секретные дворы Петроградской стороны.