Что вы увидите
- улицы рядом с метро "Горьковская" и "Петроградская"
Петербург красив не только своей парадной частью, но и дворами, закоулками и маленькими улочками. На этой прогулке 👣 я покажу вам как знаменитые, так и секретные дворы Петроградской стороны.
Вы увидите:
- дом трёх Бенуа (величественная архитектура модерна снаружи и запутанная система дворов внутри, из которых без проводника или карты не выйти);
- самую маленькую кофейню города;
- двор Нельсона: знаменитый "кислотный" двор, не похожий ни на какой другой двор Петербурга;
- дворы Ленфильма;
- детали старого быта, которых в городе осталось очень мало.
Вы услышите:
- рассказ об архитектурных особенностях Петроградского района;
- рассказ об уличном искусстве района;
- правдивые и не очень истории 📖 о знаменитых жителях домов, которые нам встретятся по пути.
- Это изнанка Петроградской стороны, которую разглядит не всякий местный.
Начало
🚩 метро "Горьковская", на выходе
Место завершения
🏁 улица Полозова 6
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мари М.
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