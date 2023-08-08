Приглашаем вас на двухдневный sup-сплав по реке Луга. Река Луга — самая протяжённая в Ленинградской области. Вы сможете насладиться красивыми пейзажами и получить массу незабываемых впечатлений.
Сложность маршрута средняя, поэтому он подходит для людей с опытом катания на sup, каяке или байдарке. Также сплав подойдёт новичкам, уверенным в себе и своих силах.
Сложность маршрута средняя, поэтому он подходит для людей с опытом катания на sup, каяке или байдарке. Также сплав подойдёт новичкам, уверенным в себе и своих силах.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На сапах по ЛугеРека Луга — самая протяжённая в Ленинградской области. Берёт начало из Тесовских болот Новгородской области и через 353 км. впадает в Финский залив. Кроме основного русла Лугу питают огромное количество притоков.
Река Луга — уникальное место для активного отдыха на воде. SUP-сплавы по реке Луга стали популярным развлечением среди любителей активного отдыха. Если вы хотите насладиться красивыми пейзажами и получить массу незабываемых впечатлений, то сплав по реке Луга — это именно то, что вам нужно.
Вы сможете пройти маршрут от города Луга до поселка Толмачёво, который протяженностью около 40 км. Один из самых популярных вариантов сплава по реке Луга — это двухдневный сплав с ночевкой в палатке. Это позволит насладиться красивыми закатами и утренними рассветами на берегу реки.
Сложность маршрута средняя, поэтому он подходит для людей с опытом катания на SUP, каяке или байдарке. Даты сплава по реке Луга обычно запланированы на лето, чтобы вы могли насладиться красивыми пейзажами и прекрасной природой в самом лучшем виде. Кроме того, сплав подойдёт новичкам, уверенным в себе и своих силах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь (сап доска, весло, лиш, жилет,,гермочехол для телефона)
- Гермомешки для вещей
- Палатка на два человека
- Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
- Аптечка на группу
- Костровое оборудование
- Питание (1 день обед + ужин, 2 день завтрак + перекус на обед)
- Фото/видео
- Что не входит
- Трансфер до места старта и обратно (старт и финиш рядом с жд станциями)
- Бивачное снаряжение (спальник, коврик) (если нет своей, поможем найти)
- Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
- Личные вещи
- Личные медикаменты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Город ЛугаЗавершение: Поселок Толмачёво
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- После бронирования с вами свяжутся через чат на сайте или по телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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