Двухдневный сплав на SUP по реке Луга

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Приглашаем вас на двухдневный sup-сплав по реке Луга. Река Луга — самая протяжённая в Ленинградской области. Вы сможете насладиться красивыми пейзажами и получить массу незабываемых впечатлений.

Сложность маршрута средняя, поэтому он подходит для людей с опытом катания на sup, каяке или байдарке. Также сплав подойдёт новичкам, уверенным в себе и своих силах.
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Двухдневный сплав на SUP по реке Луга
Ближайшие даты:
8
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На сапах по ЛугеРека Луга — самая протяжённая в Ленинградской области. Берёт начало из Тесовских болот Новгородской области и через 353 км. впадает в Финский залив. Кроме основного русла Лугу питают огромное количество притоков.
Река Луга — уникальное место для активного отдыха на воде. SUP-сплавы по реке Луга стали популярным развлечением среди любителей активного отдыха. Если вы хотите насладиться красивыми пейзажами и получить массу незабываемых впечатлений, то сплав по реке Луга — это именно то, что вам нужно.
Вы сможете пройти маршрут от города Луга до поселка Толмачёво, который протяженностью около 40 км. Один из самых популярных вариантов сплава по реке Луга — это двухдневный сплав с ночевкой в палатке. Это позволит насладиться красивыми закатами и утренними рассветами на берегу реки.
Сложность маршрута средняя, поэтому он подходит для людей с опытом катания на SUP, каяке или байдарке. Даты сплава по реке Луга обычно запланированы на лето, чтобы вы могли насладиться красивыми пейзажами и прекрасной природой в самом лучшем виде. Кроме того, сплав подойдёт новичкам, уверенным в себе и своих силах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение и инструктаж перед началом
  • Инвентарь (сап доска, весло, лиш, жилет,,гермочехол для телефона)
  • Гермомешки для вещей
  • Палатка на два человека
  • Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
  • Аптечка на группу
  • Костровое оборудование
  • Питание (1 день обед + ужин, 2 день завтрак + перекус на обед)
  • Фото/видео
Что не входит
  • Трансфер до места старта и обратно (старт и финиш рядом с жд станциями)
  • Бивачное снаряжение (спальник, коврик) (если нет своей, поможем найти)
  • Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
  • Личные вещи
  • Личные медикаменты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Луга
Завершение: Поселок Толмачёво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжутся через чат на сайте или по телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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