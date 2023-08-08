На сапах по ЛугеРека Луга — самая протяжённая в Ленинградской области. Берёт начало из Тесовских болот Новгородской области и через 353 км. впадает в Финский залив. Кроме основного русла Лугу питают огромное количество притоков.

Река Луга — уникальное место для активного отдыха на воде. SUP-сплавы по реке Луга стали популярным развлечением среди любителей активного отдыха. Если вы хотите насладиться красивыми пейзажами и получить массу незабываемых впечатлений, то сплав по реке Луга — это именно то, что вам нужно.

Вы сможете пройти маршрут от города Луга до поселка Толмачёво, который протяженностью около 40 км. Один из самых популярных вариантов сплава по реке Луга — это двухдневный сплав с ночевкой в палатке. Это позволит насладиться красивыми закатами и утренними рассветами на берегу реки.

Сложность маршрута средняя, поэтому он подходит для людей с опытом катания на SUP, каяке или байдарке. Даты сплава по реке Луга обычно запланированы на лето, чтобы вы могли насладиться красивыми пейзажами и прекрасной природой в самом лучшем виде. Кроме того, сплав подойдёт новичкам, уверенным в себе и своих силах.