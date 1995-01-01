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Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу

CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🌓Двухдневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎄На новый год!
  • 🧘На выходные
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 38 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 6 750 ₽ за человека

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Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу
Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу

Что вы увидите

  • Старая Ладога
  • водопад Кивач
  • Петрозаводск
  • Резиденция Талви Укко - карельского деда Мороза
  • Олонец
  • шунгитовая комната
  • музей "Дом куклы"
  • Александро-Свирский монастырь
Двухдневный тур с посещением самой новогодней достопримечательности 🏛️ Карелии - Вотчины Талви Укко, карельского Деда Мороза! Здесь вас встретят горячим чаем с ароматными пирогами, а после - выбирайте развлечение по душе! К вашим услугам самые разные забавы и интерактивные программы - от знакомства с собаками хаски до катания на финских санях, от оленьей фермы до личной встречи с Талви Укко.
Два дня в Карелии с комфортным графиком. Наш экскурсионный отдел разработал эту программу специально для короткого, но запоминающегося отдыха-приключения на новогодних каникулах. Самый популярный формат "два дня / одна ночь", интересные достопримечательности Карелии и Северо-Запада и свободное время для прогулок и фотографирования своей компанией.
Насыщенная экскурсионная программа: Старая Ладога, Олонец и Петрозаводск, живописное Онежское озеро, величественный водопад Кивач, старинный монастырь и специальная новогодняя экскурсия ⛳ в уникальном музее "Дом куклы".
Отдых и свободное время. У вас достаточно свободного времени, чтобы погулять, вдоволь пофотографировать в самых красивых 🤩 уголках Карелии и даже посетить аквапарк!
Что входит
  • проезд на комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального гида
  • экскурсионное обслуживание
  • размещение
  • завтрак
  • посещение музея “Дом куклы” с экскурсией
  • посещение музея “Город ангелов” с экскурсией
  • чаепитие в Вотчине Талви Укко.
Что не входит
  • входные билеты в заповедник Кивач (200 руб. )
  • питание (обед 400 руб. /чел, ужин 350 руб. /чел. )
  • программа “Визит в резиденцию Талви Укко” - 800 руб.
  • программа "Северная Сага" - 700 руб.
  • программа "Карельская сказка у Лумикки" - 700 руб.
  • катание на собачьей упряжке - от 1500 руб.
  • катание на оленьей упряжке - от 1500 руб.
  • аквапарк - взрослые 380 руб. /час пенсионеры, студенты, дети от 12 лет 330 руб. /час дети от 7 до 12 лет 300 руб. /час дети от 4 до 7 лет 150 руб. /час.
Начало и место завершения
🚩 м. Улица Дыбенко
Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу
Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу
Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу
Двухдневный тур в гости к Талви Укко - карельскому деду Морозу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
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