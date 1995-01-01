Двухдневный тур с посещением самой новогодней достопримечательности 🏛️ Карелии - Вотчины Талви Укко, карельского Деда Мороза! Здесь вас встретят горячим чаем с ароматными пирогами, а после - выбирайте развлечение по душе! К вашим услугам самые разные забавы и интерактивные программы - от знакомства с собаками хаски до катания на финских санях, от оленьей фермы до личной встречи с Талви Укко.

Два дня в Карелии с комфортным графиком. Наш экскурсионный отдел разработал эту программу специально для короткого, но запоминающегося отдыха-приключения на новогодних каникулах. Самый популярный формат "два дня / одна ночь", интересные достопримечательности Карелии и Северо-Запада и свободное время для прогулок и фотографирования своей компанией.

Насыщенная экскурсионная программа: Старая Ладога, Олонец и Петрозаводск, живописное Онежское озеро, величественный водопад Кивач, старинный монастырь и специальная новогодняя экскурсия ⛳ в уникальном музее "Дом куклы".

Отдых и свободное время. У вас достаточно свободного времени, чтобы погулять, вдоволь пофотографировать в самых красивых 🤩 уголках Карелии и даже посетить аквапарк!