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Джаз под разводными мостами (Астра)

4.2
584 отзыва
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Два комфортабельных теплохода-ресторана «Астра» и «Корюшка» приглашают вас совершить вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга.

Вас ждут вкусные блюда и джазовый вечер.

Разводные мосты — визитная карточка Санкт-Петербурга, которая не может надоесть.

Насладитесь удивительными видами с воды.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.75 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Джаз под разводными мостами (Астра)
Джаз под разводными мостами (Астра)

Что вы увидите

  • "Кресты"
  • Смольный собор
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Крейсер "Аврора"
  • Петропавловскую крепость
  • Биржа
  • Адмиралтейство
  • Кунсткамера
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах "Астра" и "Корюшка"! Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов - всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара).
Особенность этого круиза в том, что вы увидите 7 разводящихся мостов: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, мост Императора Петра Великого, мост Александра Невского, Биржевой.
Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие.
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
Лица до 18 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых.
По правилам безопасности приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается.
Круиз может быть отменен организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Важно: этот круиз можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне, забронируйте их у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления теплохода для оплаты билетов!
Что входит
  • Круиз
  • Музыкальная программа
Что не входит
  • Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., 2
Джаз под разводными мостами (Астра)
Джаз под разводными мостами (Астра)
Джаз под разводными мостами (Астра)
Джаз под разводными мостами (Астра)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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584 отзыва оставили туристы

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