Петербург всегда умел удивлять своей историей и архитектурой. Я же раскрою его с другой стороны — приключенческой, природной и захватывающей! На подготовленном внедорожнике с открытой крышей мы прокатимся по загородному лесу, преодолевая лужи, грязь и ручьи. Получим заряд адреналина и новые яркие эмоции. Посетим озеро Лампиярви и отдохнем вдали от суеты мегаполиса.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург из окна авто

Мы встретимся в центре города и отправимся в сторону Выборгского шоссе. По пути вы увидите из окна машины множество знаковых мест: Дворцовую площадь, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и крейсер Аврора, пришвартованный на берегу Большой Невки. А еще самое высокое здание России — 462-метровый небоскреб Лахта-центр.

Джип-приключение в лесу

Свернув с асфальтированной дороги, мы попадем в настоящий лес. Прокатимся с ветерком через лужи, колеи, ручьи и водяные броды. Если позволит погода, откроем крышу автомобиля — и вы сможете поехать стоя! Преодолев все препятствия, мы попадем на озеро Лампиярви: дикое, чистое и невероятно красивое. Отдохнем, подышим чистым воздухом и полюбуемся живописными пейзажами.

Организационные детали