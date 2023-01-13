Мы встретимся в центре города и отправимся в сторону Выборгского шоссе. По пути вы увидите из окна машины множество знаковых мест: Дворцовую площадь, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и крейсер Аврора, пришвартованный на берегу Большой Невки. А еще самое высокое здание России — 462-метровый небоскреб Лахта-центр.
Свернув с асфальтированной дороги, мы попадем в настоящий лес. Прокатимся с ветерком через лужи, колеи, ручьи и водяные броды. Если позволит погода, откроем крышу автомобиля — и вы сможете поехать стоя! Преодолев все препятствия, мы попадем на озеро Лампиярви: дикое, чистое и невероятно красивое. Отдохнем, подышим чистым воздухом и полюбуемся живописными пейзажами.