Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»

Прокатиться на внедорожнике-кабриолете по лесу и добраться до труднодоступного озера

Петербург всегда умел удивлять своей историей и архитектурой.

Я же раскрою его с другой стороны — приключенческой, природной и захватывающей! На подготовленном внедорожнике с открытой крышей мы прокатимся по загородному лесу, преодолевая лужи, грязь и ручьи. Получим заряд адреналина и новые яркие эмоции. Посетим озеро Лампиярви и отдохнем вдали от суеты мегаполиса.
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
Джип-тур «Из Петербурга - на озеро Лампиярви»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург из окна авто

Мы встретимся в центре города и отправимся в сторону Выборгского шоссе. По пути вы увидите из окна машины множество знаковых мест: Дворцовую площадь, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и крейсер Аврора, пришвартованный на берегу Большой Невки. А еще самое высокое здание России — 462-метровый небоскреб Лахта-центр.

Джип-приключение в лесу

Свернув с асфальтированной дороги, мы попадем в настоящий лес. Прокатимся с ветерком через лужи, колеи, ручьи и водяные броды. Если позволит погода, откроем крышу автомобиля — и вы сможете поехать стоя! Преодолев все препятствия, мы попадем на озеро Лампиярви: дикое, чистое и невероятно красивое. Отдохнем, подышим чистым воздухом и полюбуемся живописными пейзажами.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Если будет время и желание, можем добавить в маршрут еще одно озеро — Каллеловский розлив

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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