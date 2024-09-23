Хотите на денёк покинуть мегаполис? Не уезжая далеко, увидеть что-то новое, отдохнуть на природе, получить свежие впечатления и сделать множество отличных фотографий? Тогда эта лёгкая и насыщенная программа с водной экскурсией по Ладожскому озеру и разнообразными интерактивами — для вас!

Описание экскурсии

7:30 — отправление от Казанской площади

9:15 — храм Коневской иконы Божией Матери. Нарядная церковь построена в стиле северного деревянного зодчества. Вы прогуляетесь по живописному саду, посетите храм, заглянете в церковную лавку с местными продуктами

10:10 — обзорная экскурсия по Приозёрску и посещение крепости Корела-Кексгольм. Мощные укрепления этой цитадели выдержали немало ударов, а стены и башни надёжно хранят тайны российской истории. Вы прогуляйтесь вокруг и полюбуйтесь видами, которые стали знаменитыми благодаря культовому фильму «Брат»

12:00 — обед

13:00-16:00 — путешествие к шхерам. Во время водной прогулки на кораблике по Ладожскому озеру вы увидите дикие скалистые острова, изрезанные временем и стихией. Посещение острова Кильпола и восхождение на скалу Руллалахденвуори также в программе

16:30-18:00 — программа по выбору. Вы сможете принять участие в мастер-классах «Карельские калитки», «Роспись пряников» и «Славянский узор, посетить музеи «Город викингов», «Пограничная застава» или дегустацию наливок

18:00 — крепость-музей «Стрелецкий острог» с интерактивными экскурсиями и фотосессией. Это охраняемое поселение, точная копия деревянной крепости-острога 16-17 веков

19:15 — храм Андрея Первозванного — настоящее чудо на воде. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, выстроенная на крошечном островке и имеющая в качестве фундамента монолитную скалу

21:30-22:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида

Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)