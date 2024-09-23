Едем в Карелию! Ладожские шхеры, скалы, острова

Открыть для себя природу Русского Севера на экскурсии из Петербурга
Хотите на денёк покинуть мегаполис? Не уезжая далеко, увидеть что-то новое, отдохнуть на природе, получить свежие впечатления и сделать множество отличных фотографий? Тогда эта лёгкая и насыщенная программа с водной экскурсией по Ладожскому озеру и разнообразными интерактивами — для вас!
5
1 отзыв
Едем в Карелию! Ладожские шхеры, скалы, острова
Едем в Карелию! Ладожские шхеры, скалы, острова
Едем в Карелию! Ладожские шхеры, скалы, острова
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

7:30 — отправление от Казанской площади
9:15храм Коневской иконы Божией Матери. Нарядная церковь построена в стиле северного деревянного зодчества. Вы прогуляетесь по живописному саду, посетите храм, заглянете в церковную лавку с местными продуктами
10:10обзорная экскурсия по Приозёрску и посещение крепости Корела-Кексгольм. Мощные укрепления этой цитадели выдержали немало ударов, а стены и башни надёжно хранят тайны российской истории. Вы прогуляйтесь вокруг и полюбуйтесь видами, которые стали знаменитыми благодаря культовому фильму «Брат»
12:00 — обед
13:00-16:00путешествие к шхерам. Во время водной прогулки на кораблике по Ладожскому озеру вы увидите дикие скалистые острова, изрезанные временем и стихией. Посещение острова Кильпола и восхождение на скалу Руллалахденвуори также в программе
16:30-18:00программа по выбору. Вы сможете принять участие в мастер-классах «Карельские калитки», «Роспись пряников» и «Славянский узор, посетить музеи «Город викингов», «Пограничная застава» или дегустацию наливок
18:00крепость-музей «Стрелецкий острог» с интерактивными экскурсиями и фотосессией. Это охраняемое поселение, точная копия деревянной крепости-острога 16-17 веков
19:15храм Андрея Первозванного — настоящее чудо на воде. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, выстроенная на крошечном островке и имеющая в качестве фундамента монолитную скалу
21:30-22:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — от 550 ₽
  • Крепость-музей «Стрелецкий острог»: взрослые — 460 ₽, дети 6-14 лет — 350 ₽
  • Мастер-классы и развлечения:
    — Роспись пряников — 300 ₽/чел.
    — Славянский узор (роспись по ткани) — 200 ₽/чел.
  • Дегустация карельских наливок — 250 ₽/чел.
  • Музей эпохи викингов с исторической фотосессией — 250 ₽/чел.
  • Музей «Пограничная застава» — 250 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 990 ₽
Пенсионеры3 890 ₽
Школьники3 890 ₽
Студенты3 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
23 сен 2024
Всё хорошо, красиво. Главное, одеться потеплее на шхерах, так как ветер. Прогулка три часа, из них два часа на катере. Час прогулка к вершине 57 метров и обратно.

Как сказал гид, шхеры бывают и красивее, но для первого знакомства, хорошо.

Понравился мастер класс с калиткой, своими руками сделали, испекли и съели, круто)

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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