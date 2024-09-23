Открыть для себя природу Русского Севера на экскурсии из Петербурга
Хотите на денёк покинуть мегаполис? Не уезжая далеко, увидеть что-то новое, отдохнуть на природе, получить свежие впечатления и сделать множество отличных фотографий? Тогда эта лёгкая и насыщенная программа с водной экскурсией по Ладожскому озеру и разнообразными интерактивами — для вас!
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
7:30 — отправление от Казанской площади 9:15 — храм Коневской иконы Божией Матери. Нарядная церковь построена в стиле северного деревянного зодчества. Вы прогуляетесь по живописному саду, посетите храм, заглянете в церковную лавку с местными продуктами 10:10 — обзорная экскурсия по Приозёрску и посещение крепости Корела-Кексгольм. Мощные укрепления этой цитадели выдержали немало ударов, а стены и башни надёжно хранят тайны российской истории. Вы прогуляйтесь вокруг и полюбуйтесь видами, которые стали знаменитыми благодаря культовому фильму «Брат» 12:00 — обед 13:00-16:00 — путешествие к шхерам. Во время водной прогулки на кораблике по Ладожскому озеру вы увидите дикие скалистые острова, изрезанные временем и стихией. Посещение острова Кильпола и восхождение на скалу Руллалахденвуори также в программе 16:30-18:00 — программа по выбору. Вы сможете принять участие в мастер-классах «Карельские калитки», «Роспись пряников» и «Славянский узор, посетить музеи «Город викингов», «Пограничная застава» или дегустацию наливок 18:00 — крепость-музей «Стрелецкий острог» с интерактивными экскурсиями и фотосессией. Это охраняемое поселение, точная копия деревянной крепости-острога 16-17 веков 19:15 — храм Андрея Первозванного — настоящее чудо на воде. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, выстроенная на крошечном островке и имеющая в качестве фундамента монолитную скалу 21:30-22:30 — возвращение в Петербург
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида
Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед — от 550 ₽
Крепость-музей «Стрелецкий острог»: взрослые — 460 ₽, дети 6-14 лет — 350 ₽
Мастер-классы и развлечения: — Роспись пряников — 300 ₽/чел. — Славянский узор (роспись по ткани) — 200 ₽/чел.
Дегустация карельских наливок — 250 ₽/чел.
Музей эпохи викингов с исторической фотосессией — 250 ₽/чел.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 270 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!