Экскурсия в Царское село — это захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, где находится парадная летняя императорская резиденция. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи заставят вас потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины.

Вы посетите Екатерининский дворец, который поражает воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир. От роскоши убранства Большого зала дворца и «Золотой анфилады» парадных залов, среди которых и всемирно-известная Янтарная комната, просто захватывает дух. Здесь каждый может почувствовать присутствие трех императриц, а также увидеть редчайшие предметы прикладного искусства.

Мы прогуляемся по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Увидим несколько самых интересных павильонов, украшающих парк 🌳, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села.