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Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 499 ₽ за экскурсию

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Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку
Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку

Что вы увидите

  • Екатерининский дворец с посещением парадных залов, Янтарной комнаты, личных покоев императоров и выставочных комнат
  • Лицей, где учился А. С. Пушкин (снаружи)
  • Живописные пейзажи Екатерининского парка
  • Камеронова галерея
  • Павильон Грот
  • Павильон Эрмитаж
  • Эрмитажная кухня
Экскурсия в Царское село — это захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, где находится парадная летняя императорская резиденция. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи заставят вас потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины.
Вы посетите Екатерининский дворец, который поражает воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир. От роскоши убранства Большого зала дворца и «Золотой анфилады» парадных залов, среди которых и всемирно-известная Янтарная комната, просто захватывает дух. Здесь каждый может почувствовать присутствие трех императриц, а также увидеть редчайшие предметы прикладного искусства.
Мы прогуляемся по живописному Екатерининскому парку, который примыкает к дворцу и прекрасен в любое время года. Увидим несколько самых интересных павильонов, украшающих парк 🌳, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села.
Что входит
  • Билет в Екатерининский дворец
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Транспорт до Екатерининского дворца (вам нужно самостоятельно добраться на электричке или маршрутке до парка «Царское село»)
  • Наушники (возьмите свои)
  • Экскурсия проходит без участия гида, для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение WeGoTrip.
Начало
🚩 г. Пушкин, ул. Садовая, 9
Место завершения
🏁 г. Пушкин, ул. Садовая, 16
Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку
Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку
Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку
Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку
Екатерининский дворец: аудиоэкскурсия с билетом и прогулкой по парку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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