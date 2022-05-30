1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Исаакиевский собор. Посещение Эрмитажа

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: Туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель YardResidence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым местам города. Вы проедете по «царевой першпективе» – знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы.

Величественная панорама города откроется Вам со Стрелки Васильевского острова.

Вас ждет путешествие по центральным площадям города – Дворцовой, раскинувшейся перед царским Зимним дворцом, Сенатской, где подняв на дыбы коня, простер над своим городом руку Медный всадник и огромной Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора.

Экскурсионные остановки: • Дворцовая площадь • Сенатская площадь • Исаакиевская площадь

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире.

В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.

Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

Посещение Эрмитажа.

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 8 часов.