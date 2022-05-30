Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация: Туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель YardResidence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым местам города. Вы проедете по «царевой першпективе» – знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы.
Величественная панорама города откроется Вам со Стрелки Васильевского острова.
Вас ждет путешествие по центральным площадям города – Дворцовой, раскинувшейся перед царским Зимним дворцом, Сенатской, где подняв на дыбы коня, простер над своим городом руку Медный всадник и огромной Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора.
Экскурсионные остановки: • Дворцовая площадь • Сенатская площадь • Исаакиевская площадь
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире.
В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.
Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
Посещение Эрмитажа.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 8 часов.
Завтрак в гостинице.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним самых из прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива.
Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Главным украшением стали фонтаны и каскады, всего их более 200.
По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Незабываемые впечатления от этого фантастически прекрасного места останутся с Вами на всю жизнь!
Место окончания программы: станция метро «Ленинский проспект».
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Свободное время.
20:00. Встреча с представителем компании на причале, указанном в посадочном ваучере.
Посадка на теплоход. До причала Вы добираетесь самостоятельно.
Салют с двухпалубного теплохода на День Победы.
Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы! Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.
Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Невой. Салютный дивизион Северо-Западного военного округа готовит великолепное зрелище, которое лучше всего видно с борта теплохода.
У стен Петропавловской крепости, прямо над Вами, распустятся красочные «цветы» салютов.
Сверкая и отражаясь в водах Невы, они ярко озарят весь город: корабли, людей на набережных, дворцы, соборы, горящие факелы на Ростральных колоннах.
Место окончания программы: причал.
Продолжительность программы: ~ 3 часа.
Завтрак в гостинице
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград!» с посещением Пискаревского мемориала.
Экскурсия посвящена самому тяжелому периоду в истории города – 900-дневной ленинградской блокаде. Многие здания до сих пор хранят воспоминания о страшных бомбежках и артобстрелах.
Побывав на Пискаревском мемориале, Вы почтите память героев и увидите, какую огромную цену заплатили ленинградцы за свободу своего прекрасного города.
Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города. От Вечного огня до монумента «Мать-Родина» тянется трёхсотметровая Центральная аллея.
Вдоль аллеи на всём её протяжении высажены красные розы. От них влево и вправо уходят печальные холмы братских могил с плитами, на каждой из которых высечен год захоронения, листочки дуба – символ мужества и стойкости, серп и молот – на могилах жителей, а на могилах воинов – пятиконечная звезда.
В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, 70 тыс. воинов – защитников Ленинграда.
Место окончания программы: в центре города.
Продолжительность программы: ~ 4 часа.
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. (Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 18:00).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Тур предполагает 1- и 2-х местное проживание в гостинице.
|Размещение
|Взрослый
|Ребенок 6-13 лет на осн. месте
|Ребенок 6-13 лет на доп. месте
|1-местное размещение
|Доп. место с 14 лет
|Арт Деко Невский 4* (2-х местный стандарт)
|11 920
|11 470
|-
|15 260
|-
|Арт Деко Невский 4* (2-х местный улучшенный)
|13 260
|-
|10 810
|17 920
|11 260
|Катарина Гранд Палас Отель 4* (2-х местный смарт)
|13 660
|13 220
|-
|18 460
|-
|Катарина Гранд Палас Отель 4* (2-х местный комфорт)
|15 390
|14 940
|11070
|22 460
|11 520
|Ярд Резиденс Апарт" 4 (2-х местный смарт с БК без кухни)
|12 320
|11 870
|-
|16 120
|-
|Ярд Резиденс Апарт" 4* (2-х местный смарт с БК с кухней)
|12 720
|12 270
|-
|16 860
|-
|*Ярд Резиденс Апарт" 4* (2-х местный стандарт апартаменты с кухней)
|13 390
|12 940
|10 940
|18 190
|11 390
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.