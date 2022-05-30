Экскурсионный тур «День Победы»

Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных

5
3 отзыва
Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Экскурсионный тур «День Победы»
Ближайшие даты:
8
мая

Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсия по Санкт-Петербургу
Подробно познакомимся с более чем трехсотлетней историей Северной столицы
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Крупнейший художественный музей мира
Парк фонтанов Петергофа
Парк фонтанов Петергофа
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой
Салют на День Победы
Салют на День Победы
Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Исаакиевский собор. Посещение Эрмитажа

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина). 

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». 

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: Туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель YardResidence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Маршрут обзорной экскурсии пройдет по самым красивым местам города. Вы проедете по «царевой першпективе» – знаменитому Невскому проспекту и полюбуетесь парадными набережными Невы.

Величественная панорама города откроется Вам со Стрелки Васильевского острова. 

Вас ждет путешествие по центральным площадям города – Дворцовой, раскинувшейся перед царским Зимним дворцом, Сенатской, где подняв на дыбы коня, простер над своим городом руку Медный всадник и огромной Исаакиевской, названной так по имени возвышающегося здесь собора.

Экскурсионные остановки: • Дворцовая площадь • Сенатская площадь • Исаакиевская площадь

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире. 

В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I. 

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. 

Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

Посещение Эрмитажа.

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде. 

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое. 

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 8 часов.

2 день

Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» с посещением Нижнего парка фонтанов. Салют с двухпалубного теплохода на День Победы

Завтрак в гостинице.

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. 

Экскурсия познакомит Вас с одним самых из прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. 

Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. 

Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. 

Главным украшением стали фонтаны и каскады, всего их более 200.

По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. 

Незабываемые впечатления от этого фантастически прекрасного места останутся с Вами на всю жизнь!

Место окончания программы: станция метро «Ленинский проспект».

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Свободное время.

20:00. Встреча с представителем компании на причале, указанном в посадочном ваучере.

Посадка на теплоход. До причала Вы добираетесь самостоятельно.

Салют с двухпалубного теплохода на День Победы.

Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы! Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба. 

Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Невой. Салютный дивизион Северо-Западного военного округа готовит великолепное зрелище, которое лучше всего видно с борта теплохода.

У стен Петропавловской крепости, прямо над Вами, распустятся красочные «цветы» салютов. 

Сверкая и отражаясь в водах Невы, они ярко озарят весь город: корабли, людей на набережных, дворцы, соборы, горящие факелы на Ростральных колоннах.

Место окончания программы: причал.

Продолжительность программы: ~ 3 часа.

3 день

Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград!» с посещением Пискаревского мемориала. Отъезд

Завтрак в гостинице

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград!» с посещением Пискаревского мемориала.

Экскурсия посвящена самому тяжелому периоду в истории города – 900-дневной ленинградской блокаде. Многие здания до сих пор хранят воспоминания о страшных бомбежках и артобстрелах.

Побывав на Пискаревском мемориале, Вы почтите память героев и увидите, какую огромную цену заплатили ленинградцы за свободу своего прекрасного города.

Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города. От Вечного огня до монумента «Мать-Родина» тянется трёхсотметровая Центральная аллея. 

Вдоль аллеи на всём её протяжении высажены красные розы. От них влево и вправо уходят печальные холмы братских могил с плитами, на каждой из которых высечен год захоронения, листочки дуба – символ мужества и стойкости, серп и молот – на могилах жителей, а на могилах воинов – пятиконечная звезда. 

В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, 70 тыс. воинов – защитников Ленинграда.

Место окончания программы: в центре города.

Продолжительность программы: ~ 4 часа.

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. (Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 18:00).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание

Тур предполагает 1- и 2-х местное проживание в гостинице.

РазмещениеВзрослыйРебенок 6-13 лет на осн. местеРебенок 6-13 лет на доп. месте1-местное размещениеДоп. место с 14 лет 
Арт Деко Невский 4* (2-х местный стандарт)11 92011 470-15 260-
Арт Деко Невский 4* (2-х местный улучшенный)13 260-10 81017 92011 260
Катарина Гранд Палас Отель 4* (2-х местный смарт)13 66013 220-18 460-
Катарина Гранд Палас Отель 4* (2-х местный комфорт)15 39014 9401107022 46011 520
Ярд Резиденс Апарт" 4 (2-х местный смарт с БК без кухни)12 32011 870-16 120-
Ярд Резиденс Апарт" 4* (2-х местный смарт с БК с кухней)12 72012 270-16 860-
*Ярд Резиденс Апарт" 4* (2-х местный стандарт апартаменты с кухней)13 39012 94010 94018 19011 390

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • ваучер;
  • свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне, водителям и менеджеру.
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне и менеджеру.

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