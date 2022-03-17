Что вас ожидает

Нестандартный формат — Музей и Вы

Постоянный монолог гида может вызвать пресыщение, поэтому его не будет на нашей встрече. Я предложу вам вопросы и даже квестовые задания. Поверьте, догадываться о сюжете картины, о смысле, который хотел вложить художник, рассматривать детали — увлекательный процесс, который не требует ни знаний, ни даже любви к искусству. На этой экскурсии ваша главная задача — готовность к диалогу, а моя — рассказы именно для вас и создание атмосферы.

Роскошный дворец

Мы пройдем через залы Зимнего дворца: парадные анфилады, «квартиру» Николая II и половину Александра II. Поднимемся на третий этаж, где располагались комнаты Николая I, полюбуемся Будуаром и Золотой гостиной на половине Марии Александровны. Я расскажу о событиях в резиденци до и после революции, о жизни императорской семьи. Процитирую воспоминания фрейлин и покажу акварели интерьеров из прошлого.

Произведения мирового искусства

Вторая часть экскурсии посвящена Эрмитажу как художественному музею. Вы увидите самые знаковые картины из коллекций живописи Англии, Италии, Испании, Голландии и Фландрии. Пройдем также через залы с античными скульптурами, средний возраст которых около двух тысяч лет, и через зал Древнего Египта.

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж вам нужно купить отдельно онлайн на сайте музея после договоренности о дне и времени экскурсии. Стоимость: 500 руб. взрослым и детям с 7 лет; детям до 7 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.