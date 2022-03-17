Экскурсия-диалог в Эрмитаже

Осмыслить свои эмоции от прикосновения к прекрасному, изучая залы дворца и экспонаты музея

5
2 отзыва
Индивидуальная
Посещение Эрмитажа мы вместе сделаем вашим важным личным опытом — вас ждет не искусствоведческая лекция, но диалог.

Вы будете задавать вопросы и отвечать на мои, делиться мыслями и впечатлениями.

У нас 3,5 часа: не спеша мы погуляем по залам, где творилась история России и где выставлены полотна гениальных художников, поговорим о сюжетах и не упустим детали.
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Экскурсия-диалог в Эрмитаже
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Нестандартный формат — Музей и Вы

Постоянный монолог гида может вызвать пресыщение, поэтому его не будет на нашей встрече. Я предложу вам вопросы и даже квестовые задания. Поверьте, догадываться о сюжете картины, о смысле, который хотел вложить художник, рассматривать детали — увлекательный процесс, который не требует ни знаний, ни даже любви к искусству. На этой экскурсии ваша главная задача — готовность к диалогу, а моя — рассказы именно для вас и создание атмосферы.

Роскошный дворец

Мы пройдем через залы Зимнего дворца: парадные анфилады, «квартиру» Николая II и половину Александра II. Поднимемся на третий этаж, где располагались комнаты Николая I, полюбуемся Будуаром и Золотой гостиной на половине Марии Александровны. Я расскажу о событиях в резиденци до и после революции, о жизни императорской семьи. Процитирую воспоминания фрейлин и покажу акварели интерьеров из прошлого.

Произведения мирового искусства

Вторая часть экскурсии посвящена Эрмитажу как художественному музею. Вы увидите самые знаковые картины из коллекций живописи Англии, Италии, Испании, Голландии и Фландрии. Пройдем также через залы с античными скульптурами, средний возраст которых около двух тысяч лет, и через зал Древнего Египта.

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж вам нужно купить отдельно онлайн на сайте музея после договоренности о дне и времени экскурсии. Стоимость: 500 руб. взрослым и детям с 7 лет; детям до 7 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Зимнем дворце
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
17 мар 2022
Полное погружение!
Очень понравилась экскурсия.
Алина профессионал.
Рекомендую.
V
6 мар 2022
Алина - "живой" профессионал, который отлично знает материал и готов слышать группу.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми🖼Музеи🏰Дворцы, замки и особняки🎟Эрмитаж🗽ДостопримечательностиЗимний дворец

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
1.5 часа
Индивидуальная
Аделина
5
224 отзыва
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
45004 050 за 1-4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Роза
4.2
22 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
1 500 за 1 человека
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
2.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Natalia
4.3
4 отзыва
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
89008 010 за 1-4 чел.
Залы Эрмитажа
2 часа
Индивидуальная
Андрей
5
106 отзывов
Залы Эрмитажа
Оценить уникальное убранство залов дворца и узнать историю создания интерьеров
2 500 за 1 человека
Эрмитаж: тайны Египетского зала
1.5 часа
Индивидуальная
Жанна
5
5 отзывов
Очень популярно сейчас
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
52004 680 за 1-4 чел.
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
2 часа
Индивидуальная
Максим
4.9
139 отзывов
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
от 3 300 за 1-2 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.2
264 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Трёхчасовая обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга с билетом
от 1 500 за 1 человека
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
1.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Арсений и Оля
Нет отзывов
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Пройти по парадным залам, ощутить себя в 19 веке и запечатлеть эти эмоции на фото
5 500 за 1-3 чел.
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
1.5 часа
Индивидуальная
Жанна
5
4 отзыва
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей
52004 680 за 1-4 чел.
Отправить открытку из Эрмитажа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александра
5
181 отзыв
Отправить открытку из Эрмитажа
Прикоснуться к великолепию дворца и музейных коллекций и найти среди экспонатов то, что по душе
52003 900 за 1-5 чел.
Шедевры Эрмитажа
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Татьяна
5
10 отзывов
Шедевры Эрмитажа
Эрмитаж - это то место, с которого начинают изучать Петербург
3 500 за 1-5 чел.
Эрмитаж. Знакомство
2 часа
Индивидуальная
Елена
4.7
29 отзывов
Эрмитаж. Знакомство
Интерьеры, стили и художники на экскурсии по парадным залам и в мир искусства
2 964 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ