Что Вас ожидаетВ обзорную экскурсию ⛳ входит посещение пяти этажей постоянной музейной экспозиции, в которой представлены разнообразные формы и виды современного искусства художников разных поколений и направлений. Во время экскурсии 🧭 Вы также узнаете об авторских проектах Эрарты и посетите кинозал с Изоанимацией, где посмотрите короткометражные видеоролики, снятые по мотивам картин из коллекции Эрарты.

После экскурсии по постоянной экспозиции у вас есть возможность самостоятельно посетить крыло временных выставок, где Вы сможете увидеть все текущие выставки, а также пройтись по лестничной галерее автопортретов художников из коллекции музея. Обзорная экскурсия даёт возможность получить целостное представление о проекте Эрарта, его основных частях, целях и задачах.