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Экскурсия для взрослых «Время искусства, или Эра Арта»

Музей Э.
Музей Э. – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия ⛳ для взрослых «Время искусства, или Эра Арта» познакомит вас как с проектом Эрарта в целом, так и с уникальной музейной коллекцией современного российского искусства второй половины XX века — начала XХI-го века, собранной в более, чем 15-ти регионах нашей страны.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 125 ₽ за экскурсию

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Экскурсия для взрослых «Время искусства, или Эра Арта»
Экскурсия для взрослых «Время искусства, или Эра Арта»

Что вы увидите

  • Пять этажей постоянной музейной экспозиции музея Эрарта
  • Крыло временных выставок музея Эрарта
Что Вас ожидаетВ обзорную экскурсию ⛳ входит посещение пяти этажей постоянной музейной экспозиции, в которой представлены разнообразные формы и виды современного искусства художников разных поколений и направлений. Во время экскурсии 🧭 Вы также узнаете об авторских проектах Эрарты и посетите кинозал с Изоанимацией, где посмотрите короткометражные видеоролики, снятые по мотивам картин из коллекции Эрарты.
После экскурсии по постоянной экспозиции у вас есть возможность самостоятельно посетить крыло временных выставок, где Вы сможете увидеть все текущие выставки, а также пройтись по лестничной галерее автопортретов художников из коллекции музея. Обзорная экскурсия даёт возможность получить целостное представление о проекте Эрарта, его основных частях, целях и задачах.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входной билет.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 29 лин. Васильевского острова, 2, Санкт-Петербург
Экскурсия для взрослых «Время искусства, или Эра Арта»
Экскурсия для взрослых «Время искусства, или Эра Арта»
Экскурсия для взрослых «Время искусства, или Эра Арта»
Экскурсия для взрослых «Время искусства, или Эра Арта»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Э.
Музей Э.
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