Пять этажей постоянной музейной экспозиции музея Эрарта
Крыло временных выставок музея Эрарта
Что Вас ожидаетВ обзорную экскурсию ⛳ входит посещение пяти этажей постоянной музейной экспозиции, в которой представлены разнообразные формы и виды современного искусства художников разных поколений и направлений. Во время экскурсии 🧭 Вы также узнаете об авторских проектах Эрарты и посетите кинозал с Изоанимацией, где посмотрите короткометражные видеоролики, снятые по мотивам картин из коллекции Эрарты.
После экскурсии по постоянной экспозиции у вас есть возможность самостоятельно посетить крыло временных выставок, где Вы сможете увидеть все текущие выставки, а также пройтись по лестничной галерее автопортретов художников из коллекции музея. Обзорная экскурсия даёт возможность получить целостное представление о проекте Эрарта, его основных частях, целях и задачах.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Входной билет.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 29 лин. Васильевского острова, 2, Санкт-Петербург
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.