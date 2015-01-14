Дом, в который вы попадете, видел всю элиту России позапрошлого столетия. Купленный как приданное для воспитанницы барона Штиглица, он пережил яркие события. Вы узнаете о строительстве особняка, его расцвете, превращении в отель и современной роли как Дома архитектора. Конечно, также услышите о владелице особняка, Надежде Половцовой, и ее супруге Александре — меценате, общественном деятеле и коллекционере.
Погружаться в прошлое и фотографироваться вы будете в красивейших залах особняка:
Вы увидите инкрустированные деревянные двери, собрание уникального фарфора, раритетную мебель и множество портретов.