Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова

Пройти по парадным залам, ощутить себя в 19 веке и запечатлеть эти эмоции на фото

Индивидуально
для 3 чел.
Некоторые старинные дома Петербурга сохраняют отделку, которая не уступает по богатству даже Эрмитажу! Среди них — особняк Великого Князя Половцова.

С нами вы не только изучите его парадные залы, но и получите профессиональные фото.

Перенесетесь в эпоху торжества богатства и творчества, узнаете о жизни интеллигенции прошлого и об их вкусах в архитектуре.
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Экскурсия и фотосессия в старинном дворце Половцова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На 1,5 часа в 19 век

Дом, в который вы попадете, видел всю элиту России позапрошлого столетия. Купленный как приданное для воспитанницы барона Штиглица, он пережил яркие события. Вы узнаете о строительстве особняка, его расцвете, превращении в отель и современной роли как Дома архитектора. Конечно, также услышите о владелице особняка, Надежде Половцовой, и ее супруге Александре — меценате, общественном деятеле и коллекционере.

Интерьеры неописуемый красоты

Погружаться в прошлое и фотографироваться вы будете в красивейших залах особняка:

  • Парадном, где на первом балу присутствовала императрица Мария Фёдоровна;
  • Дубовой библиотеке с действующим камином 14 века из Флоренции;
  • Бронзовом зале, который создан главным архитектором эпохи эклектики — Месмахером. Это первое помещение особняка с электрическим освещением, оно же использовалось как кинозал при советской власти.

Вы увидите инкрустированные деревянные двери, собрание уникального фарфора, раритетную мебель и множество портретов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет (500 руб. с человека)
  • Некоторые залы могут быть закрыты, когда в особняке проводятся банкеты
  • В течение недели после экскурсии вы получите 15-30 профессиональных фотографий на почту (обработка включена в стоимость)
  • Эту экскурсию для вас проведем мы или другие гиды-фотографы из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Мойки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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