Что вас ожидает

На 1,5 часа в 19 век

Дом, в который вы попадете, видел всю элиту России позапрошлого столетия. Купленный как приданное для воспитанницы барона Штиглица, он пережил яркие события. Вы узнаете о строительстве особняка, его расцвете, превращении в отель и современной роли как Дома архитектора. Конечно, также услышите о владелице особняка, Надежде Половцовой, и ее супруге Александре — меценате, общественном деятеле и коллекционере.

Интерьеры неописуемый красоты

Погружаться в прошлое и фотографироваться вы будете в красивейших залах особняка:

Парадном, где на первом балу присутствовала императрица Мария Фёдоровна;

Дубовой библиотеке с действующим камином 14 века из Флоренции;

Бронзовом зале, который создан главным архитектором эпохи эклектики — Месмахером. Это первое помещение особняка с электрическим освещением, оно же использовалось как кинозал при советской власти.

Вы увидите инкрустированные деревянные двери, собрание уникального фарфора, раритетную мебель и множество портретов.

Организационные детали