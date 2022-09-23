Город, над которым не властно само время; город, где зарождалась российская государственность — вас ждет самобытный и приветливый Великий Новгород. Вы отправитесь туда на автобусе в группе до 16 человек с нашим гидом. Исследуете кремль, Софийский собор, Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы». И обнаружите, что история здесь лежит буквально под ногами!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога в Великий Новгород. Три часа пролетят незаметно, ведь гид расскажет вам о пригородах Санкт-Петербурга, об истории северо-западной части страны, а также о древней славе Новгородской земли, чью столицу недаром называли «Господин Великий Новгород».

Пешая экскурсия по Великому Новгороду. В центре программы, конечно, кремль-детинец: за мощными стенами этой крепости вы изучите Софийский собор, богослужения в котором проводятся с 1050 года, и рассмотрите грандиозный памятник «Тысячелетие России», установленный в 1862 году. На другом берегу Волхова, Торговой стороне, вы откроете хроники великолепных палат Ярослава Мудрого и увидите, что от них осталось — Ярославово дворище.

Юрьев монастырь и музей «Витославлицы». В 10-вековой обители вы увидите шедевры древнерусской архитектуры: Георгиевский, Крестовоздвиженский и Спасский соборы. Затем вас ждет музей деревянного зодчества под открытым небом: неспешная прогулка по «Витославлицам» откроет вам секреты мастерства древних зодчих.

Программа

— 08:00 Выезд из центра Петербурга (Площадь Искусств)

— 08:00-11:00 Дорога до Великого Новгорода с путевой экскурсией

— 11:00-13:00 Пешая экскурсия по центру Великого Новгорода

— 13:00-14:30 Свободное время для прогулок, покупки сувениров и обеда

— 14:30-15:30 Посещение Свято-Юрьева монастыря

— 15:30-17:00 Посещение музея «Витославлицы»

— 17:00-20:00 Дорога в Санкт-Петербург

— 20:00 Возвращение в центр Петербурга (Площадь Искусств)

Организационные детали