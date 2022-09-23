Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога в Великий Новгород. Три часа пролетят незаметно, ведь гид расскажет вам о пригородах Санкт-Петербурга, об истории северо-западной части страны, а также о древней славе Новгородской земли, чью столицу недаром называли «Господин Великий Новгород».
Пешая экскурсия по Великому Новгороду. В центре программы, конечно, кремль-детинец: за мощными стенами этой крепости вы изучите Софийский собор, богослужения в котором проводятся с 1050 года, и рассмотрите грандиозный памятник «Тысячелетие России», установленный в 1862 году. На другом берегу Волхова, Торговой стороне, вы откроете хроники великолепных палат Ярослава Мудрого и увидите, что от них осталось — Ярославово дворище.
Юрьев монастырь и музей «Витославлицы». В 10-вековой обители вы увидите шедевры древнерусской архитектуры: Георгиевский, Крестовоздвиженский и Спасский соборы. Затем вас ждет музей деревянного зодчества под открытым небом: неспешная прогулка по «Витославлицам» откроет вам секреты мастерства древних зодчих.
Программа
— 08:00 Выезд из центра Петербурга (Площадь Искусств) — 08:00-11:00 Дорога до Великого Новгорода с путевой экскурсией — 11:00-13:00 Пешая экскурсия по центру Великого Новгорода — 13:00-14:30 Свободное время для прогулок, покупки сувениров и обеда — 14:30-15:30 Посещение Свято-Юрьева монастыря — 15:30-17:00 Посещение музея «Витославлицы» — 17:00-20:00 Дорога в Санкт-Петербург — 20:00 Возвращение в центр Петербурга (Площадь Искусств)
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter в группе до 16 человек
Билеты в музей «Витославлицы» включены в стоимость
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Вы можете взять с собой обед либо пообедать в кафе или ресторане в свободное время
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 3379 экскурсий для 5957 туристов
Уже 14 лет мы организуем эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу в мини-группах. Гости всегда признательны нам за возможность забронировать такой продукт — тур в небольшой группе, так как это идеальный вариант для тех, кто не желает или не может ехать на экскурсию в больших автобусах. Для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас в Северной столице!