Обзорная гастрономическая экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу

Перед тем, как мы попадем на фабрику, в рамках обзорной экскурсии 🧭 посмотрим на Санкт-Петербург и узнаем все о самых знаменитых кондитерских, посмотрим на дом купцов Елисеевых — главную гастрономическую достопримечательность 🏛️ Петербурга, поговорим о производстве шоколада и конфет и, конечно, о производстве мороженого.

Фабрика «Петрохолод»

Фабрика «Петрохолод» в Ленинграде начала свое производство мороженого в 1946 году. С 1940 года предприятие работало как предприятие госрезерва, которое занималось хранением продуктов питания в холодильных камерах.

С тех пор производство работает без остановки, а для всех любопытных проводит свои интересные экскурсии.

Что мы увидим на фабрике мороженого?

Цех варки мороженого. Автоматика на 100% контролирует весь процесс производства и исключает отклонение от заданных параметров. В производстве используется натуральное сырье, без «химии» и вредных добавок. Здесь вы увидите трубы, по которым мороженое гуляет вверх - вниз.

Цех, где мороженое становится мороженым. Именно здесь работает конвейер и стаканчик заполняется вкусным фирменным мороженым «Петрохолод», а эскимо одевается в шоколадное пальто. Именно здесь из фризера мороженое поступает в дозатор и ему придается заданная форма. Мороженое выдавливается из дозатора и отрезается порциями определенного размера. После этого стаканчики отправляются в «шоковую заморозку». После такого шока, мороженое способно сохранять определенную консистенцию, вкус и форму. Охлажденный продукт поступает на запайку. Здесь же идет процесс упаковки мороженого, которое затем отправляются в морозильные камеры.

Цех вафельных стаканчиков. В этом же здании вам предложат полакомиться свежим мороженым и оценить вкус и хруст вафельных стаканов.

Сувениры и угощения. После экскурсии вам будет предложено угощение - мороженое, которое производят на фабрике «Петрохолод», сувенирные блокнотики и авторучки.

Важная информация: