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Экскурсия на фабрику мороженого

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Если у вас есть желание посмотреть как работает производство мороженого в Санкт-Петербурге, как варится сгущенка, где установлены танки созревания, в каких условиях работают лаборанты и что они контролируют, как оборудован вафельный цех или цех упаковки, тогда приглашаем вас на увлекательную автобусную экскурсию ⛳ в мир мороженого! Вас также ждет небольшая обзорная экскурсия по Петербургу и холодное лакомство в подарок.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Экскурсия на фабрику мороженого
Экскурсия на фабрику мороженого

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Дом купцов Елисеевых
  • Дворцовая площадь
  • Строгановский дворец
  • Казанский Собор
  • Петропавловская крепость
  • Фабрика мороженого «Петрохолод»
Обзорная гастрономическая экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу
Перед тем, как мы попадем на фабрику, в рамках обзорной экскурсии 🧭 посмотрим на Санкт-Петербург и узнаем все о самых знаменитых кондитерских, посмотрим на дом купцов Елисеевых — главную гастрономическую достопримечательность 🏛️ Петербурга, поговорим о производстве шоколада и конфет и, конечно, о производстве мороженого.
Фабрика «Петрохолод»
Фабрика «Петрохолод» в Ленинграде начала свое производство мороженого в 1946 году. С 1940 года предприятие работало как предприятие госрезерва, которое занималось хранением продуктов питания в холодильных камерах.
С тех пор производство работает без остановки, а для всех любопытных проводит свои интересные экскурсии.
Что мы увидим на фабрике мороженого?
Цех варки мороженого. Автоматика на 100% контролирует весь процесс производства и исключает отклонение от заданных параметров. В производстве используется натуральное сырье, без «химии» и вредных добавок. Здесь вы увидите трубы, по которым мороженое гуляет вверх - вниз.
Цех, где мороженое становится мороженым. Именно здесь работает конвейер и стаканчик заполняется вкусным фирменным мороженым «Петрохолод», а эскимо одевается в шоколадное пальто. Именно здесь из фризера мороженое поступает в дозатор и ему придается заданная форма. Мороженое выдавливается из дозатора и отрезается порциями определенного размера. После этого стаканчики отправляются в «шоковую заморозку». После такого шока, мороженое способно сохранять определенную консистенцию, вкус и форму. Охлажденный продукт поступает на запайку. Здесь же идет процесс упаковки мороженого, которое затем отправляются в морозильные камеры.
Цех вафельных стаканчиков. В этом же здании вам предложат полакомиться свежим мороженым и оценить вкус и хруст вафельных стаканов.
Сувениры и угощения. После экскурсии вам будет предложено угощение - мороженое, которое производят на фабрике «Петрохолод», сувенирные блокнотики и авторучки.

Важная информация:

  • Приходите на место встречи минимум за 15 минут. Автобус не ждёт опаздывающих.
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д. ).
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Экскурсия на производстве
  • Угощение мороженым
  • Сувенирная продукция
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Думская, 2
Экскурсия на фабрику мороженого
Экскурсия на фабрику мороженого
Экскурсия на фабрику мороженого
Экскурсия на фабрику мороженого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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