48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектура и интерьеры дома

Я расскажу вам, почему дом Зингера можно назвать петербургской Эйфелевой башней. Вы узнаете об архитекторе Павле Сюзоре, который построил знаменитое здание в 1902 году, увидите изнутри помещения, которые обычно закрыты для посторонних, и оцените, как изысканно Сюзор оформил внутренние дворы здания. Лестницы, отделанные каррарским мрамором, мозаичный пол, декоративная ковка, – вам откроется настоящее волшебство за парадными дверьми здания компании Зингер.

Эпохи дома Зингера

Рассмотрим бронзовых дев на крыше, одна из которых держит в руках веретено и швейную машинку – символы фирмы Зингер, первого владельца дома. Я расскажу вам, каким здание было раньше, как оно с годами менялось и преображалось, как на смену дому Зингера пришел Дом Книги и как повлияла недавняя реставрация не только на дом, но и на весь город.

Увидеть Петербург с крыши

Мы окажемся на заветной крыше, откуда открывается невероятный вид на город. Это действительно та красота, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать! Сюда стоит подняться всем, кто боится крыш, но о них мечтает, поскольку именно крыша Зингера специально оборудована, удобна и совершенно безопасна. Вы рассмотрите город сверху и узнаете много интересного о зданиях, которые увидите перед собой. И, конечно, я подскажу вам лучшие ракурсы для атмосферной фотосессии на крыше.