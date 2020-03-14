48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)

Узнать историю знаменитого здания и посмотреть на Петербург с высоты

Нина
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Нина – ваш гид
Давайте познакомимся поближе с самым красивым памятником петербургского модерна – домом Зингера.

Громадные окна-витрины, богатейшая отделка фасада, стеклянный глобус на башне и валькирии на рострах кораблей… Вы не только узнаете историю дома и осмотрите его снаружи, но и пройдете по помещениям, которые обычно закрыты для посторонних, оцените великолепные интерьеры, а затем подниметесь на крышу Зингера, чтобы насладиться панорамой Петербурга!
4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии48 отзывов
4.88
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)

Что вас ожидает

Архитектура и интерьеры дома

Я расскажу вам, почему дом Зингера можно назвать петербургской Эйфелевой башней. Вы узнаете об архитекторе Павле Сюзоре, который построил знаменитое здание в 1902 году, увидите изнутри помещения, которые обычно закрыты для посторонних, и оцените, как изысканно Сюзор оформил внутренние дворы здания. Лестницы, отделанные каррарским мрамором, мозаичный пол, декоративная ковка, – вам откроется настоящее волшебство за парадными дверьми здания компании Зингер.

Эпохи дома Зингера

Рассмотрим бронзовых дев на крыше, одна из которых держит в руках веретено и швейную машинку – символы фирмы Зингер, первого владельца дома. Я расскажу вам, каким здание было раньше, как оно с годами менялось и преображалось, как на смену дому Зингера пришел Дом Книги и как повлияла недавняя реставрация не только на дом, но и на весь город.

Увидеть Петербург с крыши

Мы окажемся на заветной крыше, откуда открывается невероятный вид на город. Это действительно та красота, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать! Сюда стоит подняться всем, кто боится крыш, но о них мечтает, поскольку именно крыша Зингера специально оборудована, удобна и совершенно безопасна. Вы рассмотрите город сверху и узнаете много интересного о зданиях, которые увидите перед собой. И, конечно, я подскажу вам лучшие ракурсы для атмосферной фотосессии на крыше.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для двух участников.
  • Дополнительные расходы: вход на крышу Зингера – 1000 рублей с человека
  • Если группа более 5 человек, за каждого последующего участника доплачивается по 900 рублей за экскурсию. Вход на крышу Зингер в этом случае – также 900 рублей с человека
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)
Экскурсия на крышу Зингера (Дома Книги)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
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48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Огромное спасибо Нине за экскурсию. Зингер - это бриллиант Петербурга. Здорово, если бы каждый житель или гость города смог увидеть эту лестницу, внутренний двор и крышу с невероятным видом! Пожалуй, мне эта экскурсия доставила гораздо больше эмоций, чем посещение любого из дворцов Петербурга.
9 января 2020
Меня всегда притягивал этот дом как магнитом :) Действительно, он особенный, еще и отреставрирован до идеального состояния. На крыше мы были вечером, вид очень красивый.
9 декабря 2019
Потрясающие впечатления и память на всю жизнь! Каждый свой приезд в Санкт Петербург я ходила вокруг дома Зингера, открыв рот. Меня манило и привлекало это здание, но я и представить себе не могла, что туда можно сходить на экскурсию) Готовясь к новой поездке, я искала что-то необычное и интересное, потому что ко мне приехал друг из Италии, и мне очень хотелось поразить его. Увидев описание экскурсии Нины, я сразу поняла - это то, что надо) Все прошло просто здорово (даже отвратительная погода не смогла помешать нам!) Интересные факты, легкая форма подачи информации и приятная манера общения: Нина замечательный интеллигентный гид и просто очень милая девушка. Также мой друг, у которого идеальный английский язык, отметил, что Нина здорово смогла донести информацию, а я (со своим школьным уровнем) тоже все прекрасно понимала) Рекомендую от души: экскурсия уникальна в своем роде! А с Ниной надеемся еще встретиться в новые приезды в любимый Санкт Петербург)
7 декабря 2019
Все очень хорошо, но дорого.
Андрей
24 ноября 2019
Отличная содержательная экскурсия у Нины. Возможно, не сезон, но порадовало отсутствие не то чтобы толкучки, но и вообще каких-либо людей в Доме Книги во время экскурсии в субботу вечером. Самое оптимальный выбор проведения экскурсии в выходной день, когда у работников офисов в Доме Книги выходной. Нина, спасибо за увлекательную экскурсию и интересные загадки :)
2 сентября 2019
Сверху все выглядит иначе... Всегда :)
25 августа 2019
Экскурсия прошла замечательно. Все остались очень довольны. Нине огромное спасибо. Очень знающий . внимательный и приветливый экскурсовод.
19 августа 2019
Было очень интересно посетить один из красивейших домов Петербурга! Самое интересное в экскурсии это, конечно же, возможность полюбоваться видами города с крыши дома Зингера.
9 августа 2019
Благодарим Нину за отлично проведенную экскурсию. Интересный рассказ об истории здания, роскошные интерьеры, захватывающий вид с крыши, панорама города производят впечатление! Удалось сделать много хороших фотографий даже несмотря на непогоду. Будем рекомендовать экскурсию друзьям. Еще раз спасибо!
6 августа 2019
Благодарим Нину за уникальный опыт, все прошло замечательно, мы под впечатлением и смело всем рекомендуем эту экскурсию!
Ещё 38 отзывов

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