Каждые выходные

Совместите захватывающее катание на квадроциклах с интересной экскурсией по оленьей ферме, где живут настоящие животные севера.

Маршрут до оленьей фермы пролегает по пересеченной местности, где вы встретите множество естественных препятствий настоящего леса. По пути до фермы за рулем квадроцикла вы проедите по узким грунтовым дорожкам, объедите поваленные деревья, пересечете лужи и спуститесь по холмам. По прибытию вас ждет знакомство с ее обитателями: с оленями, лошадьми и ненецкими лайками.

Перед катанием проводится подробный инструктаж, где Вас научат всем навыкам необходимым для управления квадроциклом.

Продолжительность экскурсии составляет 2 часа, за это время вы успеете освоить управление квадроциклом, на нем пройти маршрут до оленьей фермы и посетить ее, сделать фото с северными оленями и вернуться за рулем квадроцикла обратно на точку проката. Дорога до оленей фермы пролегает по полю, лесным дорожкам с преодолением природных возвышенностей, чтобы вы успели почувствовать всю мощность и возможности квадроцикла.

Катания проводятся на полноприводных туристических квадроциклах с мощностью двигателя 700 см3 (42 л. с.). На квадроцикле могут разместиться 2 человека с общим весом не более 150 кг. Для Вашего комфорта катания проводятся в мини-группах до 3 единиц техники за 1 заезд, чтобы сохранялась хорошая скорость движения, и чтобы инструктор смог уделить персональное внимание каждому.

В стоимость экскурсии входит аренды двухместного квадроцикла и посещение оленьей фермы на 2 персоны. Поэтому, бронируя данную экскурсию, вы можете абсолютно бесплатно взять с собой пассажира: девушку, жену, подругу или ребенка. Управлять квадроциклом также может каждый, так как вы можете меняться местами между собой. Таким образом, вперед до оленей фермы за рулем будете вы, а на обратном пути - ваша вторая половинка.

Посещение оленьей фермы включает в себя знакомство со всеми животными, которые живут там, увлекательное кормление ягелем оленей и фотографирование с ними.