Каждые выходные

Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму

Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
Экскурсия на квадроциклах на оленью ферму
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Описание

Совместите захватывающее катание на квадроциклах с интересной экскурсией по оленьей ферме, где живут настоящие животные севера.
Маршрут до оленьей фермы пролегает по пересеченной местности, где вы встретите множество естественных препятствий настоящего леса. По пути до фермы за рулем квадроцикла вы проедите по узким грунтовым дорожкам, объедите поваленные деревья, пересечете лужи и спуститесь по холмам. По прибытию вас ждет знакомство с ее обитателями: с оленями, лошадьми и ненецкими лайками.
Перед катанием проводится подробный инструктаж, где Вас научат всем навыкам необходимым для управления квадроциклом.
Продолжительность экскурсии составляет 2 часа, за это время вы успеете освоить управление квадроциклом, на нем пройти маршрут до оленьей фермы и посетить ее, сделать фото с северными оленями и вернуться за рулем квадроцикла обратно на точку проката. Дорога до оленей фермы пролегает по полю, лесным дорожкам с преодолением природных возвышенностей, чтобы вы успели почувствовать всю мощность и возможности квадроцикла.
Катания проводятся на полноприводных туристических квадроциклах с мощностью двигателя 700 см3 (42 л. с.). На квадроцикле могут разместиться 2 человека с общим весом не более 150 кг. Для Вашего комфорта катания проводятся в мини-группах до 3 единиц техники за 1 заезд, чтобы сохранялась хорошая скорость движения, и чтобы инструктор смог уделить персональное внимание каждому.
В стоимость экскурсии входит аренды двухместного квадроцикла и посещение оленьей фермы на 2 персоны. Поэтому, бронируя данную экскурсию, вы можете абсолютно бесплатно взять с собой пассажира: девушку, жену, подругу или ребенка. Управлять квадроциклом также может каждый, так как вы можете меняться местами между собой. Таким образом, вперед до оленей фермы за рулем будете вы, а на обратном пути - ваша вторая половинка.
Посещение оленьей фермы включает в себя знакомство со всеми животными, которые живут там, увлекательное кормление ягелем оленей и фотографирование с ними.

Каждые выходные

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж – 15 минут до начала катания
  • Аренда квадроцикла – 2 часа
  • Посещение оленей фермы: знакомство со всеми животными, фотографирование с оленями, кормление оленей (угощение для оленей входят в стоимость)
  • Шлем, защитный костюм от пыли и грязи, резиновые сапоги
  • Сопровождение инструктора во время катания
  • Топливо
Место начала и завершения?
Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39Б
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые выходные
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Условия аренды: для того, чтобы взять квадроцикл в аренду клиенту необходимо при себе иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 5 000 рублей наличными за одну единицу техники.
  • К управлению допускаются лица старше 18 лет после заключения договора аренды, дети допускаются пассажирами в присутствие родителей от 5 лет.
  • На точку проката необходимо приезжать за 30 минут до начала катания, чтобы заключить договор аренды, переодеться в экипировку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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