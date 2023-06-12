Экскурсия на Ледокол Красин

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Вы услышите истории о флоте Арктики, назначении и роли ледокола. Узнаете об исследованиях Крайнего Севера, о подвигах, жизни и работе полярных мореплавателей.

В экскурсию входит прогулка по палубе «Красина», а также осмотр кают офицера, капитана и начальника научной экспедиции, кают-компании, капитанского мостика: рулевой и штурманской рубки.
Экскурсия на Ледокол Красин
Экскурсия на Ледокол Красин
Экскурсия на Ледокол Красин
Экскурсия на Ледокол Красин
Ближайшие даты:
12
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы услышите истории о флоте Арктики, назначении и роли ледокола. Узнаете об исследованиях Крайнего Севера, о подвигах, жизни и работе полярных мореплавателей. В экскурсию входит прогулка по палубе «Красина», а также осмотр кают офицера, капитана и начальника научной экспедиции, кают-компании, капитанского мостика: рулевой и штурманской рубки.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • входные билеты,
  • услуги аккредитованного экскурсовода,
  • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы (по желанию).

В любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для туриста место в черте города
Завершение: Ледокол Красин
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
  • Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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