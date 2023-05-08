Экскурсия на о. Валаам на метеоре из Сортавала

Из Санкт-Петербурга на метеоре: экскурсия на о. Валаам с пешеходными программами

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Мрачные скалы, вырастающие словно из бездны, вековые сосны, властно цепляющиеся своими корнями за землю, и тишина, нарушаемая колокольным перезвоном и щебетом птиц. Именно таким предстает Остров Валаам при первом знакомстве с ним. А потом об обители узнаешь много интересного, и она становится родной и близкой.

Здесь всегда царит гостеприимство, туристов встречают с радушием и готовы поделиться с ними всем, что есть.
Экскурсия на о. Валаам на метеоре из Сортавала
Ближайшие даты:
8
мая
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мая
10
мая
11
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Монастырская бухта
  • Гора Фавор
  • Знаменская часовня
  • Петропавловская церковь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Успенская трапезная церковь
  • Церковь Валаамской иконы Божией Матери
  • Воскресенский скит
  • Гефсиманский скит
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мрачные скалы, вырастающие словно из бездны, вековые сосны, властно цепляющиеся своими корнями за землю, и тишина, нарушаемая колокольным перезвоном и щебетом птиц. Именно таким предстает Остров Валаам при первом знакомстве с ним. А потом об обители узнаешь много интересного, и она становится родной и близкой. Здесь всегда царит гостеприимство, туристов встречают с радушием и готовы поделиться с ними всем, что есть.

Программа тура:

I рейс 09.00-15.45.

09.00-10.00 г. Сортавала - о. Валаам:

  • 10.00-14.40 пешеходные экскурсии «Центральная усадьба», «Новый Иерусалим»*. Обед.
  • 14.45-15.45 о. Валаам - г. Сортавала.

II рейс 11.00-17.45:

  • 11.00-12.00 г. Сортавала - о. Валаам.
  • 12.00-16.40 пешеходные экскурсии «Центральная усадьба», «Новый Иерусалим»*. Обед.
  • 16.45-17.45 о. Валаам - г. Сортавала.

III рейс 13.00-19.45:

  • 13.00-14.00 г. Сортавала - о. Валаам.
  • 14.00-18.40 пешеходные экскурсии «Центральная усадьба», «Новый Иерусалим»*. Обед.
  • 18.45-19.45 о. Валаам - г. Сортавала.
  • Важно: Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на экскурсию "Никольский скит".
  • При посадке производится контроль температуры тела и осмотр на наличие признаков ОРВИ. Средства индивидуальной защиты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.

Каждый день по расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на теплоходе
  • Экскурсии по программе
  • Обед (при заказе программы с обедом)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Концерт духовных песнопений
Место начала и завершения?
ул. 2-я Пристанская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день по расписанию
Экскурсия длится около 6 часов 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Важно знать:
  • В случае штормового предупреждения с Вами свяжется организатор. Для возврата средств по причине штормового предупреждения свяжитесь с нами по тел: 8 (812) 407-36-52 или напишите комментарий к заказу
  • Вечером, накануне дня паломничества на Валаам, паломники получают СМС — сообщение с номером мобильного телефона гида, а также с номером автобуса
  • Начало посадки за 30 минут до отправления
  • При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени — не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
  • При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде
  • В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения
  • В случае шторма на Ладожском озере поездка отменяется утром перед отправлением. Все вопросы о переносе поездки на другие даты, а также о возврате денежных средств решаются по телефону офиса в рабочее время в месте приобретения путевки
  • Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка — свидетельство о рождении)
  • Время отправления согласовывается дополнительно, в программе возможны изменения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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