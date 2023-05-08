Мрачные скалы, вырастающие словно из бездны, вековые сосны, властно цепляющиеся своими корнями за землю, и тишина, нарушаемая колокольным перезвоном и щебетом птиц. Именно таким предстает Остров Валаам при первом знакомстве с ним. А потом об обители узнаешь много интересного, и она становится родной и близкой.



Здесь всегда царит гостеприимство, туристов встречают с радушием и готовы поделиться с ними всем, что есть.