Из Санкт-Петербурга на метеоре: экскурсия на о. Валаам с пешеходными программами
Мрачные скалы, вырастающие словно из бездны, вековые сосны, властно цепляющиеся своими корнями за землю, и тишина, нарушаемая колокольным перезвоном и щебетом птиц. Именно таким предстает Остров Валаам при первом знакомстве с ним. А потом об обители узнаешь много интересного, и она становится родной и близкой.
Здесь всегда царит гостеприимство, туристов встречают с радушием и готовы поделиться с ними всем, что есть.
Здесь всегда царит гостеприимство, туристов встречают с радушием и готовы поделиться с ними всем, что есть.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырская бухта
- Гора Фавор
- Знаменская часовня
- Петропавловская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Успенская трапезная церковь
- Церковь Валаамской иконы Божией Матери
- Воскресенский скит
- Гефсиманский скит
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мрачные скалы, вырастающие словно из бездны, вековые сосны, властно цепляющиеся своими корнями за землю, и тишина, нарушаемая колокольным перезвоном и щебетом птиц. Именно таким предстает Остров Валаам при первом знакомстве с ним. А потом об обители узнаешь много интересного, и она становится родной и близкой. Здесь всегда царит гостеприимство, туристов встречают с радушием и готовы поделиться с ними всем, что есть.
Программа тура:
I рейс 09.00-15.45.
09.00-10.00 г. Сортавала - о. Валаам:
- 10.00-14.40 пешеходные экскурсии «Центральная усадьба», «Новый Иерусалим»*. Обед.
- 14.45-15.45 о. Валаам - г. Сортавала.
II рейс 11.00-17.45:
- 11.00-12.00 г. Сортавала - о. Валаам.
- 12.00-16.40 пешеходные экскурсии «Центральная усадьба», «Новый Иерусалим»*. Обед.
- 16.45-17.45 о. Валаам - г. Сортавала.
III рейс 13.00-19.45:
- 13.00-14.00 г. Сортавала - о. Валаам.
- 14.00-18.40 пешеходные экскурсии «Центральная усадьба», «Новый Иерусалим»*. Обед.
- 18.45-19.45 о. Валаам - г. Сортавала.
- Важно: Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на экскурсию "Никольский скит".
- При посадке производится контроль температуры тела и осмотр на наличие признаков ОРВИ. Средства индивидуальной защиты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Каждый день по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на теплоходе
- Экскурсии по программе
- Обед (при заказе программы с обедом)
- Что не входит
- Личные расходы
- Концерт духовных песнопений
- Место начала и завершения?
- ул. 2-я Пристанская, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день по расписаниюЭкскурсия длится около 6 часов 45 минутБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Важно знать:
- В случае штормового предупреждения с Вами свяжется организатор. Для возврата средств по причине штормового предупреждения свяжитесь с нами по тел: 8 (812) 407-36-52 или напишите комментарий к заказу
- Вечером, накануне дня паломничества на Валаам, паломники получают СМС — сообщение с номером мобильного телефона гида, а также с номером автобуса
- Начало посадки за 30 минут до отправления
- При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени — не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде
- В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения
- В случае шторма на Ладожском озере поездка отменяется утром перед отправлением. Все вопросы о переносе поездки на другие даты, а также о возврате денежных средств решаются по телефону офиса в рабочее время в месте приобретения путевки
- Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка — свидетельство о рождении)
- Время отправления согласовывается дополнительно, в программе возможны изменения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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