Знаменитый остров, на котором расположен одноимённый монастырь, считается в народе местом святым и...

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1 отзыв
Знаменитый остров, на котором расположен одноимённый монастырь, считается в народе местом святым и намоленным.

Множество туристов и паломников не только из России, но и из других стран приезжают на Коневец ежегодно, даже несмотря на то, что на острове нет постоянного транспортного сообщения с «большой землёй».

Небольшой остров размерами 5х2 км находится в Ладожском озере и отделён от материка Ладожским проливом.
Экскурсия на остров Коневец
Экскурсия на остров Коневец
Экскурсия на остров Коневец
Экскурсия на остров Коневец
Экскурсия на остров Коневец
Экскурсия на остров Коневец
Экскурсия на остров Коневец

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Владимирская
  • Остров Коневец
  • Ладожское озеро
  • Никольская часовня
  • Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
  • Собор Рождества Божией матери
  • Успенская часовня
  • Святая гора
  • Казанский скит с Явленской часовней
  • Конь-Камень
Программа экскурсии
8:30 Отправление из Санкт-Петербурга, ул. Звенигородская д. 5 (ст. м Звенигородская).
9:00 Отправление от ст. м. Проспект Просвещения, ул. Энгельса, д. 141, автобусная остановка.
Трассовая экскурсия по пути до бухты.
Прибытие в бухту Владимирская, откуда отправляется катер на остров.
12:00 Отправление катера на остров Коневец.
Знаменитый остров, на котором расположен одноимённый монастырь, считается в народе местом святым и намоленным. Множество туристов и паломников не только из России, но и из других стран приезжают на Коневец ежегодно, даже несмотря на то, что на острове нет постоянного транспортного сообщения с «большой землёй». Небольшой остров размерами 5х2 км находится в Ладожском озере и отделён от материка Ладожским проливом.
12:40 Прибытие на остров, встреча с местным гидом.
От причала начинается обзорная экскурсия по острову, откуда открывается удивительный вид на южное побережье острова. Пешая прогулка к прибрежной Никольской часовне, расположенной у гранитных валов старой бухты. От часовни мы следуем по мощеной булыжниками кленовой аллее к Центральной усадьбе. Осмотр внутреннего двора монастыря. Посещение собора Рождества Божией матери, в верхнем храме которого можно послушать концерт братского хора.
Коневский монастырь, посвящённый Рождеству Богородицы, получил своё название в честь основателя, преподобного Арсения Коневского. В конце XIV века преподобный Арсений с миссией обращения финских язычников заложил на острове монастырь, куда поместил вывезенную с Афона икону Богородицы.
Посещение Успенской часовни, где находятся мощи преподобного Арсения.
Трапеза при гостинице для трудников.
Подъем на Святую гору, на вершине которой находится Казанский скит с Явленской часовней.
34-метровая Святая Гора — самая высокая точка острова, названная так из-за явления Богородицы монаху, прибывшему на остров молить её о помощи. На Святой горе в честь этого события была выстроена часовенка, а позднее появился и скит.
Прогулка к знаменитому Конь-Камню, где находится небольшая часовенка. Ещё в период Средневековья на Коневце находилось языческое святилище, главным сакральным объектом которого был так называемый Конь-камень — огромный гранитный булыжник, напоминающий лошадиную голову. Этот 750-тонный валун, давший название всему острову, сохранился здесь и по сей день.
Свободное время на острове. Вы сможете полюбоваться пейзажами Ладоги, прогуляться по лесу и песчаному берегу.
18:00 Отправление катера с острова.
22:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская.
Внимание! Цена действительна для граждан РФ и стран СНГ. Стоимость экскурсии для иностранных граждан уточняйте дополнительно. Возможна посадка на ст. м. Проспект Просвещения, необходимо предупредить об этом заранее.
Рекомендации
  • Одежда по погоде (при переправе и на самом острове всегда прохладнее, чем в Санкт-Петербурге);
  • Удобная обувь. На экскурсии нет больших подъемов и спусков, маршрут по протоптанным дорожкам, но вся экскурсия пешеходная, в совокупности за весь день маршрут составляет около 3 км. ;
  • Средства от комаров. Большая часть экскурсии проводится на территории леса;
  • Женщинам рекомендуем взять платок. На территории монастыря женщин просят надевать юбки и платки, мужчин – не надевать короткие шорты и майки. При входе на территорию можно взять платки и парео.
🚩 Начало: ул. Звенигородская, д. 5, ул. Энгельса, д. 141
🏁 Место завершения: Остановки у ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская
 Что входит
  • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе 45-50 мест
  • Профессиональное экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и гидов на острове
  • Входные билеты по программе (билет на катер на остров и обратно, пожертвование в паломническую службу Коневского монастыря)
  • Трапеза (паломнический обед: как правило, гречка с рыбой, щи, овощной салат, компот, хлеб)
  • Скидка детям от 5 до 11 лет (500 руб. ).
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 47 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Первые Л.
Первые Л.
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