Программа экскурсии

8:30 Отправление из Санкт-Петербурга, ул. Звенигородская д. 5 (ст. м Звенигородская).

9:00 Отправление от ст. м. Проспект Просвещения, ул. Энгельса, д. 141, автобусная остановка.

Трассовая экскурсия по пути до бухты.

Прибытие в бухту Владимирская, откуда отправляется катер на остров.

12:00 Отправление катера на остров Коневец.

Знаменитый остров, на котором расположен одноимённый монастырь, считается в народе местом святым и намоленным. Множество туристов и паломников не только из России, но и из других стран приезжают на Коневец ежегодно, даже несмотря на то, что на острове нет постоянного транспортного сообщения с «большой землёй». Небольшой остров размерами 5х2 км находится в Ладожском озере и отделён от материка Ладожским проливом.

12:40 Прибытие на остров, встреча с местным гидом.

От причала начинается обзорная экскурсия по острову, откуда открывается удивительный вид на южное побережье острова. Пешая прогулка к прибрежной Никольской часовне, расположенной у гранитных валов старой бухты. От часовни мы следуем по мощеной булыжниками кленовой аллее к Центральной усадьбе. Осмотр внутреннего двора монастыря. Посещение собора Рождества Божией матери, в верхнем храме которого можно послушать концерт братского хора.

Коневский монастырь, посвящённый Рождеству Богородицы, получил своё название в честь основателя, преподобного Арсения Коневского. В конце XIV века преподобный Арсений с миссией обращения финских язычников заложил на острове монастырь, куда поместил вывезенную с Афона икону Богородицы.

Посещение Успенской часовни, где находятся мощи преподобного Арсения.

Трапеза при гостинице для трудников.

Подъем на Святую гору, на вершине которой находится Казанский скит с Явленской часовней.

34-метровая Святая Гора — самая высокая точка острова, названная так из-за явления Богородицы монаху, прибывшему на остров молить её о помощи. На Святой горе в честь этого события была выстроена часовенка, а позднее появился и скит.

Прогулка к знаменитому Конь-Камню, где находится небольшая часовенка. Ещё в период Средневековья на Коневце находилось языческое святилище, главным сакральным объектом которого был так называемый Конь-камень — огромный гранитный булыжник, напоминающий лошадиную голову. Этот 750-тонный валун, давший название всему острову, сохранился здесь и по сей день.

Свободное время на острове. Вы сможете полюбоваться пейзажами Ладоги, прогуляться по лесу и песчаному берегу.

18:00 Отправление катера с острова.

22:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская.

Внимание! Цена действительна для граждан РФ и стран СНГ. Стоимость экскурсии для иностранных граждан уточняйте дополнительно. Возможна посадка на ст. м. Проспект Просвещения, необходимо предупредить об этом заранее.

Рекомендации