Начало экскурсии обговаривается с вами

Об экскурсии
Коньяк — это алкогольный напиток с характерным букетом и вкусом, приготовленный из коньячного спирта, полученного фракционированной дистилляцией специальных коньячных виноматериалов и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трёх лет.
Город Коньяк расположен на западе Франции в сотне километров почти строго на север от города Бордо. Коньяк относится к департаменту Шаранта, названному в честь одноименной реки, на которой и стоит Коньяк и которая в нескольких десятках километров ниже по течению впадает в Атлантический океан. Это сыграло одну из ключевых ролей в развитии Коньяка и распространения известности одноименного напитка.
На экскурсии нас ждёт:
Первая часть экскурсии:
- Посещение коньячных подвалов от легендарного завода, который был основан в центре Петербурга в 1937г, в здании бывшего Епархиального женского училища середины XIX века
- Краткая история о коньяке
- Технологические методы его производства
- Состав и качество исходного сырья — винограда — из которого получают коньячные виноматериалы
- Процесс дистилляции (перегонки) коньячных виноматериалов
- Качество дуба, используемого для выдержки коньячного спирта
Вторая часть экскурсии:
- Дегустация 4, 5, 6 летних коньяков и кальвадоса
- Лёгкая закуска