Начало экскурсии обговаривается с вами

Экскурсия на производство коньяка с дегустацией

Во время экскурсии, мы ознакомимся с искусством создания коньяка, осмотрим хранилище и будем...

Во время экскурсии, мы ознакомимся с искусством создания коньяка, осмотрим хранилище и будем присутствовать в процессе его создания.

Так же ознакомимся с историей создания коньяка.

Во время дегустации технолог объяснит как нужно разделять ароматы и возраст этого напитка.
Экскурсия на производство коньяка с дегустацией
Экскурсия на производство коньяка с дегустацией
Экскурсия на производство коньяка с дегустацией
Экскурсия на производство коньяка с дегустацией
Экскурсия на производство коньяка с дегустацией
Об экскурсии
Коньяк — это алкогольный напиток с характерным букетом и вкусом, приготовленный из коньячного спирта, полученного фракционированной дистилляцией специальных коньячных виноматериалов и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трёх лет.
Город Коньяк расположен на западе Франции в сотне километров почти строго на север от города Бордо. Коньяк относится к департаменту Шаранта, названному в честь одноименной реки, на которой и стоит Коньяк и которая в нескольких десятках километров ниже по течению впадает в Атлантический океан. Это сыграло одну из ключевых ролей в развитии Коньяка и распространения известности одноименного напитка.

На экскурсии нас ждёт:

    Первая часть экскурсии:

    • Посещение коньячных подвалов от легендарного завода, который был основан в центре Петербурга в 1937г, в здании бывшего Епархиального женского училища середины XIX века
    • Краткая история о коньяке
    • Технологические методы его производства
    • Состав и качество исходного сырья — винограда — из которого получают коньячные виноматериалы
    • Процесс дистилляции (перегонки) коньячных виноматериалов
    • Качество дуба, используемого для выдержки коньячного спирта

    Вторая часть экскурсии:

    • Дегустация 4, 5, 6 летних коньяков и кальвадоса
    • Лёгкая закуска

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-15 человек
    Билет
    1 550 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсия
    • Дегустация 4, 5, 6 летних коньяков и кальвадоса.
    • Лёгкая закуска
    Место начала и завершения
    ул. А. Невского 6а
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Анастасия А.
    Анастасия А.
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