Начало экскурсии обговаривается с вами

Об экскурсии

Коньяк — это алкогольный напиток с характерным букетом и вкусом, приготовленный из коньячного спирта, полученного фракционированной дистилляцией специальных коньячных виноматериалов и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трёх лет.

Город Коньяк расположен на западе Франции в сотне километров почти строго на север от города Бордо. Коньяк относится к департаменту Шаранта, названному в честь одноименной реки, на которой и стоит Коньяк и которая в нескольких десятках километров ниже по течению впадает в Атлантический океан. Это сыграло одну из ключевых ролей в развитии Коньяка и распространения известности одноименного напитка.

На экскурсии нас ждёт:

Первая часть экскурсии:

Посещение коньячных подвалов от легендарного завода, который был основан в центре Петербурга в 1937г, в здании бывшего Епархиального женского училища середины XIX века

Краткая история о коньяке

Технологические методы его производства

Состав и качество исходного сырья — винограда — из которого получают коньячные виноматериалы

Процесс дистилляции (перегонки) коньячных виноматериалов

Качество дуба, используемого для выдержки коньячного спирта

Вторая часть экскурсии: