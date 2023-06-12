Что вас ждет

Вас ждёт увлекательное путешествие через шесть мостов и 500 достопримечательностей на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33!:

6 ноября 2019 в Санкт-Петербурге появился новый регулярный маршрут «Первый туристический», украшением которого стала реплика уникального вагона ЛМ-33 (в народе «американка»). Эти легендарные трамваи служили горожанам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. 40 лет назад пассажиры провожали любимый транспорт в прощальный рейс, чтобы уже в Петербурге XXI века встретиться с ним снова.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

входной билет,

услуги аккредитованного экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы (по желанию).