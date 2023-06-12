Вас ждёт увлекательное путешествие через шесть мостов и 500 достопримечательностей на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33! Эти легендарные трамваи служили горожанам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77)
- Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»)
- Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»)
- Зоопарк (Зверинская ул.)
- Александровский парк (ст. м. «Горьковская»)
- Петропавловская крепость (Троицкая пл.)
- Крейсер «Аврора» (ул. Чапаева)
- Выборгская сторона (ул. Комсомола)
- Ул. Некрасова
- Цирк
- Марсово поле (Суворовская пл.)
- Петропавловская крепость (пр. Добролюбова)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вас ждёт увлекательное путешествие через шесть мостов и 500 достопримечательностей на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33!:
6 ноября 2019 в Санкт-Петербурге появился новый регулярный маршрут «Первый туристический», украшением которого стала реплика уникального вагона ЛМ-33 (в народе «американка»). Эти легендарные трамваи служили горожанам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. 40 лет назад пассажиры провожали любимый транспорт в прощальный рейс, чтобы уже в Петербурге XXI века встретиться с ним снова.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- входной билет,
- услуги аккредитованного экскурсовода.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы (по желанию).
В любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Услуги аккредитованного экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любое удобное для туриста место в черте городаЗавершение: Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний ПР.В.О. , 77)
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
- Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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