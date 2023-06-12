Экскурсия на Ретротрамвае

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Вас ждёт увлекательное путешествие через шесть мостов и 500 достопримечательностей на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33! Эти легендарные трамваи служили горожанам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года.
Экскурсия на Ретротрамвае
Экскурсия на Ретротрамвае
Экскурсия на Ретротрамвае
Экскурсия на Ретротрамвае
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77)
  • Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»)
  • Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»)
  • Зоопарк (Зверинская ул.)
  • Александровский парк (ст. м. «Горьковская»)
  • Петропавловская крепость (Троицкая пл.)
  • Крейсер «Аврора» (ул. Чапаева)
  • Выборгская сторона (ул. Комсомола)
  • Ул. Некрасова
  • Цирк
  • Марсово поле (Суворовская пл.)
  • Петропавловская крепость (пр. Добролюбова)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вас ждёт увлекательное путешествие через шесть мостов и 500 достопримечательностей на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33!:

6 ноября 2019 в Санкт-Петербурге появился новый регулярный маршрут «Первый туристический», украшением которого стала реплика уникального вагона ЛМ-33 (в народе «американка»). Эти легендарные трамваи служили горожанам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. 40 лет назад пассажиры провожали любимый транспорт в прощальный рейс, чтобы уже в Петербурге XXI века встретиться с ним снова.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • входной билет,
  • услуги аккредитованного экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы (по желанию).

В любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для туриста место в черте города
Завершение: Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний ПР.В.О. , 77)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
  • Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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