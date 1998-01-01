Программа экскурсии

Маршрут: Сапёрное → Мельниково → Приозерск → Ладожские шхеры

9:00 Отправление от ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5.

9:30 Отправление от ст. м. Проспект Просвещения, Проспект Энгельса, д. 141, автобусная остановка.

Трассовая экскурсия по пути.

Осмотр Лосевских порогов на проезде.

Лосевские пороги представляют собой мощную бурлящую протоку между озерами Вуокса и Суходольское. На порогах проводятся соревнования по технике водного туризма, сплавы на байдарках и рафтах.

Остановка в поселке Сапёрное.

Осмотр храма Коневской иконы Божией Матери.

Живописный храмовый комплекс в стиле северного деревянного зодчества возведен относительно недавно, в начале 1990-х. Церковь Коневской иконы задумывалась как центр подворья Коневского монастыря, а сейчас храм относится к реабилитационному центру «Воскресение» для наркозависимых. Территория комплекса очень уютная и ухоженная, здесь есть пруд, беседки, фонтаны и сад камней. Главная святыня храма – Коневская икона, которая популярна у паломников. Многие съезжаются сюда попросить у иконы помощи в трудных жизненных ситуациях.

Внешний осмотр Храма Андрея Первозванного на Вуоксе.

Изначально на одном из каменных выступов на реке Вуокса планировалось соорудить место отдыха для лодочников. Однако профессор Герценского университета предложил построить храм. Эту оригинальную идею поддержал его знакомый дачник Андрей Лямкин, живущий недалеко от этого места, который и стал спонсором строительства этой церкви. Скальный островок, который был выбран для застройки, имел площадь 100 кв. м. Эта идея была одобрена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном. Храм Андрея Первозванного на Вуоксе был создан в 2000 году, и в этом же году 23 сентября состоялось его освящение.

Церковь была названа в честь одного из двенадцати апостолов и учеников Христа – Андрея Первозванного. По преданию, он был здесь и крестил в местных водах людей. Храм Андрея Первозванного на Вуоксе представляет собой небольшую шатровую церковь в стиле деревянного зодчества, выполненную в форме восьмерки. Примером такого интересного архитектурного решения стала старинная церковь Вознесения на Москве-реке в Коломенском. Теперь, чтобы посмотреть на этот райский уголок, съезжаются паломники и гости не только из России, но и других стран.

Осмотр Лютеранской кирхи и храма Святой Троицы в поселке Мельниково.

Финское название этого поселка Райсала. Одной из основных достопримечательностей Мельниково является каменная лютеранская кирха, построенная в 1912-м году по проекту финского архитектора И. Д. Стенбека. По его проекту было построено несколько церквей на Карельском перешейке, две из них находятся в Приморске и Зеленогорске. В ста метрах от кирхи расположен памятник финнам, жителям этой местности и погибшим в ходе Гражданской, Советско- финской и Второй мировой войн. Еще одна достопримечательность поселка – небольшая Троицкая церковь, построенная в 1998 году в стиле древнего деревянного зодчества.

Переезд в Приозерск.

Посещение крепости Корела и экскурсия по внутренней территории крепости.

Это укрепление было возведено в XIV-XVI вв. на территории средневекового города Корела – самого северо-западного форпоста на Руси. За свою долгую историю крепость не раз попадала под власть шведов, поэтому имеет второе название – Кексгольмская.

Во время экскурсии по территории крепости мы увидим Круглую (Пугачевскую) башню — визитную карточку крепости, пороховой погреб и Старый арсенал, узнаем о знаменитых узниках крепости — семье Пугачева, декабристах, и таинственной «Железной маске» Кексгольма. В Круглой башне хранятся Петровские ворота — аналог Железного трона из мира книг и сериала «Игры Престолов». Только здесь вместо мечей расплавленные кирасы. Празднуя освобождение Кексгольма, Петр I приказал собрать снаряжение павших и плененных шведских воинов, расплавить его и прибить к воротам.

Посещение подворья храма Валаамского монастыря и церкви Всех Святых. Среди высоких сосен раскинулся тихий ухоженный парк, а рядом – храм Рождества Христова, и жемчужина подворья – Всехсвятская церковь. Здание из красного кирпича в неорусском стиле с красивыми арочными окнами и богато украшенными фасадами не слишком похоже на традиционные русские церкви. Его спроектировал финский архитектор Юхан Якоб Аренберг, автор губернаторского дома в Выборге и многочисленных памятников зодчества в Финляндии.

Переезд в поселок Берёзово.

Обед или свободное время у драйв-парка Ладога.

Водная экскурсия по Ладоге. Нас ждет увлекательное путешествие с осмотром жемчужины Северного Приладожья – Ладожских шхер. Шхеры – это скалистый архипелаг на Ладожском озере, цепочка мелких островов, протянувшаяся по всему северному побережью озера, от поселка Березово на западе до города Питкяранта на востоке. На этой территории сосредоточено около 650 скалистых островов. Все это великолепие возникло на берегах Ладожского озера как итог выступающих ледниковых слоев на части материка, которая в конечном итоге была затоплена морем так, что над поверхностью виднелись только самые высокие участки суши в виде небольших островов и скал. Острова преимущественно состоят из кристаллических пород.

Маршрут прогулки пройдет по живописному заливу Лехмалахти, шхерному району Ладоги, вокруг десятка необитаемых островов. Трудно поверить, что такая красота находится совсем недалеко от Санкт-Петербурга.

Высадка на острове Кильпола, подъем на гору Руллалахденвуори (57 м). Кильпола – второй по величине остров на Ладоге после Валаама. В глубине небольшой бухты здесь расположена гора Руллалахденвуори, с которой открывается потрясающий вид на озеро, лесные массивы, бухту Ахвенапайанлахти, залив Лехмалахти, а также десятки островков Ладожского озера. Поднимаясь на гору, мы пройдем по лесным тропам и полюбуемся нетронутой карельской природой.

Возвращение на материк. Отправление в Санкт-Петербург.

21:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, остановки на ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская.

Важные детали

Цена действительна для граждан РФ и стран СНГ. Стоимость экскурсии для иностранных граждан уточняйте дополнительно.

Возможна посадка на ст. м. Проспект Просвещения, необходимо предупредить об этом заранее.

Прогулка по шхерам длится ориентировочно 2 часа, включает в себя проезд на катерах полуоткрытого типа и подъем на гору высотой 57 м. Маршрут пролегает по протоптанным дорожкам и подойдет как для детей, так и для пожилых людей, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом. Подъем на гору примерно эквивалентен подъему на 5-й этаж пешком.

Рекомендации