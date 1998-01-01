Красоты Карелии: от крепости Корела до затерянного острова

Наша экскурсия не только познакомит вас с карельской историей, но и подарит возможность побывать на Ладоге...

3.8
5 отзывов
Наша экскурсия не только познакомит вас с карельской историей, но и подарит возможность побывать на Ладоге.

Вы осмотрите образцы русского зодчества, побываете на острове Кильпола и подниметесь на гору, откуда перед вами откроется невероятный вид на Ладожские шхеры.
Красоты Карелии: от крепости Корела до затерянного острова
Красоты Карелии: от крепости Корела до затерянного острова
Красоты Карелии: от крепости Корела до затерянного острова
Красоты Карелии: от крепости Корела до затерянного острова
Красоты Карелии: от крепости Корела до затерянного острова
Красоты Карелии: от крепости Корела до затерянного острова

Что вы увидите 🤩

  • Лосевские пороги
  • Озера Вуокса и Суходольское.
  • Поселок Сапёрное
  • Храм Коневской иконы Божией Матери
  • Храм Андрея Первозванного на Вуоксе
  • Лютеранская кирха и храм Святой Троицы в поселке Мельниково
  • Приозерск
  • Крепость Корела
  • Круглая (Пугачевская) башня
  • Храм Валаамского монастыря и церковь Всех Святых
  • Поселок Берёзово
  • Драйв-парк Ладога
  • Ладожские шхеры
  • Залив Лехмалахти
  • Остров Кильпола
  • Гора Руллалахденвуори
Программа экскурсии
Маршрут: Сапёрное → Мельниково → Приозерск → Ладожские шхеры
9:00 Отправление от ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5.
9:30 Отправление от ст. м. Проспект Просвещения, Проспект Энгельса, д. 141, автобусная остановка.
Трассовая экскурсия по пути.
Осмотр Лосевских порогов на проезде.
Лосевские пороги представляют собой мощную бурлящую протоку между озерами Вуокса и Суходольское. На порогах проводятся соревнования по технике водного туризма, сплавы на байдарках и рафтах.
Остановка в поселке Сапёрное.
Осмотр храма Коневской иконы Божией Матери.
Живописный храмовый комплекс в стиле северного деревянного зодчества возведен относительно недавно, в начале 1990-х. Церковь Коневской иконы задумывалась как центр подворья Коневского монастыря, а сейчас храм относится к реабилитационному центру «Воскресение» для наркозависимых. Территория комплекса очень уютная и ухоженная, здесь есть пруд, беседки, фонтаны и сад камней. Главная святыня храма – Коневская икона, которая популярна у паломников. Многие съезжаются сюда попросить у иконы помощи в трудных жизненных ситуациях.
Внешний осмотр Храма Андрея Первозванного на Вуоксе.
Изначально на одном из каменных выступов на реке Вуокса планировалось соорудить место отдыха для лодочников. Однако профессор Герценского университета предложил построить храм. Эту оригинальную идею поддержал его знакомый дачник Андрей Лямкин, живущий недалеко от этого места, который и стал спонсором строительства этой церкви. Скальный островок, который был выбран для застройки, имел площадь 100 кв. м. Эта идея была одобрена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном. Храм Андрея Первозванного на Вуоксе был создан в 2000 году, и в этом же году 23 сентября состоялось его освящение.
Церковь была названа в честь одного из двенадцати апостолов и учеников Христа – Андрея Первозванного. По преданию, он был здесь и крестил в местных водах людей. Храм Андрея Первозванного на Вуоксе представляет собой небольшую шатровую церковь в стиле деревянного зодчества, выполненную в форме восьмерки. Примером такого интересного архитектурного решения стала старинная церковь Вознесения на Москве-реке в Коломенском. Теперь, чтобы посмотреть на этот райский уголок, съезжаются паломники и гости не только из России, но и других стран.
Осмотр Лютеранской кирхи и храма Святой Троицы в поселке Мельниково.
Финское название этого поселка Райсала. Одной из основных достопримечательностей Мельниково является каменная лютеранская кирха, построенная в 1912-м году по проекту финского архитектора И. Д. Стенбека. По его проекту было построено несколько церквей на Карельском перешейке, две из них находятся в Приморске и Зеленогорске. В ста метрах от кирхи расположен памятник финнам, жителям этой местности и погибшим в ходе Гражданской, Советско- финской и Второй мировой войн. Еще одна достопримечательность поселка – небольшая Троицкая церковь, построенная в 1998 году в стиле древнего деревянного зодчества.
Переезд в Приозерск.
Посещение крепости Корела и экскурсия по внутренней территории крепости.
Это укрепление было возведено в XIV-XVI вв. на территории средневекового города Корела – самого северо-западного форпоста на Руси. За свою долгую историю крепость не раз попадала под власть шведов, поэтому имеет второе название – Кексгольмская.
Во время экскурсии по территории крепости мы увидим Круглую (Пугачевскую) башню — визитную карточку крепости, пороховой погреб и Старый арсенал, узнаем о знаменитых узниках крепости — семье Пугачева, декабристах, и таинственной «Железной маске» Кексгольма. В Круглой башне хранятся Петровские ворота — аналог Железного трона из мира книг и сериала «Игры Престолов». Только здесь вместо мечей расплавленные кирасы. Празднуя освобождение Кексгольма, Петр I приказал собрать снаряжение павших и плененных шведских воинов, расплавить его и прибить к воротам.
Посещение подворья храма Валаамского монастыря и церкви Всех Святых. Среди высоких сосен раскинулся тихий ухоженный парк, а рядом – храм Рождества Христова, и жемчужина подворья – Всехсвятская церковь. Здание из красного кирпича в неорусском стиле с красивыми арочными окнами и богато украшенными фасадами не слишком похоже на традиционные русские церкви. Его спроектировал финский архитектор Юхан Якоб Аренберг, автор губернаторского дома в Выборге и многочисленных памятников зодчества в Финляндии.
Переезд в поселок Берёзово.
Обед или свободное время у драйв-парка Ладога.
Водная экскурсия по Ладоге. Нас ждет увлекательное путешествие с осмотром жемчужины Северного Приладожья – Ладожских шхер. Шхеры – это скалистый архипелаг на Ладожском озере, цепочка мелких островов, протянувшаяся по всему северному побережью озера, от поселка Березово на западе до города Питкяранта на востоке. На этой территории сосредоточено около 650 скалистых островов. Все это великолепие возникло на берегах Ладожского озера как итог выступающих ледниковых слоев на части материка, которая в конечном итоге была затоплена морем так, что над поверхностью виднелись только самые высокие участки суши в виде небольших островов и скал. Острова преимущественно состоят из кристаллических пород.
Маршрут прогулки пройдет по живописному заливу Лехмалахти, шхерному району Ладоги, вокруг десятка необитаемых островов. Трудно поверить, что такая красота находится совсем недалеко от Санкт-Петербурга.
Высадка на острове Кильпола, подъем на гору Руллалахденвуори (57 м). Кильпола – второй по величине остров на Ладоге после Валаама. В глубине небольшой бухты здесь расположена гора Руллалахденвуори, с которой открывается потрясающий вид на озеро, лесные массивы, бухту Ахвенапайанлахти, залив Лехмалахти, а также десятки островков Ладожского озера. Поднимаясь на гору, мы пройдем по лесным тропам и полюбуемся нетронутой карельской природой.
Возвращение на материк. Отправление в Санкт-Петербург.
21:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, остановки на ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская.
Важные детали
  • Цена действительна для граждан РФ и стран СНГ. Стоимость экскурсии для иностранных граждан уточняйте дополнительно.
  • Возможна посадка на ст. м. Проспект Просвещения, необходимо предупредить об этом заранее.
  • Прогулка по шхерам длится ориентировочно 2 часа, включает в себя проезд на катерах полуоткрытого типа и подъем на гору высотой 57 м. Маршрут пролегает по протоптанным дорожкам и подойдет как для детей, так и для пожилых людей, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом. Подъем на гору примерно эквивалентен подъему на 5-й этаж пешком.
Рекомендации
  • Удобная обувь, желательно кроссовки;
  • Теплая одежда, на всякий случай зонт или дождевик;
  • Средства от комаров и клещей;
  • Желающим посетить храм женщинам рекомендуем взять платок;
  • Если не заказываете комплексный обед, рекомендуем взять с собой перекус, поблизости не будет других кафе.
🚩 Начало: ул. Звенигородская, д. 5
🏁 Место завершения: Остановки у ст. м. Проспект Просвещения, ст. м. Звенигородская
 Что входит
  • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе 45-50 мест
  • Профессиональное экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и гидов в крепости Корела
  • Входные билеты в крепость Корела с экскурсией
  • Двухчасовая водная экскурсия по Ладожским шхерам на катерах с высадкой на один из островов.
 Что не входит
  • Организованный обед в кафе в Березово (по желанию, 350 руб. /чел.). Обед стандартный комплексный: салат
  • суп
  • горячее с гарниром
  • хлеб
  • чай
  • выпечка.
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Первые Л.
Первые Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🏞Карелия☀️На целый день#Приозерск🏛История и архитектура#В Карелию на автобусе

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Коневский монастырь: история монашества и красоты Ладоги
Индивидуальная экскурсия
12ч
30 000
за 1-17 чел.
Коневский монастырь: история монашества и красоты Ладоги
Экскурсия светская, её цель познакомить, со всем уважением к православию, с историей монастыря, монашества,...
По договоренности
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
4
4
18ч
2 560
за 1 чел.
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
Эта экскурсия подарит вам возможность побывать в загадочных местах силы Карелии
Ежедневно в 07:00
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 500
за 1-3 чел.
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Главная цель нашей экскурсии - Петропавловская крепость
ежедневно кроме среды.
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
4.4
347
16ч
1 590
за 1 чел.
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
На экскурсии вы увидите самые яркие места Карелии и узнаете историю этого края
согласно расписанию в календаре
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"
4.6
14
3 400
за 1 чел.
Экскурсия в крепость Орешек на "Метеоре"
На нашей экскурсии вы совершите путешествие от устья до истока Невы, окажетесь у стен одной из самых...
Согласно расписанию в календаре
Групповая экскурсия «Карельская сказка»
5
1
13ч
3 900
за 1 чел.
Групповая экскурсия «Карельская сказка»
Насладиться мраморными рисунками и водопадами Рускеалы, посетить крепость и прогуляться по Сортавале
в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
6
1ч 30м
5 000
за 1-6 чел.
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
История нерушимой крепости и яркие памятные снимки в ее стенах от профессионального фотографа
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + "Метеор")
3.9
25
5ч 30м
2 350
за 1 чел.
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + "Метеор")
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей и полюбуетесь...
ежедневно по расписанию
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем. "
Индивидуальная экскурсия
4.8
19
4 800
за 1-10 чел.
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем. "
Во время нашей обзорной экскурсии вы побываете в самых главных местах, которыми славится Санкт-Петербург...
Ежедневно с 09:00 до 15:00
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
950
за 1 чел.
"По следам петровской эпохи" с экскурсией в Петропавловской крепости
Петропавловская крепость - первая бастионная крепость России
По понедельникам в 11:00
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
2 100
за 1 чел.
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек
Очень петербургская экскурсия: дворы + парадные + крыша
4.5
135
1 740
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Очень петербургская экскурсия: дворы + парадные + крыша
На нашей экскурсии вы познакомитесь с городской архитектурой начала XX века с разных ракурсов:...
согласно расписанию в календаре

Первые Л. проводит ещё 7 экскурсий

Карелия и шхеры на деревянной ладье
4.9
11
14ч
2 550
за 1 чел.
Карелия и шхеры на деревянной ладье
Окунитесь в атмосферу Севера на один день
Согласно расписанию в календаре
"Карельская стрела" : Петрозаводск, остров Кижи, парк Рускеала
5
1
40ч
9 050
за 1 чел.
"Карельская стрела" : Петрозаводск, остров Кижи, парк Рускеала
За два дня вы полностью погрузитесь в атмосферу карельской культуры, истории и невероятно живописной...
Согласно расписанию в календаре
Тур по Золотому Кольцу России без ночных переездов
144ч
24 400
за 1 чел.
Тур по Золотому Кольцу России без ночных переездов
Интенсивный тур по Золотому Кольцу построен для вашего удобства и исключает ночные переезды
Смотрите свободные даты
Путешествие в Карелию - край лесов и озер
40ч
7 115
за 1 чел.
Путешествие в Карелию - край лесов и озер
Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все чудеса Карелии
Согласно расписанию в календаре
Экскурсия на остров Коневец
5
1
14ч
4 050
за 1 чел.
Экскурсия на остров Коневец
Знаменитый остров, на котором расположен одноимённый монастырь, считается в народе местом святым и намоленным...
Согласно расписанию в календаре
Экскурсия по Золотому Кольцу
72ч
14 700
за 1 чел.
Экскурсия по Золотому Кольцу
Трёхдневный тур по Золотому Кольцу, во время которого вы посетите самые красивые города и достопримечательности...
Смотрите свободные даты
Петрозаводский экспресс - двухдневный тур в Карелию
40ч
8 925
за 1 чел.
Петрозаводский экспресс - двухдневный тур в Карелию
Необыкновенный двухдневный тур с насыщенной программой на выбор
Согласно расписанию в календаре
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺