Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу

Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу
Экскурсия по Крыше + Обзорная по Петербургу

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • Спас-на-Крови
  • Петропавловская крепость
  • Медный всадник
  • Обзорный вид с крыши на:
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Музей Арктики и Антарктики
  • шпиль Адмиралтейства
Обзорная экскурсия по историческому центру с обзором главных достопримечательностей Санкт-Петербурга и подъемом на смотровую площадку в центре города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человек
Взрослый
1 800 ₽
Льготный (Пенсионный и Студенческий)
1 600 ₽
Школьный (от 12 лет)
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на обзорной экскурсии
  • Комфортабельный автобус
  • Входные билеты на смотровую площадку
  • Гид по Крыше
  • Каждому экскурсанту выдается каска (можно снять после подъема на крышу) Бинокль
  • Плед
  • Горячий чай
Что не входит
  • сувенирная продукция
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Невский пр-т., 85
Завершение: Лиговский проспект, 65
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:00, 11:30

Визит С.
Визит С.
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