Обзорная экскурсия по историческому центру с обзором главных достопримечательностей Санкт-Петербурга и подъемом на смотровую площадку в центре города.
Цены на экскурсию
Для группы 1-9 человек
Взрослый
1 800 ₽
Льготный (Пенсионный и Студенческий)
1 600 ₽
Школьный (от 12 лет)
1 600 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Гид на обзорной экскурсии
Комфортабельный автобус
Входные билеты на смотровую площадку
Гид по Крыше
Каждому экскурсанту выдается каска (можно снять после подъема на крышу) Бинокль
Плед
Горячий чай
Что не входит
сувенирная продукция
личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Невский пр-т., 85
Завершение: Лиговский проспект, 65
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.