Вместе с опытным сотрудником ночлежки вы совершите путешествие по истории бездомности. В стенах музея услышите о бродягах на Руси, в Российской империи, СССР и России (до 90-х).
А после прогуляетесь по самым злачным местам Петербурга позапрошлого века — обсудите бордели, притоны и ночлежные дома.
А после прогуляетесь по самым злачным местам Петербурга позапрошлого века — обсудите бордели, притоны и ночлежные дома.
Описание экскурсии
Первая часть (в музее). Обсудим:
- Какая связь между Ильёй Муромцем и римскими легионерами
- Как повлияли на бродяжничество в древней Руси войска Готфрида Бульонского
- Классификацию нищих от Стоглавого собора: нищепитающиеся, клосные, в скорбях лежащие, на тележках и на санках возящие, не имущие главы где преклонить. Кто ты сегодня?
Вторая часть (на улице). Вы узнаете:
- Что такое Вяземская лавра
- Самые грязные бордели Петербурга (адреса и фото)
- И немного о перевернутом слоне
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит историю, недушные экскурсии, новые впечатления и антропологию повседневности.
Организационные детали
Возьмите с собой зонтик, ведь если бы в Петербурге всегда была хорошая погода, сюда бы все переехали.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|937 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гороховой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Музей Бомжей открылся 1 апреля 2025 года в Петербурге. Наш музей — это антология бродяжничества, исследование на стыке истории, социологии и антропологии. Центром экспозиции являются люди и их судьбы из разных веков. Вместе с которыми мы попытаемся разобраться в тех силах, которые тянут наших героев к свободе или на дно.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
Посмотреть, послушать, попробовать - и поломать голову в самом интересном смысле этого слова
Начало: На площади Восстания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике и древних монастырях, осмотрите крепость и курганы
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург: шедевры Эрмитажа и музей Фаберже
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Расписание: Со вторника по воскресенье с 9:30 до 19:30.
15 800 ₽ за всё до 4 чел.