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Экскурсия по Музею Фаберже

Музей Ф.
Музей Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
На сегодняшний день собрание Музея Фаберже насчитывает более 4000 экспонатов, в котором также представлены другие направления, в которых работала фирма Фаберже: фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Музею Фаберже
Экскурсия по Музею Фаберже

Что вы увидите

  • Шуваловский дворец
  • Музей Фаберже
Обзорная экскурсия ⛳ по залам постоянной экспозиции Музея ФабержеОснову собрания музея составляет крупнейшая коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже. Наибольшую ценность представляют девять пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних русских императоров. Все они являются шедеврами ювелирного искусства и уникальными историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью императоров Александра III и Николая II.
Экскурсия знакомит посетителей музея с историей 📖 и шедеврами фирмы Фаберже, а так же с традициями ювелирного дела в России XIX- начала XX веков. В ходе экскурсии 🧭 Вы узнаете как развивалось русское ювелирное дело, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны. Продолжительность: 1 час.
Что входит
  • Билет на экскурсионный сеанс
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Набережная реки Фонтанки, 21
Экскурсия по Музею Фаберже
Экскурсия по Музею Фаберже
Экскурсия по Музею Фаберже
Экскурсия по Музею Фаберже

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Ф.
Музей Ф.
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Билеты в Музей Фаберже
500
2 часа
Билеты в Музей Фаберже

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