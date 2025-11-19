Добро пожаловать в увлекательное путешествие по одной из самых необычных архитектурных жемчужин Петербурга — Большой хоральной синагоге. Вы погрузитесь в еврейскую культуру и традиции. Попадёте в залы, двери которых открываются не всем. Полюбуетесь ручной росписью стен, восстановленным паркетом и уникальным декором. И попробуете зарисовать детали!
Описание мастер-класса
Главный молельный зал — роскошное пространство с арочными сводами, витражами и изящной лепниной.
Малая синагога — уютный зал с камерной атмосферой и историческими деталями.
Венчальный зал — место для торжественных церемоний, украшенное изысканными узорами.
Вы узнаете
- Почему петербургская синагога напоминает дворцы Альгамбры и мечети Кордовы
- Как в 19 веке архитекторы Шапошников и Бахман создали этот уникальный ансамбль
- Какие символы и орнаменты скрываются в декоре здания
Мы расскажем вам о жизни еврейской общины в Санкт-Петербурге, о традициях иудаизма, о деятельности синагоги в наши дни.
Мастер-класс
А завершится экскурсия творческим мастер-классом по скетчингу. Под руководством художника вы попробуете запечатлеть арки, орнаменты и детали синагоги в лёгкой зарисовке.
Организационные детали
- Уважение к традициям — важный жест. Не принято посещать синагогу в майке и шортах или спортивном костюме, женщинам стоит отдать предпочтение юбке или платью
- Все необходимые для скетчинга материалы включены в стоимость
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 16 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворе синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валерий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 75 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и представители еврейской общины Санкт-Петербурга. Проведём для вас не просто экскурсию по синагоге, а расскажем об истории еврейской общины в Петербурге, поделимся мудростью нашего народа
