Добро пожаловать в увлекательное путешествие по одной из самых необычных архитектурных жемчужин Петербурга — Большой хоральной синагоге. Вы погрузитесь в еврейскую культуру и традиции. Попадёте в залы, двери которых открываются не всем. Полюбуетесь ручной росписью стен, восстановленным паркетом и уникальным декором. И попробуете зарисовать детали!

Описание мастер-класса

Главный молельный зал — роскошное пространство с арочными сводами, витражами и изящной лепниной.

Малая синагога — уютный зал с камерной атмосферой и историческими деталями.

Венчальный зал — место для торжественных церемоний, украшенное изысканными узорами.

Вы узнаете

Почему петербургская синагога напоминает дворцы Альгамбры и мечети Кордовы

Как в 19 веке архитекторы Шапошников и Бахман создали этот уникальный ансамбль

Какие символы и орнаменты скрываются в декоре здания

Мы расскажем вам о жизни еврейской общины в Санкт-Петербурге, о традициях иудаизма, о деятельности синагоги в наши дни.

Мастер-класс

А завершится экскурсия творческим мастер-классом по скетчингу. Под руководством художника вы попробуете запечатлеть арки, орнаменты и детали синагоги в лёгкой зарисовке.

Организационные детали