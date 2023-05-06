Групповая пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
В центре Санкт-Петербурга, на небольшом островке Невы, поднимаются каменные стены Петропавловской крепости — первой постройки города.
История Петропавловской крепости — яркая страница истории борьбы русского народа за исконно русские земли, за выход в Балтийское море.
История Петропавловской крепости — яркая страница истории борьбы русского народа за исконно русские земли, за выход в Балтийское море.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Территория Петропавловской крепости
- Петропавловский собор
- Полуденный выстрел из пушки
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Нарышкин бастион
- Монетный двор
- Ботный домик
- Памятник Петру I
- Памятник зайцу и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе экскурсии Вы так же можете посетить Петропавловский собор с Великокняжеской усыпальницей и казематы тюрьмы Трубецкого бастиона.
Что вас ожидает:
- Территория Петропавловской крепости.
- Петропавловский собор.
- Полуденный выстрел из пушки.
- Тюрьма Трубецкого бастиона.
- Нарышкин бастион.
- Монетный двор.
- Ботный домик.
- Памятник Петру I.
- Памятник зайцу и многое другое.
Важно знать:
Билеты в музеи комплекса приобретаются отдельно, если вы планируете посещение с экскурсией Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, вы можете приобрести билеты самостоятельно или с помощью экскурсовода на меcте в кассе музея. В этом случае продолжительность экскурсии увеличится до 2.5-3 часов. Дополнительно экскурсию оплачивать не требуется.
по субботам в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального аккредитованного гида-экскурсовода с высшим профильным образованием
- Что не входит
- Личные расходы
- Входной билет в Петропавловский собор и другие музеи комплекса
- (стоимость входного билета в Петропавловский собор 550 руб. /взр., 300 руб. /учащиеся, 250 руб. /пенсионер.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На выходе из СТ.М. ГорьковскаяЗавершение: Территория Петропавловской крепости
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Билеты в музеи комплекса приобретаются отдельно
- Если вы планируете посещение с экскурсией Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона
- Вы можете приобрести билеты самостоятельно или с помощью экскурсовода на меcте в кассе музея. В этом случае продолжительность экскурсии увеличится до 2.5-3 часов. Дополнительно экскурсию оплачивать не требуется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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