В ходе экскурсии Вы так же можете посетить Петропавловский собор с Великокняжеской усыпальницей и казематы тюрьмы Трубецкого бастиона.

Что вас ожидает:

Территория Петропавловской крепости.

Петропавловский собор.

Полуденный выстрел из пушки.

Тюрьма Трубецкого бастиона.

Нарышкин бастион.

Монетный двор.

Ботный домик.

Памятник Петру I.

Памятник зайцу и многое другое.

Важно знать:

Билеты в музеи комплекса приобретаются отдельно, если вы планируете посещение с экскурсией Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, вы можете приобрести билеты самостоятельно или с помощью экскурсовода на меcте в кассе музея. В этом случае продолжительность экскурсии увеличится до 2.5-3 часов. Дополнительно экскурсию оплачивать не требуется.