Экскурсия по Петропавловской крепости

Групповая пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Описание
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В центре Санкт-Петербурга, на небольшом островке Невы, поднимаются каменные стены Петропавловской крепости — первой постройки города.

История Петропавловской крепости — яркая страница истории борьбы русского народа за исконно русские земли, за выход в Балтийское море.
Экскурсия по Петропавловской крепости
Экскурсия по Петропавловской крепости
Экскурсия по Петропавловской крепости
Экскурсия по Петропавловской крепости
Экскурсия по Петропавловской крепости
Экскурсия по Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
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даты

Что вас ожидает:

  • Территория Петропавловской крепости
  • Петропавловский собор
  • Полуденный выстрел из пушки
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Нарышкин бастион
  • Монетный двор
  • Ботный домик
  • Памятник Петру I
  • Памятник зайцу и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе экскурсии Вы так же можете посетить Петропавловский собор с Великокняжеской усыпальницей и казематы тюрьмы Трубецкого бастиона.

Что вас ожидает:

  • Территория Петропавловской крепости.
  • Петропавловский собор.
  • Полуденный выстрел из пушки.
  • Тюрьма Трубецкого бастиона.
  • Нарышкин бастион.
  • Монетный двор.
  • Ботный домик.
  • Памятник Петру I.
  • Памятник зайцу и многое другое.

Важно знать:

Билеты в музеи комплекса приобретаются отдельно, если вы планируете посещение с экскурсией Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, вы можете приобрести билеты самостоятельно или с помощью экскурсовода на меcте в кассе музея. В этом случае продолжительность экскурсии увеличится до 2.5-3 часов. Дополнительно экскурсию оплачивать не требуется.

по субботам в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального аккредитованного гида-экскурсовода с высшим профильным образованием
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входной билет в Петропавловский собор и другие музеи комплекса
  • (стоимость входного билета в Петропавловский собор 550 руб. /взр., 300 руб. /учащиеся, 250 руб. /пенсионер.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из СТ.М. Горьковская
Завершение: Территория Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Билеты в музеи комплекса приобретаются отдельно
  • Если вы планируете посещение с экскурсией Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона
  • Вы можете приобрести билеты самостоятельно или с помощью экскурсовода на меcте в кассе музея. В этом случае продолжительность экскурсии увеличится до 2.5-3 часов. Дополнительно экскурсию оплачивать не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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