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Описание

На этой иммерсивной аудиоэкскурсии Часовщик Klokkwalker и его помощники расскажут вам о Фёдоре Михайловиче Достоевском. Вы будто попадёте в Санкт-Петербург XIX века: гуляя по улицам вместе с великим писателем, вы услышите историю его жизни и увидите мистический город его глазами. Всех ждут сюрпризы и неожиданности!