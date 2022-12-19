Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На этой иммерсивной аудиоэкскурсии Часовщик Klokkwalker и его помощники расскажут вам о Фёдоре Михайловиче Достоевском. Вы будто попадёте в Санкт-Петербург XIX века: гуляя по улицам вместе с великим писателем, вы услышите историю его жизни и увидите мистический город его глазами. Всех ждут сюрпризы и неожиданности!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Увлекательное путешествие во времени
Плащи
Наушники
Подарки!
Что не входит
Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, площадь Искусств
Завершение: Россия, Санкт-Петербург, площадь Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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