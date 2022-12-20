Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей. Они расскажут о своей жизни и подарят алхимические элементы, из которых каждый из вас составит свою формулу любви. Вам станет подвластна самая могучая, непостижимая и живительная сила нашего мира.
Тех из вас, кто недавно встретил свою любовь, «алхимическое» путешествие научит, как сберечь её и сделать долгой как сама жизнь. Тому, кто тоскует о любви и зовёт её всем сердцем, путешествие покажет, где найти человека, предназначенного ему судьбой. Тот, кто хочет сделать затухающий огонёк любви ярким и обжигающе страстным, получит эликсир, усиливающий это шёлковое алое пламя.
Вы узнаете:
где познакомилась пара, чья любовь прожила больше полувека в разлуке;
какая женщина написала самую романтичную песню всех времён и народов;
кто помог найти формулу самого знаменитого парфюма в мире;
какой автор посвятил своей возлюбленной все свои музыкальные произведения;
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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